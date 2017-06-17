Много шума и – ничего. Нераскрывшиеся игроки в Dota 2

Практически каждый день нам рассказывают истории успеха в киберспорте. Вот мальчишка, который в 18 лет зарабатывает миллионы. Вот парни, которым десяток лет удаётся держаться в топе в своей дисциплине. О неудачах предпочитают молчать, это портит имидж индустрии. Но иногда эти истории оказываются не менее громкими. Рассказываем об игроках, которые наделали шуму на дота-сцене, но быстро пропали из виду.

Стив «Excalibur» Йе

Этот игрок ворвался на профессиональную сцену летом 2014 года. Тогда европейскому составу Fnatic понадобилась замена для участия в D2CL и Summit – Адриан «Era» Крезиу не смог поехать на турниры из-за проблем со здоровьем.



Шведы заметили талантливого парня в пабе. Весной 2014 года он входил в топ-10 лучших игроков мира по MMR и засветился среди профессионалов благодаря игре на Tinker и Meepo. Эти же персонажи стали его сигнатурными героями на протяжении выступления в Fnatic. Соперникам приходилось тратить на него или первые баны, или все ресурсы, чтобы сдержать в игре.

Размер имеет значение. Профессиональные дотеры о рейтинге MMR Показатель рейтинга MMR — самая животрепещущая тема в Dota 2, которую часто и с удовольствием комментируют профессиональные игроки.

После резкого взлёта популярности и признания последовал такой же быстрый спад. Excalibur не попал на TI4 из-за крупного скандала всё с тем же Era, а после турнира его не взяли ни в одну серьёзную команду. Несмотря на невиданный талант шестнадцатилетнего парня, игра на паре-тройке героев ещё не прочила ему великое киберспортивное будущее.

Фото: dota2.ru

Сам Стив продолжил учиться в школе и иногда появлялся в качестве замены в разных составах. На всякий случай его придержали на «скамейке» Na'Vi.US, сезон 2015-2016 он пользовался гостеприимством OG и регистрировался под их тегом. Но реальной игровой практики у него практически не было.



Вторую дота-жизнь сейчас ему стараются подарить Йоаким «Akke» Актерал и Троэльс «Synderen» Нильсен. С ними Стив играет в команде Crescendo и уже не только на Meepo и Tinker.

Равинду «Ritsu» Кодиппили

Один из самых двойственных персонажей американской сцены. Игроки восторгаются его талантом и в течение года ждали, когда он ворвётся в мировую элиту. Его ставили как минимум в один ряд с Артуром «Arteezy» Бабаевым и даже шутили, что он поднимет над головой Аегис раньше игрока EG. И всё бы в его истории было хорошо, если бы не склочный характер.



Первым взял на себя ответственность по «огранке алмаза с острыми краями» Тибан «1437» Сива. Он пригласил его в свой стак Dark Horse, где Ritsu прошёл пару открытых квалификаций и нашёл поддержку организации Cloud 9. В американских отборочных на турниры Ritsu действительно выглядел на голову сильнее любого другого керри, легко находил место для фарма и отлично ориентировался в драках. В итоге состав даже отобрался на первый мэйджор во Франкфурт. Тут-то и дал о себе знать характер игрока.

В американских отборочных на турниры Ritsu действительно выглядел на голову сильнее любого другого керри, легко находил место для фарма и отлично ориентировался в драках.

Пока команда была на турнире, на форуме Reddit всплыла неприятная история. Ritsu и его друг Мейсон «Mason» Венне пытались устроить целый заговор против своих соперников из Digital Chaos. Сразу после поражения на мэйджоре Cloud 9 избавилась от «опасного элемента», а карма Равинду стала темнее ночи.



Добавьте к этому токсичное поведение, истории о подкупах в пабе ради рейтинга и дурные слухи об обманах, и станет ясно, почему талантливый парень так и не оказался ни в одной серьёзной команде. В этом сезоне он обещал измениться, пахать в полную силу и, может быть, протащить через открытые квалификации новый состав.

Андрей «PSM» Дунаев

Фото: dota2.net

Грустные истории бывают не только на Западе. Андрей «PSM» Дунаев в 2015 году стал новой надеждой Na'Vi, а сейчас играет в разношёрстных составах в открытых квалификациях.

Впервые о PSM заговорили, когда он играл в Kompas.Gaming с Андреем «Artes» Горобеем и Андреем «Afoninje» Афининым. Потом он присоединился к составу Yellow Submarine, где и стал популярным. Всё началось с победы в открытых квалификациях на The International 5. СНГ-команда, пробившаяся через эту мясорубку, – это звучит как достойная история для начала звёздной карьеры.



На самом отборочном этапе за «подлодку» болело подавляющее большинство зрителей. Команда играла непринужденно. До плей-офф ей не хватило совсем немного, но один момент поклонники СНГ-сцены запомнили надолго: PSM на Pudge «хукал» Данилу «Dendi» Ишутина из Na'Vi. А через три месяца, когда «Рождённым побеждать» понадобился новый капитан, команда его пригласила.

Если игрок попадает в Na'Vi, то от него ждут мгновенных побед, чемпионских титулов и пополнений на трофейной полке. Но с PSM украинский состав провалил пять квалификаций подряд, включая отборы на мэйджор, а сам Андрей уже не блистал так, как в беспечной Yellow Submarine. Туда-то он и вернулся, когда через полтора месяца Natus Vincere решила с ним попрощаться.

С Андреем «PSM» Дунаевым Na’Vi провалила пять квалификаций подряд, включая отборы на мэйджор, а сам Андрей уже не блистал так, как в беспечной Yellow Submarine.

После этого в его киберспортивной истории было ещё несколько региональных команд, местных турниров, но ни одного крупного взлёта. Хотя составы с его участием всё время попадают в список примечательных на любой открытой квалификации. Игрок Na'Vi, как-никак.

Явар «Yawar» Хассан

Как-то Сумаил «Sumail» Хассан сказал, что тяжело быть таким, как он. Как оказалось, ещё тяжелее быть его старшим братом. От тебя ждут таких же подвигов, такого же уровня игры, а от каждой твоей команды – минимум топ-2 Америки.

«Невероятно сложно быть таким, как я» Про Сумаила «SumaiL» Хассана — игрока, ставшего легендой и миллионером в совсем юном возрасте. Сегодня ему исполняется 18.

Явар «Yawar» Хассан начинал играть в американском регионе вместе с братом. У ребят за плечами был недюжинный опыт взаимодействия, так что смотрелись они как хорошо отлаженный механизм. Старший брат не отставал от младшего и показывал игровые финты даже круче. Но в январе 2015-го Evil Geniuses понадобился только один игрок. И как бы ни болела совесть Питера «PPD» Дагера, выбор пал на младшего брата.

Фото: walizahid.com

Явар грустил недолго и вернулся к командам второго и третьего эшелона в Америке. За те два с половиной года, что Сумаил собирает кубки и зарабатывает миллионы, старший Хассан перебрал с десяток разных составов. Когда его пригласили в Digital Chaos, показалось, что вот сейчас его звезда загорится и тут-то мы увидим братскую войну на турнирах.

Пока Сумаил «Sumail» Хассан собирал кубки и зарабатывал миллионы, его старший брат перебрал с десяток разных составов.

В DC Явар продержался больше полугода. Играл в миду и на лёгкой линии, пытался играть активно и пассивно. Стримы матчей команды действительно собирали десятки тысяч зрителей – всем хочется посмотреть, как зарождается новая легенда пакистанского семейства. Но игра Явара была слишком нестабильной. Состав DC начал стремительно меняться, и ему там не нашлось места.



С этого времени он снова начал метаться от стака к стаку, потихоньку заканчивал учёбу и даже пытался стримить. Сейчас за него взялись другие ребята. Хаасан-старший попал под крыло Цзинцзюна «Sneyking» Ву и теперь играет в Team Freedom. Пока результаты сулят успех, осталось только ещё раз справиться с давлением сообщества и ожиданиями фанатов.

Ким «Velo» Тхэсон

История взлёта Кима «Velo» Тхэсона была быстрой и яркой. В конце 2015 года после нескольких месяцев в Space Creators его пригласили во второй состав MVP.Pheonix. Пик славы корейской организации, многообещающие заявления о развитии региональной сцены и возможность учиться у лучшего состава региона.

После The International 6 основная команда MVP начала распадаться, и организация воспользовалась привычным методом – пригласила игроков из второго состава. В их число попал и Velo. Было много разговоров о том, какая это честь и как много это для него значит. И уже на первом своём турнире MPGL Southeast Asian Championship он показал, что достоин места, которое освободил Forev. Аналитики сразу же назвали его будущей звездой.



Но у этого состава MVP был только мимолётный успех на региональном чемпионате, а больше ничего не получилось. Даже на мэйджор коллектив приехал, по большому счёту, за счёт заслуг прежней команды. В Бостоне ждали, что Velo оправдает прежние надежды, но не вышло. Команда уехала с последним местом и прожжённой славой тега.



В январе состав постепенно распался. Velo был последним, за кем закрылась дверь MVP.Phoenix. Сейчас он выступает в Geek Fam, но эта команда пока не входит в список претендентов на победу в региональных квалификациях. Зато совсем недавно Velo порадовал себя и своих поклонников победой в ProDotA Cup Southeast Asia #8.

Мен «Mrrr» Жуй

Пока во всех регионах работал «синдром Sumail» и команды стремились брать в составы молодых игроков, Китай подотстал. Молодёжь здесь сидела во вторых составах, дожидаясь, когда старшее поколение решит «закончит карьеру» хотя бы на полгода.



В младшем составе Newbee рос и Мен «Mrrr» Жуй. Команда практически год шла к первым серьёзным результатам. На региональных квалификациях игроки отличались индивидуальным уровнем, но не могли отточить командную игру. И одной из звёзд состава стал именно Mrrr, носившийся по всей карте на саппортах. На отборочном этапе к франкфуртскому мэйджору Newbee Young не хватило одного матча до выхода на LAN-финал. Но в последний момент визовые проблемы у соперников подарили им шанс попробовать силы на международной сцене.

Историю написать не получилось — команда заняла последнее место. Но зато весь турнир говорил о двух молодых китайских игроках – Sccc и Mrrr. Через полгода Sccc уже знал, что при первой возможности займёт место в основном составе Newbee, поднимал MMR и готовился к своему звёздному часу. А всем остальным игрокам Newbee Young светило так и проходить одну за другой открытые квалификации и обивать пороги вторых дивизионов.

Несмотря на всеобщие восторги, Мен «Mrrr» Жуй так и не получил предложение от основных составов даже организаций попроще. Ему никто не говорил, что его ждёт тёплое местечко после решаффла.

В итоге он стал играть всё хуже, а проваленная квалификация на TI его добила. Через полгода после пришедшей во Франкфурте славы он заявил, что не планирует продолжать карьеру.



«Я решил уйти, но я не дезертир. Могу только надеяться, что мне просто нужен небольшой перерыв, я слишком устал. И несмотря на то что я боялся этого момента, сейчас я испытываю облегчение. Прощай, Шанхай. До свидания, моя вера в Dota 2», – написал он на прощанье.



Но Mrrr не окончательно покинул киберспортивную среду. Сейчас он работает комментатором в одной из китайских студий и продолжает ездить на мэйджоры, как и мечтал.