«Эй, детки, я уже здесь!» Лучший косплей персонажа Overwatch и HotS

Лена Окстон, она же Трейсер — не только один из любимых героев поклонников видеоигр, но и одна из любимых моделей.

Ещё с момента старта разработки Overwatch Трейсер стала неофициальным символом игры. Авторы соединили в одном герое бегуна и пилота. Согласно истории, Окстон вызвалась добровольцем для участия в лётной программе Overwatch. Во время испытания прототипа межпространственного истребителя «Супервспышка» случилось непредвиденное: телепортирующая матрица отказала. Самолёт исчез вместе с пилотом. Все подумали, что она погибла.

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Однако девушка выжила. Впервые она появилась через несколько месяцев после инцидента. Но из-за «хронологической диссоциации» Трейсер превратилась в живого призрака. Так продолжалось до тех пор, пока учёная горилла по имени Уинстон не создала специальное устройство. Оно помогло удерживать Лену Окстон в настоящем и при этом управлять ходом личного времени.

Несмотря на то что испытания истребителя провалились, Трейсер осталась работать в подразделении Overwatch и стала одним из лучших его агентов. После развала организации она продолжила бороться с несправедливостью и преступностью.

Fenix Fatalist и Lei Radna

Фото: Kiyo

Фото: Vera-chimera

Фото: Ardsami

Фото: Bindi Smalls

Фото: zerstooren