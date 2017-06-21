Рекорды Na`Vi и Dendi под угрозой. Главные интриги The International 2017

The International — это клубок хитросплетений, закономерностей, традиций и просто совпадений. На этот раз распределение приглашений не вызвало споров, однако остаётся ещё множество интриг, которые раскроются в ближайшее время или получат своё развитие на самом турнире.

Последний из могикан

Ни для кого не секрет, что участники Natus Vincere являются любимчиками публики практически на всех турнирах, в какой бы точке планеты ни выступали. Последние годы украинский коллектив лихорадит, но, невзирая на все трудности, команде всё же удавалось пробиваться на The International. В прошлом году «Рождённые побеждать» установили абсолютный рекорд, оставшись единственной командой в мире, которая приняла участие во всех чемпионатах мира, так как Invictus Gaming не смогла пробиться в Сиэтл. Сумеют ли Na`Vi сохранить уникальное достижение — главная интрига отборочных на The International. Если жёлто-чёрные оступятся, то iG сравняет счёт, так как уже удостоилась инвайта от Valve. Интересно, что китайская дружина до сих пор попадала на турнир именно по прямому приглашению.

На опыте: главные ветераны The International 2016 «Чемпионат» рассказывает об 11 игроках, которые принимали участие во всех шести турнирах The International.

Ветеранский клуб

Что касается личностей, то в этом году число игроков, принявших участие во всех турнирах линейки The International, может сильно сократиться. В прошлом году их было 11, а на этот раз в гонке участвуют только Куро «KuroKy» Салехи Тахасоми и Саахил «UNiVeRSe» Арора. Правда, уже после отборочных к ним могут присоединиться Расмус «MiSeRy» Филипсен, Лян «DDC» Фаминг, Данил «Dendi» Ишутин, Дэрил «iceiceice» Кох, Клемент «Puppey» Иванов и Чэнь «Hao» Чжихао. С дистанции сошли три китайские легенды: Чжан «xiao8» Нинг, Лэй «MMY» Цзэн Чжун и Чжан «LaNm» Чжичэн, которые взяли перерыв в игровой карьере. Особенно горьким окажется возможное непопадание на турнир для Dendi и MiSeRy: игрок Na`Vi единственный в мире, кто каждый год посещает The International в составе одной и той же команды, в то время как датчанин является его антиподом — каждый раз под новым тегом. Оба верны своему делу и уже выполнили часть традиции, осталось только завоевать путёвку в Сиэтл.

Фото: Саахил «UNiVeRSe» Арора — завсегдатай турнира The International

Охотники за вторым кольцом

Тема второго чемпионства не даёт покоя ни командам, ни отдельно взятым игрокам. Каждый хочет войти в историю, сделав это первым. В схватке сойдутся Evil Geniuses, Newbee и Invictus Gaming — на данный момент все три команды занимают лидирующие позиции в мировом рейтинге. Возможно, к ним присоединятся Natus Vincere и The Alliance, но, чтобы они претендовали на чемпионский Аегис, должно произойти чудо. Украинской команде надо завоевать единственную квоту в региональных отборочных, а шведам и вовсе необходимо сначала в эти отборочные попасть. Они нарушили одно из правил трансферной политики Valve и начнут свой путь с открытых квалификаций. Напомним, после закрытия трансферного окна состав покинул Джонатан «Loda» Берг, место которого занял Адриан «Era» Крезиу.

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Мысли о втором чемпионском кольце будоражат умы Густава «s4» Магнуссона, Сумаила «SumaiL» Хассана, Саахила «UNiVeRSe» Ароры и Цзэна «Faith» Хунда. В случае успешного прохождения квалификаций в борьбу включатся также Dendi, Puppey, Hao, Куртис «Aui_2000» Линг, Вонг Хок «Chuan» Чуан, Йоаким «Akke» Актерналл, Джерри «EGM» Ландквист, Чжан «Faith_Bian» Руида и Чжан «y’» Липин.

Фото: Wings Gaming отстояла честь региона на The International 2016

Китай против Запада

Не менее интригующим выглядит постоянная борьба китайских команд против западных, которые поочерёдно сменяют друг друга на пьедестале. Из года в год традиция сохраняется. Даже несмотря на откровенно слабую форму всех команд из Поднебесной в прошлом году, Wings Gaming сумела отыграть, как говорится, за себя и того парня, увезя трофей на родину. Вернётся ли трофей обратно на Запад или китайцы сумеют положить конец этой шестилетней закономерности?

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Магия дебютантов

В то время как некоторые игроки мечтают о втором чемпионстве, интересная закономерность The International заключается о том, что в составе победителей почти всегда есть молодая кровь. Без дебютантов турнира торжествовала в Сиэтле только Newbee — все пять игроков ранее имели опыт выступлений на чемпионатах мира. Примечательно, что среди шести приглашённых напрямую команд только EG имеет в своём составе всех игроков, ранее выступавших на сцене Key Arena. Сработает ли схема на этот раз?

Сила инвайта

В прошлом году Wings Gaming разрушила стереотип о том, что победу на The International празднует обладатель инвайта. Более того, не только «крылышки» проделали путь к вершине через отборочные, но и вся тройка призёров. «Злые гении» и вовсе выкарабкались из открытых квалификаций. На этот раз прямые приглашения не вызывали абсолютно никаких спорных мнений у сообщества, так как все шесть команд заслужили их железобетонно. Все они сейчас находятся на пике формы и являются главными фаворитами в борьбе за титул. Но верил ли изначально кто-то в CDEC или Wings? Уж очень хочется увидеть очередных выскочек-андердогов из квалификаций, которые поставят на уши весь мир. Непредсказуемость, интрига и зрелище — самые лакомые блюда для фанатов доты.

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Принципиальные рекорды

Пик зрительской активности в гранд-финале The International 2014 между Evil Geniuses и CDEC достиг более 4,6 млн зрителей, а в прошлом году четвёртую карту решающего противостояния между Wings Gaming и Digital Chaos одновременно смотрели свыше 5,7 млн зрителей на разных стриминговых платформах. Удастся ли взять новую планку? Этот вопрос беспокоит многих наравне с призовыми. Они росли с опережением прошлогоднего графика, но на 46-й день продажи боевого пропуска The International 2017 текущий показатель сравнялся с прошлогодними цифрами. И если на старте продаж многие были уверены в новом рекорде, то сейчас появляются некоторые сомнения. Но у Valve ещё есть в запасе, чем порадовать всех обладателей компендиума, поэтому компания сделает всё возможное для обновления предыдущего достижения. Это дело принципа.

Фото: Динамика роста призового фонда TI7 сравнялась с прошлогодними показателями

Новаторство идей

Valve приняла за традицию анонсировать в Сиэтле предстоящие изменения в Dota 2. Так были представлены герои Techies, Underlord, Monkey King и даже глобальное обновление «Новый путь». Наверняка разработчики постараются посвятить фанатов игры в свои планы и на этот раз. Какой персонаж пополнит вселенную любимой игры — немаловажная деталь этого турнира.

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Кто выступит на церемонии открытия, каким будет формат шоу-матча и в какой обуви выйдет на сцену Гейб Ньюэлл — не менее интригующие загадки The International 2017. Ждать осталось недолго.