А вы поедете на бал? Претенденты на приглашения на The International 7

Правила игры

Первое правило турниров от Valve: никто не должен знать, как Valve выдаёт приглашения на свои турниры. Не существует никакой системы очков, достижений или рейтингов, по которым точно можно было бы составить список команд, напрямую попадающих на чемпионат. Но зато существуют методы сравнений, сопоставлений и наблюдений.

За два года мэйджор-системы стало понятно, что организаторам плевать, как команды играют в онлайн-формате. Важны результаты только LAN-турниров, преимущественно международных. Execration для приглашения в Бостон хватило победы на небольшом местном чемпионате, куда для хайпа позвали Team Secret.

Но выше других достижений ценятся выступления на турнирах от Valve. За историю мэйджоров только один раз команда из топ-4 предыдущего чемпионата от разработчиков не попала в список приглашений на новый турнир. Это была Fnatic, заменившая сразу троих игроков во время трансферного окна.



Плюс ко всему Valve невероятно благоволит китайским командам. Им достается серьёзная часть приглашений и желательно ещё побольше мест с квалификаций. Так что если у организаторов будет возможность пригласить состав из Поднебесной, то они этой возможностью воспользуются. Лишний миллион зрителей (или ботов) в статистике никому не помешает. Да и в Battle Pass эти ребята заносят баснословные суммы.

Высечено в камне

OG

Главный козырь в рукаве европейской команды – победа на киевском мэйджоре. Что бы ни случилось после этого, Valve не откажет в приглашении чемпионам своего турнира.



После выступления в Киеве у OG начался стандартный спад – игроки всегда немного теряют в темпе, когда выходит новый патч. В Манилу OG приехала без тренера и на совершенно свежую голову, так что ограничилась 5-6-й строчкой. А когда на Epicenter многие участники прибыли во всеоружии, Таль «Fly» Айзик ещё не был готов дать им бой в новой версии игры. Сами игроки рассказали, что они играют чуть медленнее, чем предполагает текущая мета, так что им нужно найти новых героев, чтобы подстроить драфты под свой темп.

Теперь основная задача OG — не расслабиться перед The International, как в прошлом году. Второй провал на чемпионате мира им вряд ли простят.

Virtus.pro

Финалистам киевского мэйджора тоже не о чем беспокоиться. Неудачное выступление на Epicenter – это лишь повод пересмотреть какие-то детали в своём игровом стиле, а не ждать карающего перста Valve. Перед глазами представителей СНГ развивалась история Ad Finem, когда греки проиграли большинство матчей после второго места на мэйджоре, не отобрались ни на один турнир, но всё равно получили приглашение. А в кармане VP уже есть как минимум топ-3 The Summit 7, а может, и больше.

К тому же VP займёт тот самый мифический СНГ-слот, о котором все говорят, но его существование так никто и не доказал. Даже если бы дела Virtus.pro шли не так позитивно, Valve не отказалась бы от огромного количества зрителей этого региона.

Evil Geniuses

С момента образования этого состава EG только однажды сделала осечку, не попав в топ-4 международного турнира. Команда была в тройке лучших двух подряд мэйджоров, выиграла Manila Masters, отлично выступила на Epicenter. У этих игроков есть всё, чтобы собирать вещи для поездки в Сиэтл.

Перед The International у Evil Geniuses будет ещё один шанс попробовать несколько стратегий и найти свои слабые места – в начале июля коллектив отправляется на MDL в Китай. И поклонники надеются, что туда команда прибудет с чем-то, кроме керри-Venomancer и Drow Ranger.

Team Liquid

С точки зрения логики Valve, Team Liquid защитила своё право на Сиэтл ещё в конце мая. Команда Куро «Kuroky» Тахасоми одержала победу на StarLadder i-League Invitational #2, но уровень соперников показался скептикам недостаточно высоким. Аналитики устроили целые словесные баталии о судьбе Team Liquid, но у самой команды были планы посерьёзней.

Победа на Epicenter, где участвовали практически все прямые претенденты на приглашения, – последний аргумент в пользу их инвайта. Сейчас на их стороне и отличная игра против команд с любым стилем, и умение подстраиваться под меняющиеся патчи, и выверенные драфты.

Newbee

На киевском мэйджоре команда опять не оправдала ожиданий. Newbee приезжала туда в статусе одной из сильнейших в регионе, а вернулась домой с последним местом. Зарабатывать расположение Valve им было сложнее других претендентов на приглашение.



После нескольких неудач на квалификациях Newbee добралась до тройки лучших StarLadder i-League Invitational #2, затем сыграла в финале Manila Masters. Но этого явно было мало. Так что команда сделала необычный выбор: пока все разбирали приглашения на турниры попрестижнее, Newbee согласилась поучаствовать в дебютных сезонах ZOTAC Cup Masters и Galaxy Battles. Здесь коллектив выглядел слоном в посудной лавке и легко взял два титула подряд. А победа на LAN-турнире есть победа, так что лишить их приглашения на чемпионат мира было бы несправедливо.

Invictus Gaming

Самое спорное, но, скорее всего, решённое приглашение на мэйджор. Судьба Invictus Gaming определилась ещё в Киеве, когда команда попала в топ-4 турнира. Для Valve это достаточная причина, чтобы получить инвайт. Но вот достижения IG за последнее время заставляют сомневаться в правильности этого решения.

После киевского мэйджора коллектив не только не прошёл региональные квалификации, но и серьёзно сдал на международной сцене. Сначала 3-4-я строчка на SL i-League, а потом не выше 5-го места на Epicenter и Manila Masters. Причём на этих турнирах их выступление было невероятно далеко от уровня чемпионского DAC-2017.



IG, как и многие другие китайские команды, застряли в прошлой мете, остаются верны своим старым пикам и играют слишком медленно. Но если приглашений будет всего шесть, то двойной инвайт с большой вероятностью уйдёт именно в Китай, а других претендентов здесь больше нет. Пока.

Вилами по воде

LGD Gaming

LGD с начала 2017 года прошла тяжёлый путь десятка региональных квалификаций. В четырёх из них команда остановилась в шаге, а иногда и всего в одной карте от поездки на чемпионаты. Так что их соперники на международной сцене и представления не имели, чего ждать от китайцев.



Как и всегда, на помощь LGD пришли визовые проблемы у других коллективов – и вот команда уже в топ-3 The Summit. Если ей удастся вырвать победу у Virtus.pro, а потом обойти Team Secret, то Valve придётся или впервые пожертвовать топ-4 своего турнира, или выделить ещё одно приглашение.

Team Secret

Судьба Клемента «Puppey» Иванова и его команды тоже решится в финале The Summit 7. От прямой путёвки на The International 7 их отделяют три выигранные карты против любого соперника.



После группового этапа в Киеве их считали чуть ли не главными фаворитами турнира. А Secret проиграла SG e-sports, недооценив бразильскую волю к победе. На Epicenter «секретные» снова взялись за старое, легко вышли в плей-офф, прошли первый раунд, но совсем беззубо проиграли Evil Geniuses. Поклонники команды давно поставили рядом с собой бутылки шампанского, чтобы отпраздновать победу, но всё как-то не удается. Финал The Summit 7 – самый важный матч для Team Secret, ведь вряд ли кому-то хочется рисковать и отправляться в европейскую квалификацию.

Planet ODD

Игроки Planet Thunder Chaos уже тянули руки к билетам в Сиэтл, но по ним мощно ударила Newbee. В финале Galaxy Battles Роман «Resolution» Фоминок и его команда разгромно проиграли со счетом 0:3 и похоронили свои шансы на прямую путевку на The International 7.

У них в последнее время нет практически никаких достижений, кроме парочки выигранных американских квалификаций. Аналитики ещё припоминают им второе место на прошедшем TI, раз уж этот турнир пройдёт без действующего чемпиона. Но вряд ли этого довода будет достаточно Valve.

Подарить Planet Odd заветную путёвку может только желание организаторов раздать пару-тройку лишних и ненужных приглашений, как на The Manila Major.

TNC Pro Team

Ещё одна команда, надежды которой родились и разбились в Китае. На SL i-League ей не хватило всего одной карты, чтобы заработать чемпионский титул. На Galaxy Battles коллектив бодро прошёлся по нижней сетке, но споткнулся о Planet Odd. Кажется, теперь TNC Pro Team пора готовиться к одним из самых непредсказуемых отборочных этапов.



Что поможет TNC? Любовь Valve к ровным цифрам. Если VP не одержат победу на The Summit, то список приглашённых команд расширится до семи, а организаторы ой как не любят неровный счёт. Может, тогда они вспомнят, что SEA-команды в этом году остались без приглашений, и позовут самую сильную из них. Но для этого должно совпасть слишком много.