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Пять лучших матчей Mid-Season Brawl по Heroes of the Storm
Текст: Георгий Ядвидчук

Попытка побить мировой рекорд. Пять лучших матчей Mid-Season Brawl по HotS

Сборка Иллидана в танке, неудачная попытка разломать вражескую «кору» и ставка на агрессивные стратегии.
16 июня 2017, пятница. 11:45. Киберспорт

С 10 по 19 июня лучшие команды мира по Heroes of the Storm сражаются за призовой фонд в $ 250 тыс. Групповая стадия уже завершена, и лишь немногие счастливчики отправились в плей-офф. Предлагаем подборку пяти лучших матчей от русскоязычных комментаторов.

Потасовка по-шведски. Всё о международном турнире по Heroes of the Storm
Сильнейшие команды из Европы, Северной и Латинской Америки, Азии и Австралии сразятся за титул чемпиона и призовой фонд в $ 250 тыс.

Выбор Андрея «Andy» Пищикова

eStar Gaming против Soul Torturers (карта «Бойня на Браксисе»)

Очень зрелищный матч, необычные пики и нестандартные решения. Как ничего не решающий матч превращается в настоящий подарок для преданного зрителя.

Fnatic против SPT (все карты)

Игра фаворита, который пытался выиграть игру за короткий промежуток времени. Попытка побить мировые рекорды.

L5 против eStar Gaming (карта «Драконий край»)

Интересная игра, которая показывает, что будет, если не добить вражескую «кору». Бесплатное пособие с демонстрацией того, к чему приводят последствия неправильных решений.

MVP Black против Roll20 esports (карта «Гробница королевы пауков»)

Что будет, если недооценивать врага. История про сигнатурных героев и отменную реализацию моментов.

Dignitas против L5 (карта «Вечная битва»)

История про концентрацию и веру в себя, а также про то, как правильно не сдаваться в любых ситуациях.

Выбор комментатора Святослава «HappyZerg» Власюка

eStar Gaming против Tempo Storm (все карты)

Очень крутой драфт, и, как следствие, Иллидан в роли единственного танка.

Roll20 против MVP Black

Смотреть стоит, даже несмотря на то, что вы знаете счёт. На первой карте MVP Black сыграли 22:0 по убийствам. Учитесь у корейцев.

eStar против Soul Torturers

Нечасто увидишь, чтобы в профессиональной игре выбрали Нову, а потом троллили.

Fnatic против Deadly Kittens (карта « Оскверненные святилища»)

На второй карте играли на рекорд по пушу. В итоге уложились в чуть более чем 13 минут.

Dignitas против L5

Выбор, совпавший с первым местом Андрея Пищикова. По мнению HappyZerg, обе команды показали классные и напряжённые матчи.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Heroes of the Storm
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