«В этом году круг замкнется, и The International выиграет команда из СНГ»

Galaxy Battles

Прошедшая неделя была насыщена играми разного уровня на разных чемпионатах. В Китае в это время проходил турнир Galaxy Battles с участие Newbee, Planet Odd, TNC и других команд. Китайский коллектив без проблем одержал победу в финале со счётом 3:0 и закрепил за собой право получить приглашение на The International. На этом плюсы чемпионата для зрителей закончились. Минусы смогли испортить впечатление от турнира: ужасные трансляции из Китая, задержки, непонятное расписание из-за сдвинутого на день графика и другие прелести чемпионатов Поднебесной. Galaxy Battles уже прозвали худшим турниром за год.

— TNC играют так агрессивно, так рискуют при заходах на хайграунд. Прям как MVP. Мне нравится.



— Galaxy Battles претендует на звание худшего турнира в истории.

— Я рад, что mouz стали играть лучше. После Бостона у них был сильный провал. Если они смогут играть также на квалификациях к TI, у них есть прекрасный шанс на победу.

W33 как будто потерял всю уверенность в себе, и это немного грустно. Ещё год назад его рассматривали в качестве одного из лучших мидеров, но он сильно потерял в уровне. Если он соберётся перед квалификацией на TI, у них всё будет нормально. Но пока я волнуюсь.

— Secret, пожалуйста, кикните MP и возьмите Reso.



— Невероятно, насколько Sumail и Miracle затмили и превзошли w33. — W33 и Miracle играли когда-то на одном уровне. 8k...



— На это больно было смотреть. Поздравляю Newbee, но я думаю, что в общем это было неплохое выступление от Odd. Занять 2-е место на LAN-турнире после Киева и Epicenter – это как минимум придаст им уверенности на квалификациях к TI.



— Я вполне могу представить, что Odd не пройдут квалификацию на TI. Я не знаю, что там происходит с Moon, но он как будто потерял всю синергию с остальной командой.



— Если Newbee выиграют с Underlord, они достойны победы во всей серии.

The Summit

Совсем другие впечатления оставил после себя турнир The Summit в CША. Множество разнообразного контента от организаторов, игроки, которые комментируют матчи, испытание всех героев от VP и финал в пять карт. Что ещё нужно для крутого турнира?! Пользователи Reddit буквально влюбились в Virtus.pro и уже думать забыли, что когда-то считали их высокомерными.

— Такое ощущение, что VP всегда набирают героев, которые приходят в оптимальную форму в одно время и просто разваливают в середине игры.



— Настоящие фанаты знают, что это не MSS – бюджетная версия Universe. Это Universe – премиум-версия MSS.



— Ребят, отдайте Solo трофей. Рампага на Warlock того стоит.



— ppd: История Na'Vi закончилась несколько лет назад. Давайте реалистично смотреть на вещи.



— Мы все знаем, что Purge учит Day9 играть в доту. А можно нам стрим, как Cap|Demon|Fly приводят в форму Envy?



— Sonneiko последнее время смотрится не очень уверенно. Он был одним из лучших игроков СНГ, но за последнее время от него не видно хороших выступлений.



— Одна вещь, которая мне нравится в кастах про-игроков – это то, что они говорят с точки зрения игрока, даже в мемах. Это интересный взгляд на игру.



— Чёртовы NP. Каждый раз, когда ты думаешь, что они выиграли, они на пять минут забывают, как заканчивать игру.



— Na'Vi нужно что-то делать с драфтом. Каждая игра проиграна ещё после этой стадии. И играть нужно на порядок лучше. Biver пора перестать нянчить Pajkatt все время. General очень нужны ресурсы в начале. Он легко может затащить им мидгейм, если ему немного помочь.

VP используют стратегию Wings по запугиванию врагов своим пулом героев, но почему-то на мэйджоре они играли одним и тем же.

— У меня есть стратегия для VP: а давайте в финале пикать рандомом?



— Crit: ну теперь мне не остается никакого выбора, кроме как украсть пару стратегий.



— Вы же помните, что в этом году западная команда выиграет TI?



— Summit показал, какой большой разрыв между топ-2-6 командами и следующим уровнем. VP устроили этот челлендж и всё равно всех развалили.



— Riot бы уже забанили VP раз 15.



— В этом году круг замкнётся, и TI снова выиграет команда из СНГ.

Приглашения на The International 7

Финальным аккордом прошедшей недели стал анонс приглашения на TI7. Как и предполагали пользователи, инвайты достались шести командам. А вот квалификации потерпели небольшие изменения. Теперь из Китая и Юго-Восточной Азии на чемпионат приедут по три команды, Европа и Северная Америка представят по два коллектива, а СНГ и Южной Америке досталось по одному слоту. Только список участников квалификаций в некоторых регионах выглядит не слишком впечатляюще.

— Команд столько же, сколько и на прошлом TI, просто 2 команды вылетают не после WC, а после группового этапа. Мне нравится это изменение. Видеть, как команда прилетает в Сиэтл и покидает турнир после 2 проигранных матчей – это ужасно. Теперь они сыграют хотя бы 16 карт (если снова будет bo2).



— Почему Planet Odd играют в Америке? У них же большинство европейцы или они базируются в Швеции? — Думаю, они сами сейчас хотят играть в Европе.

Это немного нечестно, что СНГ получила одну квоту, а Европа — две, хотя их квалификация выглядит слабее. Это как гарантированный слот для Secret, даже если они облажаются.

— Забавно, как люди жалуются на 3 SEA команды, хотя 3-6 команд из SEA развалят любую команду из европейской квалификации, кроме, может быть, Secret. И вероятно, смогут обыграть Na'Vi/Empire в СНГ.



— Все говорят, какая жёсткая будет квалификация в Америке, но вы посмотрите на Китай! Настоящая мясорубка.

Сундук The International

Для тех, кто любит TI просто за красивые предметы в игре, на прошлой неделе у Valve тоже были приятные новости. Разработчики выпустили новый сундук, который неожиданно собрал очень крутые отзывы, но мало денег.

— Necro и ET – мои любимые. Но ET – это pau2lose. Стало легче увернуться, когда ты видишь 2 или 4 линии, которые сходятся в момент стана.



— Pudge выглядит как Hive Hand из Half-Life. Хватит делать отсылки к играм, которые вы не выпустите!



— Эти штуки выглядят как духи деревьев из «Принцессы Мононоке».



— Теперь мне нужен скрин с Lina, на которой надеты все имморталки и аркана.



— Это действительно крутой сундук, каждый из предметов. Намного лучше, чем последние сундуки вместе взятые.

Поиск по ролям

А для совсем далёких от киберспорта игроков пользователи Reddit предложили давно витающую в воздухе идею – поиск по ролям. Но как бы привлекательно ни выглядело это потенциальное нововведение, у него нашлось немало противников и слабых мест.



— И кто будет решать, какой состав команды лучше? В Лиге это всегда стандартно: 1-1-2-лесник, так что можно выбрать роли заранее. А в доте ты можешь играть 1-1-2-лесник/роумер, 1-2-2, 2-1-2, 1-1-3, 1-1-1-два роумера, не важно. Ты просто можешь пойти впятером на мид, если вам кажется, что вы так выиграете. Кто будет выбирать, какой состав команд нужен?



— Мгновенный поиск для саппортов, 10 минут поиска для кор-героев. GG. — И потом люди ищут за саппорта и начинают играть на кор-позиции.

Это снимет 90% проблем. Но это не должно быть жёсткое закрепление. Просто чтобы не было идиотов, которые дерутся за мид.

— Как по мне, это не является корнем даже 10% проблем. Проблема в руинерах, поэтому я планирую сделать перерыв в доте, пока не увижу какие-то подвижки в решении этого вопроса.



— Тогда игроки замкнутся на одной роли, что не слишком хорошо для доты. Я вот не играю постоянно на одной и той же позиции, а беру то, что нужно команде. И думаю, что Valve стоит развивать такое поведение, а не заставлять всех играть на одной роли.

Проект недели

Аджин Рой решил, что Dota 2 пора выбираться из компьютерного мира. Он попробовал разработать концепцию карточной игры по мотивам любимого мира. Здесь есть все персонажи с разнообразными статистиками и способностями. Сейчас свой проект он тестирует на друзьях и знакомых, а все желающие могут помочь ему в разработке и развитии игры. Самое время перестать смотреть только в компьютер.

Арт недели

Team Liquid не присутствовала ни на одном из турниров прошлой недели, но поклонникам команды это не помешало делиться артами для любимых игроков.

Момент недели

Саппорты пятой позиции редко удостаиваются внимания комментаторов или фанатов. Их работа на карет практически не видна. Но Алексей «Solo» Березин стал звездой матча против LGD, убив пять соперников на Warlock. Конечно, не без помощи своей команды.

Провал недели

А вот у Бай «rOtk» Фана The Summit 7 совсем не задался. И команда отыграла из рук вон плохо, и сам он отличился парочкой детских ошибок.