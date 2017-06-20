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Лучшие игровые моменты Адама «Friberg» Фрайберга из NiP по CS:GO
Текст: Кирилл Овсянников

Уходящая легенда. Атмосферные хайлайты в исполнении Friberg

Лучшие игровые моменты за пять лет профессиональной карьеры Адама «Friberg» Фрайберга в Ninjas in Pyjamas.
20 июня 2017, вторник. 16:45. Киберспорт

В середине июня о своём уходе из команды Ninjas in Pyjamas объявил Адам «Friberg» Фрайберг. Он провёл в шведском составе по Counter-Strike: Global Offensive почти пять лет. Всю профессиональную карьеру в киберспорте Фрайберг посвятил единственной организации, и такая верность цветам родного клуба вызывает уважение.

В отличие от своих не менее именитых напарников по Ninjas in Pyjamas в начале пути Адам уделял больше внимания не Counter-Strike 1.6, Counter-Strike: Source. Его мечтой тогда было обыграть самую титулованную команду в этой дисциплине – Very Games. Однако поквитаться с французами шведу удалось лишь в CS:GO.

В команде Фрайберга ценили не только как старательного игрока, который не стушевался, выступая рядом легендами киберспорта Патриком «f0rest» Линдбергом и Кристофером «GeT_RiGhT» Алесундом, но и как человека, сделавшего вклад в геймплей CS:GO. Тысячи игроков до сих пор пользуются гранатами и трюками, которые нашёл и популяризировал Фрайберг.

По статистике HLTV, в соревновательных матчах Фрайберг сделал почти 20 тысяч фрагов, половина из которых была хедшотами. Впрочем, с течением времени его фантастические показатели по убийствам упали из-за возросшей конкуренции и проблем внутри команды, которая вот уже несколько лет ищет свою игру. В любом случае Адам Фрайберг остается одним из самых ярких игроков, сделавших себе имя в Counter-Strike: Global Offensive и заработавшим на игре $ 320 тыс.

Большое количество игровых моментов с участием Адама Фрайберга навсегда вошло в антологию CS:GO. Вспоминаем самые яркие из них.

Игра против Virtus.pro на CS:GO Legends Series

Игра против LDLC на MLG X-Games Aspen 2015

Игра против HellRaisers на DreamHack Summer 2014

Игра против HellRaisers на Dreamhack Malmo 2016

Игра против LDLC на DreamHack Winter 2014

Игра против Fnatic на Fragbite Masters 2016

Игра против Astralis на DreamHack Las Vegas 2017

Игра против FlipSid3 на ESL One 2016

Игра против Na’Vi на ESL Pro League

Игра против Astralis на DreamHack Summer 2016

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Counter-Strike: Global Offensive
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