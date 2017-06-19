Ещё не звёзды, но уже близко. 7 многообещающих игроков в Dota 2

Miracle, Ana, Sccc, MidOne, Ramzes666, w33, Matumbaman, No0ne — все эти звёзды современной дота-сцены в своё время играли в командах среднего эшелона в надежде быть замеченными коллективами более высокого уровня. По окончании каждого турнира The International мировые гранды, которым не удалось добиться приемлемых результатов, нередко обращают свой взор на новых игроков в поиске потенциальных звёзд. Поэтому целью любого киберспортсмена, мечтающего оказаться в командах уровня Evil Geniuses, OG, Newbee, Team Secret, Team Liquid и других, является демонстрация максимума своих возможностей в конце сезона, чтобы оказаться под прицелом грандов в трансферный период. Представляем вашему вниманию семь кандидатов на попадание в команды экстра-класса.

Омар «Madara» Дабасас

Греческий керри команды Mousesports является её главным действующим лицом. Вице-чемпионство на бостонском мэйджоре было минутой славы для всей команды, но многие эксперты понимали, что вряд ли коллектив сможет удержать планку в длительной перспективе. После ожидаемого провала на The Kiev Major всех волновал лишь один вопрос: останется ли Madara с греками? Омар принял решение завершить сезон вместе со своими соотечественниками. Шансы пробиться на The International с текущим уровнем игры у них призрачные, но в межсезонье охотиться за 9K-керри, скорее всего, будут многие. Madara уже наиграл на то, чтобы получить предложение от мировых грандов и реализовать свой звёздный потенциал.

Стержень греческой «Доты». Омар «Madara» Дабасас Как происходило становление одного из самых перспективных «керри»-игроков мира по Dota 2 Омара «Madara» Дабасаса.

Ростислав «fn» Лозовой

«Я хочу, чтобы команда играла на меня… Я хочу быть лучшим, у меня цель от доты – стать самым сильным игроком», – таково кредо одного из самых перспективных игроков СНГ. Талант Ростислава выделяли не только его напарники в лице Алексея «Solo» Березина, Андрея «Mag» Чипенко, Андрея «Ghostik» Кадыка и другие, но и даже сам Артур «Arteezy» Бабаев. Фанаты fn с нетерпением ждут его попадания в тройку лучших на крупном турнире и рады любой возможности узнать о нём больше. Пока им приходится довольствоваться лишь редкими попаданиями плеймейкера Team Empire в объектив камер, так как он день и ночь отдаёт все свои силы на осуществление мечты.

Ростислав «fn» Лозовой

Ферас «Feero» Хруб

Парень из тусовки Амера «Miracle» аль-Баркави. Вместе с ним и Язидом «YapzOr» Жарадатом они играли в одном компьютерном клубе и побеждали на местных турнирах в Иордании. Свою порцию славы его товарищи уже получили, поэтому Ферас стоит в очереди следующим. Он уже блеснул полгода назад в составе B)ears, заслужив у фанатов игры прозвище F-God, а сейчас имеет неплохие шансы попасть на свой первый чемпионат мира вместе с compLexity. Как и Miracle, Feero может спокойно отыграть и на центральной линии, и на лёгкой. Его универсальность и креативное мышление – именно то, что выделяет его среди остальных игроков.

Miracle породил Miracle-. Об иорданских игроках в Dota 2 Как посредством организаторов местного турнира зародилась целая плеяда иорданских «дотеров», которые прославили страну на весь мир.

Маркус «Ace» Хольгард

Датчане из Danish Bears во многом обязаны своим успехом керри команды Маркусу «Ace» Хольгарду. Нетривиальное мышление, а также скорость и изящность принимаемых по ходу игры решений выделяют его среди всех остальных игроков этого амплуа. Как и в случае с Madara, Ace перерос команды второго эшелона и готов перейти на новый уровень. Вполне возможно, что его карьера пойдёт вверх с такой же скоростью, как и у его бывшего напарника и соотечественника Андреаса «Cr1t» Нильсена, который всего за год проделал путь от никому неизвестного середняка до капитана Evil Geniuses.



Маркус «Ace» Хольгард

Абед «Abed» Юсоп

Филиппинский талант, невзирая на свой юный возраст, успел стать ключевым звеном в составе Digital Chaos. Результаты американской команды напрямую зависят от успехов Абеда: если у него пошла игра, то и шансы на победу у всей команды очень высоки. На данный момент 16-летний игрок возглавляет таблицу лидеров американского региона по одиночному рейтингу, приближаясь к отметке в 9,5 тыс. очков. Своё 17-летие в начале августа он планирует отметить в Сиэтле.

Надёжные тылы. История Абеда «Abed» Юсопа Каких успехов можно достичь, имея поддержку в лице родителей. Путь юного таланта Dota 2 Абеда «Abed» Юсопа.

Цзен «Ori» Цзяоян

В отличие от большинства представителей нашего списка, Ori уже находится в составе одного из мировых грандов. Вот только Vici Gaming переживает сейчас не лучшие времена, и как раз юному центровому команды под силу вернуть былую славу вице-чемпионов мира 2014 года и стать хедлайнером команды. Его напарники Чэнь «Hao» Чжихао и Вонг «Chuan» Хок Чуан – обладатели чемпионского Аегиса и имеют все шансы вырастить из Цзена мировую звезду. Ближайшая цель самого Ori – вывести свою команду на The International 2017, сделать себе имя и встать на одну ступень с такими дарованиями китайской сцены, как Maybe, Sccc и Paparazi. К слову, с двумя последними он активно борется за лидерство в MMR-рейтинге в китайском регионе.

Ду «Monet» Пенг

Ду «Monet» Пенг

Первое боевое крещение на крупных соревнованиях 17-летний керри команды LGD.FY прошёл в Москве на Epicenter 2017. Во время групповой стадии он превосходно справлялся со своими обязанностями, что позволило его команде напрямую попасть в полуфинал турнира. Вот только мандраж и боязнь сцены дали о себе знать, и перед зрителями дела у команды пошли не так хорошо. Но этот фактор со временем отойдёт на второй план, и тогда Ду сможет проявить себя во всей красе. Monet является самым юным китайским обладателем 9K MMR. Организация LGD сейчас имеет в своём распоряжении львиную долю дарований нового поколения китайской сцены: Maybe, Ame, Victoria, Monet. Когда эти парни найдут свои оптимальные кондиции и соберутся в одном составе, с ними будет сложно конкурировать.