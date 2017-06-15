Первые лица. 7 легендарных игроков из СНГ, ставших тренерами в CS:GO

В конце мая 2017 года стало известно о возвращении в киберспорт одного из самых известных российских игроков в Counter-Strike 1.6 – Виктора «Sally» Филимонченко. Легендарный участник золотого состава Virtus.pro заявил, что много анализирует игры и может быть действительно полезным выступающим киберспортсменом. «Чемпионат» вспоминает известных в прошлом игроков, которые сейчас тренируют действующих и будущих звёзд Counter-Strike: Global Offensive.

1. Виктор «Sally» Филимонченко

Филимонченко за свою карьеру успел поиграть в командах forZe, CSKA (это была первая попытка отечественных спортивных организаций интегрироваться в киберспорт) и, конечно же, Virtus.pro. Если бы не крупный скандал с ESL, когда один из лучших снайперов в истории российского Counter-Strike был обвинён в использовании читов, то карьеру Филимонченко можно было бы назвать очень успешной.

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Посудите сами, бронза на ESWC 2003 в невероятной конкуренции с по-настоящему сильнейшими командами мира долгое время была лучшим результатом не только для Виктора и Virtus.pro, но и для всей нашей киберсцены. Сейчас после многолетней паузы Филимонченко видит главные проблемы игроков из СНГ и, похоже, намерен активно бороться с ними.

Бронза чемпионата ESWC 2003 долгое время была высшим достижением не только персонально для Виктора «Sally» Филимонченко и Virtus.pro, но и для всей нашей киберсцены. «Думаю, надо начать с того, чтобы повысить культурный и психологический уровень игроков. Зачастую команда проигрывает именно из-за личностных проблем — низкой стрессоустойчивости, завышенной самооценки, вызывающего поведения и т. д.», — считает Sally.

2. Сергей «Starix» Ищук

Если Виктору ещё только предстоит показать свою состоятельность в новом амплуа, то Сергею «Starix» Ищуку доказывать ничего не нужно. Его работа в Natus Vincere говорит сама за себя. Да, болельщики «рождённых побеждать» могут сетовать на то, что команда крайне неудачно проводила решающие матчи в плей-офф крупных турниров, однако на протяжении многих лет свой класс она держала. Победы на ESL One New York 2016 и серебро MLG Columbus дорого стоят.

Будучи одним из самых хладнокровных клатчеров в эпоху позднего Counter-Strike 1.6, Ищук умел привить нужный уровень спокойствия своей команде. С приходом в Na’Vi Александра «s1mple» Костылёва, впрочем, эта задача стала очень сложной из-за амбиций и вспыльчивости талантливого украинского игрока, и тут фирменного тренерского позитивного настроя уже перестало хватать. Это предопределило относительно недавний переход Сергея из Natus Vincere в Team Spirit, где его авторитет вновь будет непререкаем.

3. Сергей «lmbt» Бежанов

Другой известный украинский игрок (участник, например, KerchNET) Сергей «lmbt» Бежанов свою тренерскую карьеру начал ещё в 2010-м, когда работал с командой forZe. В CS:GO с 2014 по 2016 год Бежанов тренировал команду HellRaisers. Затем подписал контракт с немецкой организацией Mousesports, с которой и сотрудничает по сей день.

В настоящее время Сергей «lmbt» Бежанов является одним из самых востребованных специалистов по Counter-Strike: Global Offensive в Европе с просторов СНГ.

За это время состав команды весьма радикально поменялся, но отношения руководства «мышек» и украинского тренера остаются очень прочными. Под его руководством Mouz заняла второе место на Gfinity CS:GO Invitational и вошла в восьмёрку сильнейших команд мира во втором сезоне профессиональной лиги ELEAGUE.

4. Михаил «kane» Благин

Ещё один известный киберспортсмен из эпохи Counter-Strike 1.6 Михаил «kane» Благин, выступавший за pro100 и Virtus.pro, сейчас не сидит без работы. Украинский тренер занимается командой Gambit и делает это вполне успешно.

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Около месяца назад его коллектив занял первое место на DreamHack Austin 2017, сделав хорошую заявку на попадание в мировой топ. На данный момент в авторитетном рейтинге HLTV.org представители СНГ из Gambit сумели обойти легендарных поляков из Virtus.pro и занимают седьмое место. Не это ли является отличной оценкой работы их тренера на протяжении двух лет?

5. Иван «F_1N» Кочугов

Совсем недавно стало известно о возвращении в киберспорт ещё одного заслуженного ветерана российского киберспорта – Ивана «F_1N» Кочугова. Легендарный Johan K., представлявший в своё время forZe и Virtus.pro, выступит в качестве тренера возрождённой команды pro100. Опыт работы с киберспортсменами у Ивана уже есть: в 2010-2011 годах он был ментором для молодых игроков команды Iron Will. Именно с этого коллектива началось возрождение Virtus.pro и становление организации в современном киберспорте.

6. Юрий «keep3r» Микульчик

Для киберспорта в Белоруссии Юрий «keep3r» Микульчик – личность легендарная. Он достаточно успешно выступал в дисциплинах Counter-Strike 1.6 и Quake 3. Был и успешным игроком, и тренером, и менеджером. Этакий швец, жнец и на дуде игрец. В составе сборной своей страны он дошёл до полуфинала турнира ESWC 2004 в Quakes 3, а также лично выиграл несколько чемпионатов престижной серии ASUS Cup.

Сейчас Юрий «keep3r» Микульчик заявлен тренером организации Neminga, и его фигура как нельзя лучше подходит для возрождения киберспорта в Беларуси.

7. Алексей «NooK» Козловский

Киберспортивным болельщикам со стажем Алексея «NooK» Козловского представлять не нужно. Легендарный лидер M19 – команды, взявшей золото на памятном WCG 2002. Именно с той победы на Киберолимпиаде многие и ведут летопись отечественного компьютерного спорта.

На данный момент Nook тренирует команду Quantum Bellator Fire. Особенных результатов коллектив пока не добился, однако столь легендарная личность на позиции тренера всё равно выглядит очень многообещающе.