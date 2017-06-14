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Всё о Star Wars: Battlefront 2 и дополнении «Во имя царя» для Battlefield 1
Текст: Андрей Загудаев

Е3 2017: «Звездные войны» и Первая мировая

Заканчиваем рассказ об играх Electronic Arts на E3 мыслями по поводу Star Wars: Battlefront 2 и новому дополнению «Во имя царя» к Battlefiel
14 июня 2017, среда. 19:00. Киберспорт

В Лос-Анджелесе продолжается главная игровая выставка в мире E3 2017. Сегодня мы заканчиваем рассказ об увиденных на ней играх от Electronic Arts дуплетом. Мы поиграли в сиквел Star Wars: Battlefront — продолжение многопользовательского шутера по мотивам «Звездных войн», а также посмотрели на «Во имя царя» — дополнение к Battlefield 1, посвященное русской армии во времена Первой мировой войны. Обо всём по порядку.

«Во имя царя»

Во время выхода оригинальной Battlefield 1 осенью прошлого года многие отечественные геймеры негодовали, что русская армия осталась за чертой релиза, учитывая, что Восточный фронт был самым протяжённым, да и сама Россия оказалась основным участником конфликта. Разработчики уверяли, что царская армия обязательно появится в игре, но когда — понятно не было. Теперь вот официально — «Во имя царя» выйдет в сентябре и станет самым масштабным дополнением для Battlefield 1. Мы должны быть довольны.

Дополнение будет включать в себя шесть новых карт, несколько характерных видов оружия и амуниции, которые использовала русская армия, а также женский батальон смерти — военные формирования времен Первой мировой, реально существовавшие в имперской России. Всё это, конечно, только добавляет антуража происходящему — именно за русскую армию и на «русских» картах дополнения «Во имя царя» играть нам будет точно приятнее всего.

Играть в «Во имя царя» действительно приходится по другому — больше прятаться, меньше использовать лошадь и технику, которые моментально вязнут и спотыкаются на кочках. Больше прятаться и неспешно передвигаться по карте.

Главные особенности новых карт — снежные ландшафты и очень сложная холмистая архитектура. По словам разработчиков, они хотели максимально точно передать все природные особенности нашей страны.

На Е3 мы посмотрели только одну карту, но она произвела огромное впечатление. Если вы являетесь поклонником этого многопользовательского шутера, ждите сентября, будет круто!

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«Звездные войны»

Анонса и реальной демонстрации Star Wars: Battlefront 2 ждали от EA больше, чем показа любого другого проекта. Во-первых, оригинальная игра продалась количеством более 15 млн копий и значит вокруг неё сложилось мощное комьюнити. Во-вторых, она была не без недостатков, но оказалась лучшей за долгое время игрой по мотивам космической саги. В-третьих, это «Звёздные войны»! Что ещё нужно?

События сюжетной части Star Wars: Battlefront 2 разворачиваются между седьмым и восьмым эпизодом киносаги и будут дополнять её.

На E3 2017 Electronic Arts продемонстрировала всему миру мультиплеер, а также за закрытыми дверями показала одиночный режим игры.

В многопользовательской части произошли косметические, но важные изменения. Появилась система классов персонажей, как почти в любом другом мультиплеерном боевике, похорошела картинка. Разумеется, сменились карты, а также набор героев. Теперь врываться на поля сражений можно в облике Дарта Мола, Рей, магистра Йоды и других славных персонажей знаменитой саги. В Battlefront 2 появились и так называемые составные карты, когда действия разворачиваются в несколько этапов. Например, на карте в Тиде, столице планеты Набу, бой между повстанцами и торговой федерацией проходил в три фазы — высадка, давление и штурм главного дворца. На каждом из них — свои задания и тактика. Это всё, конечно, подсмотрено у Battlefield, но ничего плохого в этом нет.

В Battlefront 2 появились и так называемые составные карты, когда действия разворачиваются в несколько этапов. Это всё, конечно, подсмотрено у Battlefield, но ничего плохого в этом нет.

А вот с сюжетной частью всё намного интереснее. Если кто не знает, то в ней мы будем играть за девушку Иден Версио — элитного солдата Галактической империи. По словам разработчиков, она неоднозначный герой — с одной стороны, она за Империю, с другой — вся её преданность держится на лишь солдатской мотивации. Она преданный военный и точно выполняет все приказы. События сюжетной части Battlefront 2 разворачиваются между седьмым и восьмым эпизодом киносаги и будут дополнять её.

Но главное в другом — одиночная кампания намного медленнее мультиплеера. Авторы игры говорят, что это сознательный шаг — чтобы игрок мог глубже вжиться в роль героини и начать ей сопереживать. Таким образом, эта часть игры ближе к immersive sim, чем к классическим шутерам, и к чем самой Battlefront. Также в сюжетной части будет присутствовать и прокачка героя, и взаимодействие с дроидом-помощником и, конечно, история. Но точнее и подробнее рассказать мы сможет только ближе к релизу игры.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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