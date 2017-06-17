«Эй, детки, я уже здесь!» Лучший косплей персонажа Overwatch и HotS

Ещё с момента старта разработки Overwatch Трейсер стала неофициальным символом игры. Авторы соединили в одном герое бегуна и пилота. Согласно истории, Окстон вызвалась добровольцем для участия в лётной программе Overwatch. Во время испытания прототипа межпространственного истребителя «Супервспышка» случилось непредвиденное: телепортирующая матрица отказала. Самолёт исчез вместе с пилотом. Все подумали, что она погибла.
Однако девушка выжила. Впервые она появилась через несколько месяцев после инцидента. Но из-за «хронологической диссоциации» Трейсер превратилась в живого призрака. Так продолжалось до тех пор, пока учёная горилла по имени Уинстон не создала специальное устройство. Оно помогло удерживать Лену Окстон в настоящем и при этом управлять ходом личного времени.
Несмотря на то что испытания истребителя провалились, Трейсер осталась работать в подразделении Overwatch и стала одним из лучших его агентов. После развала организации она продолжила бороться с несправедливостью и преступностью.
Fenix Fatalist и Lei Radna