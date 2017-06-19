«СНГ-регион заслужил вторую команду на The International вместо Европы»

Мнения комментаторов, игроков и аналитиков о распределении мест с региональных квалификаций на главный турнир года по Dota 2.

Сразу после завершения финала The Summit 7 компания Valve анонсировала список приглашений на главный турнир года The International 7. Вместе с ним зрителям представили формат турнира и распределение квот между регионами. Как всегда, оказалось, что всем не угодишь. Если с выданными приглашениями большинство согласны, то распределение слотов на чемпионате вызвало бурные обсуждения.

Три места для Азии

На этот раз представители Valve решили разделить места с квалификаций поровну: каждому из регионов досталось по три. Несмотря на очень плотную конкуренцию в Юго-Восточной Азии, не все согласны, что местные команды достойны такого большого представительства на турнире.



«Можно хоть сейчас ехать в этот регион и практически свободно проходить квалификации, так как объективно сильная команда там только одна – Team Faceless, остальные находятся уровнем ниже и вряд ли что-то покажут на “мейн ивенте”. Серьёзно, два слота куда ни шло, но три…», – написал на своей странице во «ВКонтакте» Халед «sQreen» Эль-Хаббаш.



Этому распространённому мнению возразил Бен «Noxville» Штайнхаузен, аналитик и статистик Dota 2, напомнивший о прошлогодних успехах команд из этого региона:

«Многим не понравилось, что SEA получили три приглашения, но они забыли, что говорили то же самое перед TI6 (когда все три команды попали в топ-8 основной стадии)».



Впрочем, поклонники сцены в Юго-Восточной Азии предвкушают отличную квалификацию в этом году:

Два слота для Северной Америки

Североамериканская сцена ещё год назад довольствовалась одной квотой с квалификации и невероятно радовалась, что EG получила приглашение. Теперь же некоторым кажется, что конкуренция здесь возросла так сильно, что можно было раскошелиться и на лишнее местечко.



«Я уверен, что Северная Америка – это тот регион, которому нужен ещё один слот», – написал Адам «343» Шах.



Его позицию поддержал и капитан compLexity Gaming Кайл «swindlezz» Фридман:

«Разочарован, что регион с самой большой конкуренцией получил два слота вместо трёх, но в общем мне по душе формат. GLHF».



И его желание понятно. На два места на The International в Северной Америке претендуют Planet Odd, Digital Chaos, Team NP. К их уровню подбирается Team Freedom.

Одна квота для СНГ

Больше всего споров вызвало распределение слотов между Европой и СНГ. Совместно им достались три квоты, но две ушли основному региону, а СНГ-регион получил только одну. Глядя на список команд-участниц, не скажешь, что это верное решение.



Первым возмутился Андрей «Ghostik» Кадык, игрок Team Empire:

Комментатор Ник «breakycpk» Канас разделил его позицию. «Я ничем не могу помочь, но мне кажется, что СНГ-регион заслужил вторую команду на TI вместо Европы», – написал он.



Комментатор и аналитик Егор «jotm» Сурков сравнил силы команд в двух отборочных этапах:

Представители сообщества в СНГ предложили свои варианты улучшения системы. По мнению менеджера Vega Squadron Георгия Фалеева, Valve было достаточно выделить ещё одну квоту для малых регионов.

А комментатор Виталий «v1lat» Волочай предложил устроить «уайлд-кард» в онлайн-формате, который и определит лучшую команду из двух смежных регионов.

Халед «sQreen» Эль-Хаббаш, в свою очередь, поддержал позицию Valve: «Это единственный случай, где есть баланс, так как VP уже приглашена, один слот на квалификации – более чем достаточно».



Корреспондент Natus Vincere Яна «b2ru» Химченко взглянула на ситуацию под другим углом:

Черту под обсуждением приглашений и квалификаций подвёл Сергей «Smile» Ревин:

Но пока все оценивают силы отборочных этапов по списку команд, зрителям напоминают, что в каждом регионе есть ещё 2-3 места, которые займут команды из открытых квалификаций. И кто знает, как они изменят расстановку сил.