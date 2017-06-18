«Virtus.рro? Не думаю, что они какие-то злодеи». Интервью с JerAx

Финн Йессе «JerAx» Вайникка – саппорт четвёртой позиции, за перемещениями которого следить интереснее, чем за боданиями мидеров в борьбе за крипов. Зачастую Йессе берёт на себя роль плеймейкера, создаёт моменты из ничего и позволяет каждому игроку команды показывать максимум. За последний год JerAx стал ключевым звеном OG, а с учётом патчей, которые возложили на «четвёрок» больше ответственности и позволили сильнее влиять на игру, он стал незаменимым.



— Каково это — быть двукратным чемпионом мэйджора?

— Думаю, нам очень повезло с победами на мэйджорах, в отличие от других турниров.

— Андреа Пирло перед тем, как стать чемпионом Европы, проснулся, поиграл в FIFA на PlayStation, а затем выиграл трофей. Как складывался ваш день, когда вы победили Virtus.pro на The Kieve Major?

— Есть эпизод True Sight, но он ничего не рассказывает о том, как мы готовились. Мы много тренировались и знали, чего ожидать, как они будут играть с самого начала. В общем, подготовка у нас отняла не так-то и много времени. В такие моменты важна уверенность в том, чего вы как команда уже добились на других турнирах.

«Постараюсь сделать так, чтобы эти пять человек выиграли The International» Иван «ArtStyle» Антонов — о разнице между футбольным тренером и наставником в Dota 2, о впечатлениях от True Sight и ошибках в карьере.

— Как вы считаете, Virtus.pro показали злодеями в True Sight, как многие восприняли в сообществе?

— Лично я — нет. Я слышал от многих людей такую оценку, но здесь очень важен правильный перевод, чтобы понять, с какой эмоциональной окраской они произносили определенные фразы. Может быть, какие-то моменты вводили в заблуждение людей, в отличие от русских. Мне кажется, русские хорошо понимали, что они имели в виду во время общения. Я понимаю русских, поскольку встречаюсь с ними каждый день в матчмейкинге. Восхитительно то, как все мы отличаемся друг от друга. Русские совершенно иначе выражают свои эмоции. Так что я не думаю, что они там какие-то злодеи.

Фото: Media.epicenter.gg

— По-вашему, стоит ли вообще показывать, что происходит за кулисами?

— Думаю, это круто подходит для финалов. Мы считаем, что съёмки за кулисами не самая интересная вещь. Но есть классные моменты, которые, возможно, людям хотелось бы понять, вроде тех, что делают их игроки. Для нас это нормально- все эти обсуждения про психологический настрой или что нам нужно сделать, чтобы играть лучше. Так что это хорошо для зрителей. Но здесь нет ничего особенного. Правда, люди думают, что здесь что-то скрывается. Нет, ничего такого.



— После The Kiev Major вы потерпели поражения на двух турнирах подряд. Можете объяснить, что случилось?

— Мы изучали новый патч. Очевидно, что он сильно отличается от предыдущего, ко многому нужно привыкать заново. Наш стиль игры не подходит под текущую мету, он другой. Мы привыкли к более медленному и размеренному темпу. Так что всё это время мы ощущали себя не в своей тарелке.

Наш стиль игры не подходит под текущую мету, он другой. Мы привыкли к более медленному и размеренному темпу.

— Для Arteezy проиграть турнир — катастрофа, а для Puppey не так-то уж и важно. Когда вы терпите поражение, что это значит для вас?

— Иногда ты принимаешь поражение легче, чем иной раз. Сейчас после Epicenter нам надо просто смириться с этим из-за патча. Мы просто не смогли подготовиться так, как хотели. Мы ожидали подобного результата. От других турниров мы тоже ничего не ждём. Даже если я выиграл мэйджор, это не так уж много значит. Мы приезжаем на другой турнир, смотрим, как всё идет, на подготовку, результаты. Мы нормально переносим поражения.

Фото: Media.epicenter.gg

— Что мешает Анатану «Ana» Фаму играть на все 100%?

— О, ну тут одна проблема. Если ты живёшь в Австралии, то играть рейтинговые игры не представляется возможным, потому что его MMR существенно выше остальных на сервере. У него нет достойной ежедневной практики. Кроме того, ему нравится играть большим пулом героев. Но к некоторым из них он знает правильные сборки, а к некоторым нет. И это ограничивает нас. А иногда бывают и такие дни, когда у тебя не идёт.

— Многие болельщики называют вас великолепной «четвёркой». В чём ваш секрет?

— Мой секрет… Да нет никакого секрета. Я совершенствуюсь, а потом люди берут с меня пример, что даёт мне преимущество, ведь я на шаг впереди них. Мне очень повезло оказаться в этой команде. Думаю, мы хорошо смотримся вместе и это помогает делать то, что у меня получается лучшего всего. Моя команда легко играет вокруг меня. И я делаю что мне вздумается.

Я совершенствуюсь, а потом люди берут с меня пример, что даёт мне преимущество, ведь я на шаг впереди них.

— Лассе «Matumbaman» Урпалайнен говорил, что поработал бы официантом вне Dota 2. Если бы вы утратили страсть к игре, что бы вы выбрали?

— Я бы тогда начал играть в другую игру, необязательно соревновательную. Я очень люблю видеоигры и посвящаю им много времени. Не думаю, что могу представить себя кем-то в другой сфере. Мне и тут неплохо.

«Возможно, я однажды попробую поработать официантом». Интервью с Matumbaman Двукратный чемпион Epicenter, который оставил родительский дом ради Dota 2, а теперь покоряет турниры и вызывает восхищение у поклонников.

— Вы как-то обмолвились о танцах. Почему бы не танцевать?

— Я не настолько страстно влюблён в танцы. Это просто хобби. Сейчас я занимаюсь стилем хип-хоп, но это не совсем то, что мне хочется. Но всё равно круто пробовать что-то новое. Возможно, стоит выбрать другой стиль, тогда посмотрим.

Фото: Media.epicenter.gg

— Слышал, вы зарабатываете больше, чем некоторые финские хоккеисты. Вам завидуют люди?

— Зависть и деньги — попытка медиа раздуть историю про то, что горы купюр что-то меняют. На самом деле молодые ребята завидуют мне, потому что я играю в игры и больше ничего не делаю. Это моя работа. Люди одновременно приходят в замешательство и радуются за меня только лишь потому, что это возможно. Пять лет назад никто не мог представить, что я зайду так далеко. Я и сам не верил. Необычно, что молодые ребята в Финляндии узнают меня. Я о таком не мог и подумать, потому что в Финляндии не так-то много игроков в Dota 2.

Молодые ребята завидуют мне, потому что я играю в игры и больше ничего не делаю. Это моя работа.

— И вы по-прежнему скромняга?

— Я стараюсь. Это сложно порой. Говорят, что куда легче, когда ты ставишь себя выше других людей. Но мне не нравится подобное отношение. Когда в голову залетают такие мысли, я гоню их.

— Вам не кажется, что все вокруг сходят с ума? Трамп, скандалы в «Твиттере», выяснение отношений на публике… Столько грязи и так мало места простым вещам.

— Думаю, весь этот негатив живёт в новостях. Легко сказать, что Трамп плохо влияет на мир. Легко обращать внимание на всё плохое. Но я также верю, что здесь хватает положительных моментов. Просто ты это не встретишь в новостях, никто не замечает этого. И таких вещей может быть больше. Я не хочу обращать внимание на политиков. Это бессмысленно. Я себя-то не знаю достаточно хорошо. А негатива и так хватает, его заметить не так сложно.



— Питер Дагер считает, что драмы хорошо влияют на сцену Dota 2. Вы с ним согласны?

— Думаю, да. Когда определённые вещи оказываются в центре внимания, люди будут смотреть на себя и задавать себе вопрос: «Кто я такой?» Каждого ненавидят и каждому дают шанс на существование. Раньше я сам был парнем, которого все ненавидели. Фанаты недолюбливали меня. Тогда я себя спрашивал: «Заслуживаю ли я этого?» И мне показалось — да, заслуживаю. Я не был настолько хорош, я только что перешёл из Heroes of Newerth, я не уделял игре достаточно времени. Я и подумать не мог, что ежедневные тренировки помогут мне стать лучше. Так что да, мне кажется это здорово, что некоторые люди могут взглянуть на себя критически через призму драмы.