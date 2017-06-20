Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
Интервью с главой киберспортивного направления HotS
Текст: Георгий Ядвидчук

«Нас не беспокоит, что у Dota 2 и League of Legends аудитория больше»

Глава киберспортивного направления разработки Heroes of the Storm Сэм Брейтуэйт – о состоянии лиги, франшизной модели и планах на будущее.
20 июня 2017, вторник. 10:48. Киберспорт

Шесть месяцев назад компания Blizzard перешла на концепцию Heroes of the Storm Global Championship. Региональные лиги по всему миру с открытыми квалификациями, промежуточные международные турниры с большими призовыми, гарантированные $ 100 тыс. в год на команду и много чего ещё. Сэм Брейтуэйт, глава киберспортивного направления разработки Heroes of the Storm, рассказал, что ждёт лигу в дальнейшем.

– С момента перехода на новую структуру и формат лиги прошло уже шесть месяцев. Насколько вы довольны тем, что происходит сейчас в дисциплине?
– Мы очень довольны тем, как прошли первые шесть месяцев HGC (Heroes of the Storm Global Championship). То, что мы пытаемся делать, – вырабатывать привычки вместе с нашими игроками, предоставляя понятную структуру лиги. Мы видим, что количество зрителей растёт, что они привыкли включать трансляции любимых матчей по пятницам, субботам и воскресеньям. Это раз.

Два. Цель HGC – также создать конкурентно способную среду для игроков. Мне кажется, Mid-Season Brawl – апогей первого сезона. Вне всяких сомнений, это лучший турнир, который мы пока что проводили. Равные матчи, напряжение в каждой игре, невозможно уверенно предсказать, кто победит в чемпионате. В финале верхней сетки у нас сыграли две европейские команды, в то время как на других чемпионатах были только участники из Кореи. Сейчас самый интересный период в киберспортивной Heroes of the Storm. Я считаю, что это всё из-за структуры и выбранного формата лиги. Мы делаем всё для того, чтобы игроки выступали на высоком уровне.

Потасовка по-шведски. Всё о международном турнире по Heroes of the Storm
Сильнейшие команды из Европы, Северной и Латинской Америки, Азии и Австралии сразятся за титул чемпиона и призовой фонд в $ 250 тыс.

– Можете объяснить тогда, почему Heroes of the Storm смотрит так мало людей?
– Полагаю, это ваше видение, что такое «большая аудитория», да?

– Я сравниваю со средними турнирами по Dota 2 и матчами лиг по League of Legends.
– Вы сравниваете игровые дисциплины, которые существуют от 6 до 10 лет, с лигой, которой только шесть месяцев. HGC – старт киберспортивной истории Heroes of the Storm. Мы строим нечто новое, и на это требуется время. Мы видим по графикам рост. Это показывают цифры по всем направлениям в Южной Корее, Китае, Латинской Америке, Юго-Восточной Азии, Европе, Северной Америке. Все показатели растут из месяца в месяц. Так что нас не особо беспокоят эти огромные цифры [у конкурентов].

HGC – старт киберспортивной истории Heroes of the Storm. Мы строим нечто новое, и на это требуется время.

Получается, мы сравниваем крупнейшие киберспортивные дисциплины с развивающейся игрой. С тем же успехом можно сравнивать американский футбол и европейский. Это сложно, потому что у игр разная аудитория, да и сами они отличаются. Сейчас в индустрии найдется место для множества разных киберспортивных дисциплин. Мы, разработчики и дизайнеры, должны предоставить игрокам HotS незабываемый опыт. Как по мне, мы проделываем отличную работу. Мы проводим турниры высокого качества, которые интересно смотреть и которые вовлекают лояльную аудиторию. Так что меня не заботят, а наоборот – только радуют наши показатели.

– То есть вы придерживаетесь концепции, когда необходимо покорять ступень за ступенью?
– Да, мы не торопимся. Мы верим, что Heroes of the Storm, как и HGC, – это на долгие годы. Мы делаем всё на долгосрочную перспективу.

– С какими проблемами вам приходилось сталкиваться при организации HGC?
– Да не так-то уж и много проблем нам приходится разгребать. Мы счастливы заниматься тем, что делаем. Нам приходят замечательные отзывы, а наше сообщество, зрители и игроки довольны. Мне кажется, мы выполняем все пожелания игроков, которые к нам поступают. Есть одна вещь, на которой мы сосредоточены больше всего: создание экосистемы, где организации и спонсоры мотивированы инвестировать в HGC, поскольку для них предусмотрены разные варианты для заработка. Именно над этим мы и работаем сейчас больше всего. Нам важно понять, как укрепить отношения с организациями и спонсорами, чтобы к 2018 году в HGC не осталось команд без финансовой поддержки.

Есть одна вещь, на которой мы сосредоточены больше всего: создание экосистемы, где организации и спонсоры мотивированы инвестировать в HGC, поскольку для них предусмотрены разные варианты для заработка.

– Valve использует систему с мэйджорами и The International. У Riot Games целая система лиг, но с 2018 года китайский и североамериканский регионы перейдут на франшизную модель. Чей подход больше подойдёт для Heroes of the Storm?
– Тот подход, который используем сейчас. Это лучший из возможных. Учитывая то, какое место занимает Heroes of the Storm как игра и киберспортивная дисциплина, наш подход актуален. Думаю, сообщество согласится с нами.

– Вы согласны с тем, что модель франшизной лиги может решить большинство проблем в будущем?
– Существует множество мнений об этой модели и о том, как она повлияет на киберспорт. Через год мы получим ответы на все вопросы, что пойдет хорошо, а что не очень. У нас есть две компании, которые настойчиво продвигают франшизную модель.

Почему этого не делают в Европе? Потому что это нетипично для Европы. В этом регионе привыкли к системе выбывания. С нашей стороны могу сказать, что мы не рассматриваем фаншизную модель. Сейчас не самое подходящее время для этого и совершенно другие цели.

– С позиции Riot Games система на выбывание вредит экосистеме.
– Зависит от того, где она используется. Для нас это положительный момент. Но я также понимаю, какой вред она может нанести в других играх.

– Может быть, это из-за того, что второй дивизион рассматривается как место для отбросов: ни возможностей для заработка, ни нормальных призовых.
– Множество людей считает, что может быть так или так. Франшизная модель или модель на выбывание? Но реальность показывают, что они обе работают на ура. Прекрасные примеры есть в НБА и НФЛ. Смотришь на европейский футбол – и там тоже всё отлично. Всем нравится спорить, яростно отстаивать позицию, но реальность такова, что работает и то, и другое. Очень многое зависит от того, насколько компания готова следовать выбранному пути.

Попытка побить мировой рекорд. Пять лучших матчей Mid-Season Brawl по HotS
Сборка Иллидана в танке, неудачная попытка разломать вражескую «кору» и ставка на агрессивные стратегии.

– После релиза Heroes of the Storm 2.0 вы рассматриваете возможность добавления платного контента, будь то эмблемы команд, граффити, флаги, проценты от продаж которого пойдут командам?
– Как я и говорил, мы сейчас пытаемся понять, какой должна быть экосистема. Честно говоря, у нас есть планы. Подробнее расскажем в течение пары месяцев. Фанаты, игроки и организации будут рады тому, что будет у нас в магазине.

– Что ждёт игру в будущем?
– Как и в любой MOBA, больше игровых событий, боевых полей, героев и обновлений.

Blizzard работает много лет. Мы учимся на старых ошибках и стараемся быть более поворотливыми. Доказательство этому можно было увидеть на DreamHack.

– Есть мнение, что Blizzard неповоротлива в киберспорте, что вы принимаете такие решения, словно оторваны от реальности. Что вы можете ответить на критику?
– Мне кажется, всё зависит от восприятия. StarCraft стала первой крупной киберспортивной игрой. До неё ничего не было, не на что было равняться и не у кого учиться. Но мы продолжали поддерживать игру, работать с партнёрами. WCS по-прежнему существует. Blizzard – компания, которая работает много лет. Мы учимся на старых ошибках и стараемся быть более поворотливыми. Доказательство этому можно было увидеть на DreamHack.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Всего голосов: 0
Теги
Heroes of the Storm
Новости. Киберспорт
20 июня 2017, вторник
14:20 Йон «Orange» Вестберг выиграл DreamHack Summer 2017
13:32 Алекс «Neeb» Сандерхаф стал победителем WCS Jönköping
12:45 В игре Heavy Metal Machines усилят киберспортивную составляющую
12:13 Tencent вложит $ 15 млрд в киберспорт
10:51 Mid-Season Brawl: Fnatic выиграла чемпионский титул в Heroes of the Storm
10:28 Новый формат киберспортивной лиги по HotS отразился на росте аудитории
10:24 Виктор «TaZ» Войтас: большой частью моего успеха я обязан жене
19 июня 2017, понедельник
23:13 SK Gaming стала чемпионом DreamHack Summer 2017
20:10 Опубликованы результаты жеребьёвки на ECS Season 3
19:48 Fnatic сыграет c SK Gaming в финале DreamHack Summer 2017
19:42 Team Empire анонсировала состав по League of Legends
19:29 Организаторы The Summit 7 заплатят командам, не приехавшим из-за визовых проблем
17:52 Илья «Lil» Ильюк: два года слёз, падений и взлетов — и вот он результат
14:02 Xyp9x создал союз профессиональных киберспортивных игроков
12:09 Virtus.pro стала победителем турнира Adrenaline Cyber League
06:33 Virtus.pro стала чемпионом седьмого сезона The Summit по Dota 2
06:31 Virtus.pro получила прямое приглашение на The International 7
18 июня 2017, воскресенье
23:58 Gambit Esports покинула DreamHack Summer 2017 по CS:GO
23:40 Virtus.pro прошла в гранд-финал The Summit 7 по Dota 2
22:43 MVP Black покинула Mid-Season Brawl 2017 по HotS
20:46 EPG укомплектовала состав по League of Legends
19:13 Mid-Season Brawl: Fnatic победила Team Dignitas в финале верхней сетки
19:05 BIG стала чемпионом Europe Minor Championship 2017
18:15 Sony выпустила новый ролик в поддержку PlayStation 4 Pro
16:48 Егор «markeloff» Маркелов: уровень игры в нашем регионе оставляет желать лучшего
14:34 Разработчики Breakaway: мы называем новую MOBA командным боевым спортом
12:21 Virtus.pro прошла в финал нижней сетки The Summit 7 по Dota 2
10:24 Immortals и CLG вышли в плей-офф DreamHack Summer 2017
10:12 Newbee обыграла Planet Odd в финале Galaxy Battles
17 июня 2017, суббота
22:19 The Summit 7: Natus Vincere уступила Team NP и покинула турнир
21:24 Team Dignitas и Fnatic сыграют в финале верхней сетки Mid-Season Brawl
18:57 Андрея Григорьева вернули к управлению отборочными на TI7 по Dota 2
16:47 Tempo Storm и Nomia покинули Mid-Season Brawl
16:09 Тоби «TobiWan» Доусон: сообщество должно бороться за Dota 2
15:32 PlanetOdd вышла в гранд-финал Galaxy Battles по Dota 2
11:54 Бывший руководитель Team Secret Кемаль Садикоглу создал новую организацию
10:41 Более 40 % игрового интернет-трафика в Москве приходится на командные шутеры
08:37 Astralis одержала победу в матче-реванше с Virtus.pro по CS:GO
07:56 Team Secret прошла в гранд-финал турнира The Summit 7 по Dota 2
00:18 Team Empire покинула The Summit 7
16 июня 2017, пятница
22:32 Андрей Григорьев не будет участвовать в администрировании квалификаций на TI7
21:58 Клемент «Puppey» Иванов: игрокам в Dota 2 необходимы личные агенты
19:25 TNC Pro Team: мы могли выиграть The Kiev Major
19:15 «Чемпионат» запустил онлайн-игру «Камень, ножницы, бумага»
16:05 Mousesports остановилась на четвёртой строчке Galaxy Battles
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
© championat.com, 2000–2017