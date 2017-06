«Постараюсь сделать так, чтобы эти пять человек выиграли The International»

Тренер команды Virtus.pro по Dota 2 Иван «ArtStyle» Антонов — человек с большой историей. Победитель первого The International, участник трёх чемпионатов мира, герой провокационных интервью и просто друг для фанатов. Он мог бы и сейчас продолжать выступать как игрок, но вместо этого принял предложение стать тренером. При нём Virtus.pro отобралась на The Kiev Major и заняла на турнире второе место, победила в соревнованиях Mr. Cat Invitational Europe, взяла Кубок России и заняла 5-6-е место на Epicenter Moscow.

— От чемпиона первого The International до тренера первой команды в СНГ. Насколько вы довольны своей карьерой?

— На самом деле — не первой команды в СНГ, а команды в нынешней доте мировых лидеров. Потому что дота очень сильно выросла с первого The International. Держаться на вершине очень тяжело. И быть в топе сейчас с ребятами, даже тренером. Я вполне доволен.



— В League of Legends давно развит институт тренерства. Riot Games сама начала это активно поощрять. В Dota 2 это всё равно пока ощущается как нечто новое. Как вам новая роль?

— В Китае это уже существует давно, мы сейчас только подхватываем. Это имеет место быть, потому что где-то я приношу пользу на 100%. Проблема лишь в том, насколько это нужно игрокам, и как они слушают. Так получилось, что здесь [в Virtus.pro] пять людей, которые хотят работать и развиваться. Лишний раз я где-то что-то скорректирую, и это действительно принесёт победу. Если я увижу что-то со стороны в пиках врага, в наших пиках, где мы слабые, где мы чуть сильнее, я лишний раз сделаю акцент, чтобы мы играли своими сильными стратегиями, чтобы не было случайного «распика» и слабой игры.

Есть большая разница между футбольным тренером и киберспортивным. Хотя в CS:GO он является шестым игроком, присутствует за спинами, помогает, командует, видит всё со стороны и советует.

— В недавнем интервью вы говорили: «Решение стать тренером далось мне с трудом, ведь я больше не буду побеждать на турнирах как игрок». В чём заключалась сложность при выборе?

— Я примерно так и сейчас думаю, что я, возможно, не выиграю как игрок. Но со временем, когда мы заняли второе место на The Kiev Major, когда мы выиграли пару мелких турниров и сейчас играем на Epicenter, я очень доволен. Потому что для меня это тоже победа, пусть она и не игровая. Это мои ребята, я в них верю, я очень хочу, чтобы они побеждали, я буду рад быть вместе с ними.

— Вам не кажется, что спортивный дух, который есть в футболе, в хоккее, когда тренер считается авторитетом, он сейчас приходит и в Dota 2, и вообще в киберспорт?

— Возможно. Но всё-таки в доте всё происходит за компьютерами. Я считаю, есть большая разница между футбольным тренером и киберспортивным. Хотя в том же CS:GO он является шестым игроком, присутствует за спинами, помогает, командует, видит всё со стороны и советует. У меня такой возможности нет — я вижу ребят до игры и после.

Я могу до матча настроить их, а после, если игра прошла неудачно, вовремя всё исправить и сконцентрироваться на следующей, либо же наоборот: поднимать мораль, чтобы и дальше всё шло хорошо.

— Как бывший профессиональный игрок, по каким вещам вы скучаете больше всего?

— На самом деле мне всего хватает. Я езжу по тем же турнирам, та же обстановка, ребята ко мне относятся очень хорошо, я чувствую себя членом команды. Поэтому для меня сейчас ничего не изменилось.

— В интервью в 2012 году, когда Олег «prb» Булавко представлял вас, то назвал легендарным. Вы поправили его и заявили, что «когда-то умели что-то делать, а сейчас ***** (ерунда) полная происходит». Вы всегда к себе относитесь столь критически?

— Я не столько критически к себе отношусь, сколько оцениваю по заслугам. Допустим, в тот момент я действительно не мог выиграть ASUS и даже войти в тройку. После этого у меня была пара попыток поиграть в Na’Vi. Мы действительно брали первые места кое-где, занимали всё время вторые и третьи и проигрывали только двум командам: OG и Team Liquid, которые и сейчас сильны. Считаю, с того времени я чуть-чуть потешил себя, что я все-таки хоть что-то да смог. На данный момент всё хорошо.



— В том же интервью вы отговаривали молодых от карьеры киберспортсмена. Вы до сих пор так же считаете?

— С того момента киберспорт действительно сильно вырос, он идёт большими шагами дальше в будущее. Если правильно настроить молодого парня на это, и он не будет просто прожигать свою жизнь в играх и в итоге не останется ни с чем, то это, конечно, будет правильно. Но для этого нужны школы, делать акцент на этом. Даже не знаю. Тут очень большой риск, что у тебя ничего не получится.



— Но при этом пример Романа Кушнарёва положительный.

— Единицы во всех видах спорта пробиваются.



— Вы уходили и возвращались в Na’Vi, но такого успеха, как в 2011 году уже не было. Почему не получалось снова дойти до финала The International вместе с командой?

— У меня были две попытки, обе заканчивались топ-16. Они были очень похожи. На самом деле мы могли входить в топ-8, в топ-5, просто так получалось, что в группе выступали очень плохо — на The International очень неудобный формат групп. В итоге нас выбивал в bo1 лидер турнира. В первый раз это были Vici Gaming, которые потом дошли до 4 места. То есть, они были действительно сильными, всех проехали с самого конца, дошли до четверки, могли и в тройку войти. В 2016 году это были Team Liquid. У нас не хватало даже психологии их обыграть. Мы прямо перед матчем чувствовали, что они сильнее нас — весь предыдущий год мы не могли у них выиграть даже карты, а здесь bo1, The International. С таким настроем и подходили.

— Как вам современные форматы турниров на тех же мэйджорах и здесь на Epicenter?

— Мне эти форматы нравятся. Во-первых, у ребят другой настрой — они готовы разрывать в любой ситуации. На The International до сих пор остался первый круг в нижней сетке bo1. Но там, я надеюсь, мы из группы выйдем очень хорошо.



— Проклятье чемпионов The International существует?

— Не знаю. Действительно не было ни одного игрока, который бы дважды выиграл The International. Возможно.



— У Evil Geniuses есть шансы?

— С каждым годом больше шансов, что кто-то из предыдущих чемпионов им станет. В этом есть шанс у OG и у EG. Но мы постараемся поработать над этими командами.



— Сейчас всё чаще можно наблюдать, как люди сравнивают Riot Games и Valve, их подход, структуру лиг и философию. Вам что ближе?

— Я за то, чтобы были и Riot, и Valve. Потому что и для Valve создается конкуренция, они всё стараются сделать лучше, чтобы обогнать своих конкурентов и всё время быть на шаг впереди. Наверное, и Riot тому способствуют, потому что действуют хорошо.



— Почему вы выбрали для себя роль тренера после того, как перестали выступать профессионально?

— На самом деле я тогда не то что бы перестал выступать профессионально. Так получилось, что у меня были хорошие предложения в один момент. Я с ними немного оступился и в итоге остался играть в Na’Vi ещё на один сезон. Все поняли, что этот состав не может быть вместе, разошлись по-хорошему. И Акбар ушёл, и я. В тот момент я находился без команды. И так получилось, что меня пригласили ребята. Я согласился, потому что очень сильно уважаю каждого из них, очень сильно люблю, и мне захотелось с ними хоть как-то поработать. Я от них тоже набираюсь опыта и тоже совершенствуюсь как тренер.



— Они сами обратились к вам или через менеджмент?

— Я их просто поддержал после одного турнира, когда они проиграли. После Бостона, кажется. И, возможно, только так они обо мне и вспомнили. Так или иначе, мне очень приятно, что поступило такое предложение.

— Вы следите за работой других тренеров в доте? Чей подход больше импонирует?

— Слежу. Смотрел недавно интервью Йохана «n0tail» Сундштейна, они пытаются построить команду вокруг тренера. Не знаю, насколько это правильно. Мне нравится то, как мы работаем сейчас. Если честно, ребятам роль тренера в плане пиков не особо нужна. У них есть другие просадки, в которых я стараюсь помочь.



— «Главное, чтобы в команде не было ссор. Чтобы не копилось. Когда накапливается, Ваня выводит по одному и разговаривает. И потом всё чётко». Как находите к ребятам подход?

— Очень легко найти подход. Все пять человек идут тебе навстречу, каждый готов к общению, разобрать любые ошибки, моменты по игре и просто в жизни. С ними очень легко. С ними даже не надо его искать.

Если правильно настроить молодого парня, и он не будет просто прожигать свою жизнь в играх и в итоге не останется ни с чем, то это, конечно, будет правильно.

— Когда вы были игроком, то тоже старались успокоить товарищей по команде?

— Когда ты игрок, ты в некоторые моменты находишься на взводе, на нервах. Иногда старался. Иногда наоборот мне требовалось лишний раз остыть. Ну, по-разному бывает. Всё-таки соревновательная игра, всякое случается.



— Вы смотрели True Sight?

— Да.



— Ваше отношение к последнему эпизоду.

— Мы много обсуждали его в команде. Там действительно очень много вырезали OG и поставили все наши неловкие моменты. Возможно, у нас их было в разы больше. Возможно, это было самое простое от нас. Но у OG тоже не показали, как они курят, как они разговаривают и всё остальное. Показали только, как они сидят в комнате и обсуждают. Мы тоже всё обсуждали и так делали. Просто так получилось, ну, это соревновательная игра, две команды, 3:2 в финале, все на нервах, всякое случается.

— Многие в «Твиттере» писали, что Virtus.pro выставили в нехорошем свете. Вы так же считаете или это проблема восприятия?

— В принципе, я общался после этого со многими людьми… Можно взять любой спорт, хоть хоккей, хоть что. Там и покруче бывают моменты. Нам это было нужно в тот момент. Действительно кое-где не сработало, действительно кое-где ошиблись. Мы исправимся.



— Если бы фильм показали заранее, вы бы что-нибудь поменяли?

— Мы просили показать заранее, чтобы мы себя профильтровали. Но мы сильно доверяем Valve в том, что они делают. Если они посчитали нужным так, значит, так было нужно. Ну и, возможно, у нас там действительно были и по жестче моменты, а они их вырезали, потому что, поверьте, эмоций было очень много.

— Самая большая ошибка в вашей карьере как игрока?

— Хоть это будет просто и банально звучать, если переделать ошибки, я не был бы здесь. Мне очень нравится, где я нахожусь. Какие-то микромоменты действительно были. Я, наверное, опрометчиво ушёл из Na’Vi.



— В 2011-м?

— Да. И лишний раз, может быть, где-то не прогнулся перед кем-то. В общем, были ошибки, бог с ними.



— На старте роста и развития Dota 2 вы вели себя развязно и позволяли даже в одном интервью материться без конца. Потом вам регулярно припоминали ошибки в ключевых матчах на крупных турнирах. Но при этом люди вас по-прежнему любят. Как думаете, почему?

— Возможно, потому что я открыт и честен. Говорю всё как есть, а пьяный особенно, как было в том интервью. Не знаю, просто я всегда являюсь самим собой, не пытаюсь делать ничего наигранно. Так получается. А конкретно о том, почему я раньше был развязный, а сейчас более собранный, — наверное, возраст и ответственность.

Я теперь понимаю, что киберспорт — это уже не те игрушки, в которые мы игрались тогда.

— Насколько вы поощряете поведение Ильи «Lil» Ильюка?

— Он выбрал себе такой образ, он его поддерживает. Это имеет место быть. Я по этому поводу с ним не говорю и не считаю, что это плохо. Это его право.



— Вам не кажется, что сейчас ArtStyle переживает вторую волну популярности только не как игрок, а как тренер?

— Мне очень приятно, что ребята мне дали такую возможность хоть как-то себя показать. Я действительно постараюсь сделать так, чтобы эти пять человек выиграли The International, а СНГ-дота была очень сильной во всём мире и считалась такой же, как раньше. То, что со мной сейчас происходит, это полностью заслуга этих пятерых ребят. Я для них тоже сделаю всё.