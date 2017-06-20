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Связки героев Virtus.pro на The Summit 7 по Dota 2
Текст: Яна Медведева

По старым чертежам. 7 связок героев, о которых напомнила Virtus.pro

Испытание всех героев от Virtus.pro на The Summit 7 доказало, что с некоторых забытых персонажей пора стряхнуть пыль и вернуть их в мету.
20 июня 2017, вторник. 15:15. Киберспорт

На турнире The Summit 7 команда Virtus.pro не только стала двукратным чемпионом, но и провернула невероятный эксперимент. В течение чемпионата VP использовала новых героев, не повторяясь от карты к карте, – всего 81 персонаж. Отошёл коллектив от испытания всех героев только в решающей игре финала.

Но этот эксперимент был полезен не только самим игрокам. Во-первых, команда продемонстрировала, насколько сбалансирована игра на текущий момент и сколько в ней полезных героев. А во-вторых, напомнила о забытых связках, которые, как оказалось, всё ещё достойны внимания.

Luna + Shadow Demon

Эта связка была занозой и королевой нескольких недавних патчей. Shadow Demon так долго и упорно возвращали в мету, что превратили в орудие массового и бесконтактного убийства. Зато через месяца бесконечных и вызывающих зевоту «пушей» эту парочку опять отправили в небытие. Иллюзии дают соперникам всё больше золота, копии от Disruption получают в два раза больше урона, нежели раньше, а восстановление способности увеличилось ещё на несколько секунд.

Virtus.pro решила, что и этого недостаточно, чтобы совсем отправить на свалку эту связку. Правда, как отметили аналитики, этот пик не соответствует привычному темпу игры VP. Да и подраться 5 на 5 у них не всегда получается. Зато иллюзии Shadow Demon нанесли почти треть урона команд по строениям и напомнили, что даже саппорт пятой позиции в таком драфте может быть очень опасен для вашей базы.

Bloodseeker + Bristleback

Bristleback и Bloodseeker по отдельности уже успели стать популярными пиками. BB так и вовсе не выходит из драфтов команд и может занять любую кор-позицию. Неубиваемый ёж способен в одиночку расправиться со всей вражеской командой. А как насчёт того, чтобы усилить его с помощью Bloodrage?

Способность Bloodseeker на карты против Team NP продержалась на Bristleback почти полторы минуты. За это время он восстановил больше 3,5 тысячи здоровья. В последней драке он выжил на 25 HP, убил двоих в последнюю секунду и продолжил драться уже с четвертью здоровья. Конечно, это не Earthshaker, удаляющий героев с карты взмахом тотема, но тоже серьёзное усиления для и без того сильного героя.

Sniper + Orge Magi

Связка Sniper и Ogre Magi отлично знакома поклонникам Virtus.pro. Команда использовала её ещё на бостонском мэйджоре, но потом то ли решила попридержать до более удобного случая, то ли забыла о ней. А испытание всех героев – отличный момент для флешбека.

Ogre Magi не зря в таких играх называют машиной по раздаче Bloodlust. Из 37 минут матча 30 кто-нибудь находился под действием этой способности. Особенно она эффективна в связке со Sniper, который издалека быстро расстреливает соперника. А после появления молний он превращается в оружие массового поражения. Хорошо у этой комбинации зашёл и Ursa. Лишняя скорость атаки на ранней стадии не давала сопернику выжить.

Mirana + Bane + Earthshaker

Когда-то связка Mirana и Bane была первым пиком чуть ли не в каждой профессиональной игре. Эта пара саппортов перемещалась по всей карте. И стоило кому-то из противников слишком далеко высунуть нос из-за вышки, он тут же платил за свою ошибку лишними секундами в таверне.

Сложность реализации Mirana на позиции поддержки всегда заключалась в рандомности Arrow. Шаг вправо, шаг влево – и ты просто бесполезно бегаешь по карте. Но с помощью Bane стрела всегда попадает точно в цель. До 10-й минуты Илья «Lil» Ильюк попал семью из 15 стрел, четыре из них были выпущены с максимального расстояния. Если же рядом с Mirana не находится Bane, то в пике VP ей может помочь любой другой герой: Earthshaker, OD или Vengeful Spirit. Так что за игру от «кошки» накапало больше двух минут контроля, немногим меньше, чем от Earthshaker.

Morphling + Skywrath Mage

Моду на хардового Morphling в своё время продвигали в американском регионе, а потом этот герой на несколько месяцев стал сигнатурным для Дэрила «iceiceice» Коха. Это совсем не тот Морф, который перекачается в ловкость и будет бить крипов на линии. Этот персонаж перельёт всё в силу, и большой и опасный войдёт в драку, чтобы выдать стан на несколько секунд.

Герой, который четыре секунды стоит на месте под действием Adaptive Strike, – это отличная цель для Mystic Flare от Skywrath Mage. Учитывая, что Morphling точно не промахнётся, спасти от этой комбинации вражескую команду может разве что пара Farce Staff.

Enigma + Lich

Красивые комбинации – это главная фишка игр Virtus.pro. А что может быть краше, чем Black Hole в сочетании с уроном по области? Lich + Enigma – одна из старых и действенных комбинаций, про которую все стали забывать. И Lich вышел из моды, уступив место более полезным саппортам, и уровень игры достаточно подрос, чтобы соперники не вставали в кучу, если у вас есть Enigma. Но раз взялся вспоминать старое и доброе, то почему бы и нет.

Чтобы Black Hole состоялся, VP использовала сон Naga Siren. Правда, и это помогло провернуть комбинацию всего пару раз за карту, но зато как! Драка на Рошане против Team Secret попала во все хайлайты турнира.

Dazzle + Huskar + Viper

Такую связку вряд ли можно отнести к списку забытых. Обычно этих героев достают из рукава, когда речь идет о важном матче, который может решить судьбу команды. Но последнее время Huskar и Dazzle не слишком успешны. Так что VP использовали план Б – Viper.

Как работает пара Huskar + Duzzle, видели практически все. За время действия креста керри успевает нанести огромное количество урона, а под конец восстановить достаточно здоровья для продолжения драки. Но и для Viper Dazzle стал незаменимым помощником. Благодаря сборке и аурам, он набирает практически 50 брони, а под Weave от своего саппорта этот показатель поднимается ещё выше. Так что Viper просто стоит на месте и плюётся в приближающихся персонажей. В конце игры Владимир «No[o]ne» Миненко стоял под тир-4 вышками и в общем чате просил его убить.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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