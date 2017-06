На два фронта. Последние турниры перед квалификацией на The International 7

Уютный The Summit 7 и шикарный Galaxy Battles – турниры, где решится судьба последних приглашений на The International 2017.

14 и 15 июня на разных континентах стартуют два турнира по Dota 2. Один – домашний The Summit, второй – большой и пафосный Galaxy Battles. Но каждый из них имеет огромное значение перед The International 7.

The Summit 7. Уют, «мафия» и дистанционная трансляция

Список участников: Virtus.pro, Digital Chaos, VG.J, Team NP, Team Secret, Natus Vincere, Team Empire, LGD Gaming



Студия BTS уже седьмой раз будет принимать у себя в гостях лучшие команды со всего мира. И это совсем не тот турнир, за которым стоит наблюдать исключительно во время игр и уходить на кухню во время перерыва. Здесь не будет серьёзных превью команд и светового шоу, зато игроки рассядутся по диванам, будут подкалывать друг друга, а после матчей играть в «мафию» и игры на приставке. Отличный чемпионат для тех, кому надоели все эти серьёзные щи и пускания золотой пыли в глаза.

Самая приятная новость для зрителей в СНГ – это участие в турнире сразу трёх команд из нашего региона. Все они уже собрались в Лос-Анджелесе. Virtus.Pro, которая будет защищать чемпионский титул прошлого сезона, победители квалификаций Natus Vincere и Team Empire. В общем, представителей СНГ на американском турнире оказалось больше, чем американских команд. Но есть одна важная и печальная для зрителей деталь – наши игроки в доме есть, а вот комментаторов не будет.

Гостеприимная BTS на этот раз не смогла найти возможность разместить две студии и все команды в своём доме, так что кастеры Starladder будут работать из собственной студии. А это значит, что мы не услышим самые честные комментарии от Ильи «Lil» Ильюка и не узнаем, как там дела у Na'Vi от Данила «Dendi» Ишутина. Остаётся надеяться, что комментаторы Starladder притащат в свою студию диван, ковёр, дурацкие шапки и устроят ламповую атмосферу даже в таком режиме.

Но как бы мы ни любили весь этот уютный тёплый антураж на фоне кухни, команды здесь не для того, чтобы покушать бургеров на стриме. Осталась всего неделя для раздачи приглашений на The International 7, а это значит, что пришла пора палить страты, если не хочешь рубиться в квалификациях. Из участников The Summit 7 расслабиться и получать удовольствие от калифорнийского солнца могут разве что представители Virtus.pro. Их второе место на мэйджоре – прямой билет в Сиэтл, даже если они покажут средненький результат на этом турнире. А вот всем остальным нужно доставать козыри из рукавов.



Больше всего надежд на The Summit возлагает Team Secret. На Epicenter команда снова отлично отыграла практически весь групповой этап, добралась до топ-4. Только Артур «Arteezy» Бабаев и его Drow Ranger не пустил команду Puppey в финал. Но вряд ли «секретные» успокоятся, когда заветное приглашение маячит у них прямо перед носом. Нужно всего-то выиграть турнир.

С таким же настроем приехали в Лос-Анджелес и Cloud 9 (простите, Team NP). По старой традиции они уже отметились вторым местом на ZOTAC, но калибр команд, которые они обошли на пути к серебру вряд ли обеспечит им приглашение. NP с каждым турниром играют всё уверенней, а третье место на Manila Masters намекает, что еще один шажок к успеху — и квалификации в Америке на TI станут совсем скучными.

Наличие номинальных фаворитов не означает, что все остальные будут играть исключительно ради веселья. Valve высоко ценит The Summit, так что, победа любого коллектива вероятно избавит его и от нервотрепки сумасшедших отборов. Оттуда и шутки, что пришло самое подходящее время для Natus Vincere показывать все результаты буткемпов, чтобы снова привезти Данила «Dendi» Ишутина на чемпионат мира.

При всей важности и привлекательности The Summit, у него всегда есть один большой минус – он проходит в Америке, а значит смотреть его придётся или по ночам, или в записи. Но хотя бы первая серия между Virtus.pro и Team Empire попала в самый прайм-тайм. Подключаться к самому доброму турниру нужно 14 июня в 20:00 по московскому времени.

Galaxy Battles. Стадион и битва против Newbee

Список участников: Newbee, TNC, Vici Gaming, mousesports, Planet Odd, Infamous, Happy Feet, IG. Vitality



Если вам не по вкусу мемы или вы жаворонок, то не стоит думать, что всё дота-веселье пройдёт мимо вас. В эти же дни в Китае состоится турнир Galaxy Battles, который почему-то в СНГ-сообществе напоминает Лохнесское чудовище – о нём все слышали, но его никто не видел.



Организацией чемпионата занимаются National Electronic Sports Open и NEO.TV, так что вряд ли участникам будет на что пожаловаться. Они уже делятся десяткам фотографий из шикарного отеля с огромными комнатами и двуспальными кроватями. Инстаграм Дэвида «Moonmeander» Тана завален бессчётным количеством фотографий еды и ресторана гостиницы, а игроки Newbee хвастаются видом с 40+ этажа.

Есть только одно «но». Из-за тайфуна не все команды успели добраться вовремя, так что старт чемпионата пришлось отложить на один день. Теперь групповая стадия состоится 15 июня, а формат матчей изменят с bo2 на bo1. По результатам первого этапа команды определят своё положение в сетке double elimination, а там уж начнется главная битва.

Но если на The Summit зрители ждут зарубу за право поехать на TI7, то турнир в Китае – это битва Newbee против всех. Победители ZOTAC и финалисты Manila Masters выглядят на этом чемпионате боссом, которого нужно одолеть, чтобы засветиться в глазах Valve. Никто не знает, возьмут ли разработчики в расчёт этот турнир, но попробовать всё же стоит.



Особое значение Galaxy Battles имеет для южноамериканской сцены. Американскую квалификацию на чемпионат выиграла команда Infamous из Перу, а каждый раз, когда коллектив из этого маленького региона попадает на международные соревнования, происходят какие-то чудеса. Вот и теперь комментаторы советуют присмотреться к перуанским мальчишкам, чтобы не пропустить очередную сенсацию, ну или хотя бы их сумасшедшую игру.

Поклонники европейской сцены тоже найдут повод встать пораньше. Конечно, шум по грекам уже подостыл, но для Mousesports попадание на этот турнир – большой прорыв. Пора им заканчивать эту полосу неудач и переставать искать отговорки для своих результатов. Давненько большие залы не приветствовали спартанцев.

Для болельщиков из СНГ на чемпионате будет изо всех сил стараться Роман «Resolution» Фоминок и его Planet Odd. Аналитики считают, что им досталась простая группа.

Ну а если вы болеете только за СНГ, то для вас на чемпионате будет изо всех сил стараться Роман «Resolution» Фоминок и его Planet Thunder Chaos (Planet Odd). Аналитики считают, что им досталась простая группа, так что путь в верхнюю сетку должен быть легким и непринужденным. А дальше – дело техники. Тренер HappyFeet Энтони «Scantzor» Ходжсон уже высказывал странное предположение о приглашении бывших DC в качестве вице-чемпионов из-за отсутствия Wings. Но спокойней как-то будет заработать приглашение своими силами.



Следить за матчами можно будет на стримах студии Moonduck и в DotaTV с раннего утра 15 июня. А сам чемпионат пройдёт в 20-тысячном спортивном центре Шэньчжэньского залива. Осталось только найти ответственных за русскоязычную трансляцию, и можно начинать круглосуточный марафон доты.