«Если ты хочешь играть на уровне, тебя должна волновать игра, а не деньги»

Легенда шведской доты и мировой сцены. Пер Андерс Олсен Лилль начал играть в командах с 16 лет. За это время он успел выступить за интернациональный состав LGD, засветиться в Evil Geniuses, Alliance и Mousesports, потренировать Digital Chaos и выйти в финал The International 6, а затем снова вернуться к карьере киберспортсмена. Теперь швед — капитан Natus Vincere, команды, вместе с которой он снова начал посещать LAN-чемпионаты ради возможности попасть на The International.

— Когда вы уже начнёте стримить?

— Я много раз говорил, что собираюсь постримить, но этого никогда не происходило. Поначалу я думал, что запущу стрим, когда достигну 8000 MMR, а потом такой: «Да не, надо взять 9000 MMR». Затем я подумал, может, я начну стримить, когда буду себя хорошо чувствовать, но нет. После я присоединился к Na’Vi, так что у меня прибавилось обязанностей. И сейчас я вряд ли начну стримить до The International 7. Думаю, если будет мотивация, тогда и попробую ещё раз. Просто когда ты играешь, тебе есть чем заняться, свободного времени не так-то уж и много.



— Как вы с девушкой отреагировали на предложение Na’Vi присоединиться к команде?

— Я поговорил с некоторыми ребятами, потом поиграл с Na’Vi тренировочные матчи, так что решил, что тут здорово. Мне нравится организация, менеджмент, да и вообще классно снова начать играть после перерыва.

— Epicenter был вашим первым LAN-турниром после долгого перерыва. Каково это — снова вернуться на большую сцену?

— Ну, у нас не получилось хорошо выступить на турнире. Результат неутешительный, мы расстроены из-за того, как всё прошло. Но всё равно здорово вернуться. Игра приносит удовольствие.

В момент записи интервью парень с эскалатора кричит: «Пайкат, Пайкат. Хеллоу!» — «Здорово, братюнь». — «Как твои дела?» — «Спасибо, спасибо». После этого Олсен Лилль возвращается к разговору.

— Вы слышали, что говорят о вас и о команде в Интернете?

— Не знаю, я не видел ничего такого.



— То есть всё нормально?

— Да, всё в порядке.

— Как вы вообще управляетесь с этой командой? Всё-таки здесь собраны игроки со своими взглядами на то, как следует побеждать в Dota 2.

— Да не так-то уж и сложно, кроме того, как мы выступили на Epicenter. Мы ничего не боялись, когда приехали на турнир. Здесь играли с командами, которые были сильнее наших соперников по тренировкам. Мы устраивали спарринги с Vega Squadron, с Team Empire и другими командами, которые не так хороши, как были наши соперники по группе. Так что мы оказались недостаточно готовы к этим командам. Играть с этими ребятами не так-то уж и плохо. Просто, как бы это… Первый турнир. Так бывает.

В группе А команда Na’Vi играла с четырёхкратными победителями мэйджоров OG, а также Team Liquid, Team Secret и LGD.Forever Young.

— То есть вы ожидали чего-то подобного?

— Конечно, я не думал, что мы закончим выступление со счётом 0:8. Я надеялся, что мы возьмём как минимум одну серию. И мне кажется, мы действительно могли. В трёх-четырёх из восьми карт у нас были хорошие шансы, но мы не справились. Мы не играли в нашу игру, каждый из нас немного нервничал и концентрировался на ненужных вещах. И да, у нас возникли проблемы с коммуникацией по ходу матчей, которых раньше не было. Мы чувствовали себя не в своей тарелке. В одной игре против Team Secret мы действовали нормально, вели, но потом закинули. То есть тогда мы действительно играли в доту. В остальных матчах у нас мало что получалось.

— Вы один из ветеранов и живых легенд Dota 2. Почему до сих пор продолжаете играть?

— Не знаю, играть же весело. Я тренировал Digital Chaos до и во время The International, и у меня хорошо получалось. И тогда я подумал, что было бы здорово вернуться и ещё раз попробовать. На The International я осознал, что у меня полно хороших идей и предложений, как играть в доту. То есть мы использовали мои задумки на турнире, и они работали. В общем, тогда я понял, как побеждать в этой игре. Но когда ты играешь, всё немного иначе. Будучи тренером, ты на всё смотришь под другим углом. Со стороны судить проще, но я хочу продолжать заниматься этим как игрок.

— Сейчас вам нужно больше времени для подготовки к матчу?

— Сейчас мы можем поменять кое-что в команде. Посадим Акбара «SoN Neiko» Бутаева на драфт и посмотрим, что из этого выйдет. И да, нам нужно адаптироваться под новый патч. Мне кажется, на Epicenter мы играли теми героями, которые плохо смотрятся в текущей мете. Нынешний патч больше про быструю доту, а наш выбор оказался не самым подходящим. Посмотрите на другие команды типа Evil Geniuses. Они берут Venomancer, Sand King и прочих. Много дерутся в ранней игре и оказывают давление. Наши герои немного медленные в этом плане, так что нам стоит потренировать тех, кто сейчас смотрится лучше всего.



— Может, команде ещё стоит поменять образ мышления?

— Нет, слишком рано говорить о подобных вещах после одного турнира.



— Если тебе предложат ещё раз стать тренером, согласишься?

— Мне уже поступало множество предложений как к тренеру, но, как видишь, я не сказал никому «да». Посмотрим. Всё зависит от того, как мы будем играть. В принципе я вижу себя в этой роли в будущем, потому что это тоже здорово. Но если я могу играть, то, возможно, я продолжу этим заниматься.

— О чём вы мечтаете?

— О хорошей команде, поездках на турниры, выигрыше трофеев. Но куда важнее команда, с которой можно работать, с которой можно учиться и которая не будет зависима от чужого мнения. Чтобы ты мог заниматься тем, чем хочется.

В первую очередь тебя должна волновать игра. Деньги — всего лишь бонус. Сейчас в киберспорте много денег. Это хорошо, потому что ты можешь сосредоточиться на доте.

— Сейчас многие люди говорят о деньгах, спасибо The International за это в том числе. Вам не кажется, что профессиональные игроки больше думают о деньгах, чем о престиже и трофеях?

— Не думаю. По крайней мере мой опыт и общение с другими игроками показывают, что лишь некоторые играют ради денег. И я могу объяснить, почему: ты не можешь достичь высокого уровня. Если ты хочешь дотянуться до планки, то в первую очередь тебя должна волновать игра. Деньги — всего лишь бонус. Сейчас в киберспорте много денег. Это хорошо, потому что ты можешь сосредоточиться на доте. Мне кажется, что большинство игроков и команд хотят побеждать. И это стремление делает соревнования яркими.



— По-вашему, уровень профессиональной доты сейчас выше, чем раньше?

— Он всегда был таким. С каждым годом становится всё лучше и лучше. Возникает всё больше классных игроков, мы наблюдаем рост тренеров и аналитиков, денежных сумм и профессионализма. Каждый старается выложиться на полную, потому что на кону стоит очень многое. Так что игроки прикладывают куда больше усилий, чем раньше.