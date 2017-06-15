«Возможно, я однажды попробую поработать официантом». Интервью с Matumbaman

22-летний Лассе «Matumbaman» Урпалайнен — пример настоящего трудоголика. Но поначалу он увлекался бейсболом. Когда его тренер оставил команду, Урпалайнен охладел к игре, начал пить и прогуливать школу. Вывели его из депрессии девушка и Dota 2. Так началась карьера Matumbaman на профессиональной киберспортивной сцене. В Москву на турнир Epicenter, где команда Лассе Team Liquid защищала трофей, финский киберспортсмен приехал с семьёй. Как говорит сам игрок, ему очень повезло, что удалось выиграть второй кубок подряд.

Пришёл, увидел, победил. История MATUMBAMAN Чтобы добиться высот в Dota 2, финн Лассе «MATUMBAMAN» Урпилайнен забросил учёбу и Высшую лигу бейсбола.

— Что для вас значит играть перед семьёй?

— Для меня игра перед семьёй означает, что я могу показать, что хорош в чём-то, что они могут гордиться мной. Они видят, как тысячи фанатов болеют за меня, и понимают, что это нечто реальное, а не просто игра. Это моя жизнь. Я очень рад, что они приехали в Москву и смотрели, как я играю. Теперь они понимают, что представляет собой киберспорт.

Семья Лассе Урпалайнена Фото: Media.Epicenter.gg

— Epicenter был их первым турниром?

— Да, это был первый турнир, куда приехали мои родители. И так получилось, что мы выиграли. Непередаваемые ощущения. Моей семье очень понравилось мероприятие, даже несмотря на то, что они не особо понимали, что происходит на экране. Фанаты подходили к ним, потому что начали узнавать моих родителей, мою девушку: «О-о-о, могу я сделать фотографию с вами?» Они почувствовали то же, что и я в такие моменты.

— Ваши родители настаивали на том, чтобы вы ушли из дома, когда пришлось выбирать между учёбой и Dota 2. Как думаете, то событие помогло вам стать лучше как личности?

— Не совсем так. Тот момент определённо показал мне, что я хочу делать в своей жизни. Родители заставили меня взять на себя ответственность за поступки. Если я хочу следовать по пути профессионального игрока, то я должен это сделать, должен трудиться ради цели. Это было не так-то просто, потому что приходилось работать где попало и одновременно с этим играть.

У меня была мотивация, я очень старался, добивался результатов, и тогда мои родители поняли, что быть киберспортсменом — настоящая работа.

— Это случилось тогда, когда вы прекратили играть в бейсбол?

— Да, когда завязал с бейсболом.



— Почему вы выбрали Dota 2?

— Всё просто. Мой друг начал играть в Dota 2, и тогда я понял, что игра довольно забавная. Поначалу я играл как обычный игрок и ходил в школу. Сейчас мне трудно припомнить, когда я действительно захотел профессионально играть в Dota 2. Это просто случилось. В какой-то момент я понял, что я хорош, что мне стоит попробовать стать лучшим. И вот пожалуйста.

Только за последние два года Лассе «Matumbaman» Урпалайнен дважды проходил в финал мэйджоров, побеждал на таких турнирах, как DreamLeague Season 6, StarLadder i-League StarSeries Season 3, StarLadder i-League Invitational #2, и стал двукратным чемпионом Epicenter Moscow.

— Когда жили отдельно, где работали?

— Работал на заводе, в архиве больницы, учил детишек бейсболу. В общем, где только ни был, пока играл. Всё зависело от того, чем хотелось заниматься в тот момент.

Лассе Урпалайнен с девушкой после победы в финале Фото: Media.Epicenter.gg

— Вы бы хотели в будущем продолжить тренировать детей бейсболу?

— Нет, не хочу больше заниматься этим. Завязал.

— Вы как-то сказали в одном интервью, что любой человек может достичь чего угодно, если захочет. Dota 2 — это не про талант от природы, а про то, как усердно ты работаешь. Вы по-прежнему верите в это?

— Я по-прежнему верю, что усердная работа — основа для успешного игрока. Звезда ты или нет, ты должен пахать. Некоторые люди чуть более талантливы, чем другие, и какие-то вещи им даются проще. Но если ты изо дня в день трудишься, если у тебя есть мотивация, то можешь достичь чего угодно. Вот во что я верю. Ты можешь стать профессиональным бейсболистом или баскетболистом, если ты действительно захочешь.

Некоторые люди чуть более талантливы, чем другие, и какие-то вещи им даются проще. Но если ты изо дня в день трудишься, если у тебя есть мотивация, то можешь достичь чего угодно.

— Сейчас миллионы ребят играют по 14 часов в день ради построения карьеры игрока в киберспорте. Большинство тратят время впустую, потому что за пять лет не могут даже рейтинг поднять. Как понять, что это хобби для тебя?

— Сложно сказать, что у тебя есть предрасположенность к той или иной игре. Играть в игры — необязательно трата времени. Они помогают тебе становиться лучше как личность. Проводить по 14 часов в игре — не самая эффективная тренировка. Если ты тратишь столько времени на игру и ничего не получается, то тебе стоит играть меньше и, возможно, больше заниматься спортом или чем-то другим.



Например, я ведь тоже учился и окончил среднюю школу. Но прежде, чем строить карьеру в киберспорте, стоит окончить школу и понемногу играть. Вот мой совет: не бросайте сразу всё ради игры.

Фото: Media.Epicenter.gg

— Вы говорили, что хотели бы работать официантом. Почему?

— Работа официантом помогла бы мне развиваться как личности. Это позволило бы мне взглянуть на людей с другой стороны. Не могу сказать, что мне понравилось бы обслуживать людей, которые бы жаловались на меня или вели себя как придурки. Возможно, я однажды попробую поработать официантом.

Если ты тратишь много времени на игру и ничего не получается, то тебе стоит играть меньше и, возможно, больше заниматься спортом или чем-то другим.

— Чего вы хотите добиться в жизни?

— Сейчас, очевидно, каждый профессиональный игрок в Dota 2 хочет выиграть The International. Так что у меня нет других целей в жизни. Посмотрим, что я смогу показать на The International. После Epicenter я только о нём и думаю. Может быть, я отдохну неделю или две и затем вернусь к тренировкам.



— Что может сделать вас и вашу семью счастливее?

— Они уже счастливы. Каждый счастлив. Счастлив-счастлив-счастлив! Даже не знаю, что тут ещё добавить.



— Как вы преодолеваете трудности в жизни?

— Нужно верить в себя и в то, что ты делаешь. Если ты теряешь веру, то со временем становится только хуже. Здесь нужен правильный образ мышления. Например, нам [Team Liquid] пришлось многое преодолеть в начале сезона. Было жёстко. У нас были взлёты и падения. Так что пришлось потратить немало нервных клеток.