Пионерский лагерь нашего времени. За что европейцы любят Dream Hack

Полдесятого утра. На парковке возле выставочного центра Elmia в Йёнчёпинге практически нет свободных мест. На время проведения Dream Hack Summer сюда съезжаются геймеры со всей Швеции и из других стран Европы. Кто просто захотел посмотреть киберспортивные матчи вместе с мамой, кто встретиться с пацанами из гильдии, кто погнался за новыми впечатлениями в компании друзей или любимой женщины. У всех есть свои причины оставить дом на 4-5 дней и отправиться навстречу приключениям.

Сказочная Швеция

По прилету в Йёнчёпинг ощущаешь себя персонажем True Detective, которого сослали в деревенскую глушь за проступки и скверный характер. Небольшой аэродром принимает едва ли с десяток рейсов в сутки. На выходе никакой охраны и паспортного контроля, зато есть рой мошкары. Из радиоприёмника звучит кантри в духе The Handsome Family. Вокруг сосновый лес и ярко-изумрудного цвета поля, где пасутся коровы и овцы. Чуть поодаль от аэропорта есть озеро, куда утром и вечером приходят рыбаки. Так и не скажешь, что ты прибыл в образовательный центр Швеции и один из главных киберспортивных городов на планете. Но это пока тебя не забросит в центр города, где повсюду развешаны рекламные плакаты с косплеерами.

Йёнчёпинг по духу и атмосфере похож на крупный подмосковный город, только с отремонтированными дорогами, барбершопами и вай-фаем почти на любой улице. Коттеджные домишки с живыми изгородями сменяют высотные здания от двух до шести этажей. Компактно, уютно, без перекопанных центральных улиц. По вечерам молодежь здесь собирается либо в спортивном баре у отеля Scandic, где круглосуточно показывают киберспотивные матчи или трансляции популярных стримеров, либо на южном побережье озера Веттель. Впрочем, есть и другие места, где можно спокойно посидеть и смолотить бургер или потрясти попой на танцполе.

В Йёнчёпинге настолько тихо и так редко встречаются люди на улице, что вся эта видимая красота выглядит искусственной. Но стоит проехать по центральной улице оттюнингованному BMW с откидным верхом без глушителя или старому «кадиллаку» с шумной компанией, как иллюзия о сказочном городке, где мечтаешь встретить старость, распадается.

Когда забываешь о ревущих моторах спорткаров, перекочевавших из автомобильного шоу The Grand Tour вместе с хулиганским характером Ричарда Хамонда, снова возникает идиллия. Озеро, луг и тишина. И всего в 500 метрах от Elmia. Именно поэтому киберспортивный фестиваль по духу напоминает детский лагерь. С компьютерами, выступлениями диджеев, косплеерами, конкурсами и горой подарков.

В рейд пойдём?

– Какой смысл тащиться через всю Швецию или Европу ради того, чтобы поиграть с другом за компьютером?

– Это здорово для сообщества, – объясняет комментатор в дисциплине Heroes of the Storm Томас «Khaldor» Килиан. – Когда я был ребёнком, то мог созвать друзей и спросить: «Так, парни, у кого-нибудь есть место дома? Может, у родителей или бабушек-дедушек есть просторная комната, в которой можно поставить 8 компьютеров рядом и вместе провести выходные?» Это же невероятно весело. Сейчас, когда ты просто планируешь нечто подобное с друзьями, это уже приносит удовольствие. Когда ты встречаешься с людьми из разных стран, которые разделяют твои интересы, с которыми можно играть вместе и провести выходные… Ну, конечно, не каждые выходные, но даже раз в год – это чертовски приятное занятие. Всё дело в сообществе. Встреча с людьми, с которыми ты общался до этого только в онлайне, это же классно. Я так познакомился с некоторыми моими друзьями.

На DreamHack приезжают два типа два типа посетителей. Одни предпочитают веселиться на стендах партнеров и смотреть матчи по любимым турнирам. Другие берут компьютер подмышку, складывают кресло, упаковывают монитор и все прочие девайсы в коробку и едут с друзьями покорять «раков». Цена за билет на все дни тоже разнится от 990 SEK (6720 рублей по текущему курсу) для любителей поиграть в компании и до 2200 SEK (14 934 рублей). Обычным посетителям предлагали заплатить по 200 SEK (1357 рублей) за день или 600 SEK (4072 рубля) за три дня.

На киберспортивный фестиваль приезжают как на парад мод. Только хвастаются не шмотками, а прокаченными светящимися системными блоками и девайсами. Ночуют либо рядом со столом, где стоит компьютер, либо в специальной зоне для сна. Поэтому большинство везёт с собой чемодан с одеждой, надувным матрасом, одеялом и постельным бельём. Всё ради сохранения походного духа.

– Неужели здесь никто никогда не ворует? – спрашиваю у сотрудников DreamHack у премиум-зоны для геймеров.

– Я работаю здесь впервые, но никогда ни о чём подобном не слышал. Наверняка тырят по мелочи.

– Вообще-то тут есть охрана и десятки волонтёров, которые следят за порядком 24 на 7, – поправляет напарника девушка. – Здесь очень строгие правила, за которые у тебя сразу отнимут браслет (на фестивале он вместо входного билета на все дни) и вышвырнут на улицу. Никому не нужны проблемы.

Соседи по ряду обычно выступают в роли сторожа, объясняют сами геймеры. Пока ты спишь или ушёл за едой, здесь всегда присмотрят за оборудованием. К тому же многие любят играть по ночам.

«Вчера один стример устроил 24-часовой марафон. Собрал на благотворительность 30 000 долларов», – рассказывает испанский журналист с фамилией Казанова.

На стендах ASUS и вовсе установлены специальные зоны для стримеров-партнёров. Две милые девушки в течение дня играют в CS:GO, общаются с подписчиками и зарабатывают столько, сколько обычным работягам и не снилось. Те, кто сидит в обычных зонах, привозят с собой свет, профессиональное звуковое оборудование и вещают из общего зала. У них даже интереснее, потому что вокруг шумно и весело.

«Хааааааалооооо», – звучит протяжно на весь зал. Остальные подхватывают и хором растягивают: «Хааааааалооооо». Неважно, идёт сейчас где-то на сцене матч с участием профессиональных команд или нет. Со шведского «хало» – привет. Здесь, на DreamHack, это считается местным мемом. В чём смысл? Так люди здороваются друг с другом. Пока я общаюсь со шведскими геймерами, один парень протягивает банку с энергетиком.

– Нет, спасибо. Не хочу.

– Держи, друг. Это подарок.

Местная публика укутывает дружелюбием. Для этого и приезжают в Йёнчёпинг: пообщаться, подружиться и оторваться. По вечерам многие геймеры оставляют компьютеры ради прогулок, посиделок на лужайке и танцев под открытым небом. За время DreamHack Summer мероприятие посетили шведские стендап-комики и самые разношерстные музыканты: Audiotricz, TheFatRat и Juicy M, одна из самых известных диджеев в жанре progressive house. Наваливать бас получается вместе с копами, которые всегда где-то рядом, но их невидно. В любом случае за всё время фестиваля никто не нуждался в их услугах.

Шведский финал в день рождения Counter-Strike

Киберспорт – другая важная составляющая DreamHack. В дни фестиваля проводят соревнования по Street Fighter 5, Counter-Strike: Global Offensive, Hearthstone, Heroes of the Storm, StarCraft, Rocket League и другим дисциплинам.

Несмотря на широкий выбор, одни турниры собирают небольшие группы энтузиастов, другие – целые залы по 50-100 человек. Из-за того что игр много, организаторы ограничены в пространстве. Файтинги в Европе привлекают меньше внимания, чем тот же CS. В первый день чемпионата по Rocket League зал просто пустует. Только на вторые сутки организаторам удаётся заполнить трибуны, и то не полностью.

Настоящая жара творится в других местах. Fnatic в плей-офф стадии соревнований по CS:GO разрывает сначала Gambit Esports, потом Immortals. Местные болельщики забивают не только зал, но и всё пространство вокруг него. Для молодых пацанов и взрослых мужиков Fnatic – не просто бренд, а национальное достояние. Здесь умеют страстно поддерживать соотечественников. Игроки, в свою очередь, никогда не отказывают в общении с фанатами. Автограф? Сфотографироваться? – Не проблема.

19 июня финал соревнований по CS:GO совпал с днём рождения Counter-Strike. В 1999 году вышла первая бета-версия шутера. Спустя 18 лет в решающем матче за трофей встречаются SK Gaming и Fnatic. Когда-то местное дерби, а теперь бразильско-шведское противостояние. Символично, что именно эти соперники встретились в финале DreamHack.

Серия bo3 выдаётся на загляденье. Когда SK после успешной защиты отдаёт 7 раундов подряд, в пресс-центре Blizzard амстердамский журналист Бодуэн Верлег хватается за голову и кричит: «Господи, какого хрена? Они что решили закинуть? Как?» Шведские болельщики почти не аплодируют успешным розыгрышам соперника, но зато бурно встречают любой фраг Fnatic. Настоящее дерби, только без лишней фанатской агресссии и фаеров.

Но вот бразильцы берут первую карту, безыдейно отдают вторую и выигрывают третью. По накалу страстей этот финал ничуть не уступает другим матчам с участием легенд SK и Fnatic в CS 1.6.

Менеджер составов Fnatic Патрик «cArn» Саттермон сразу после матча пишет в Twitter: «GG SK». По его лицу сложно понять: он доволен результатом или нет? Всё-таки последний раз Fnatic играла в финале крупного турнира практически год назад – в первом сезоне ELEAGUE.

«Fnatic начнёт побеждать тогда, когда у них сумасшедшую форму наберёт Олоф. Без него они ничто», — объясняет Верлег.

Отец киберспорта

Майк Морхейм мог бы сидеть смотреть турниры по StarCraft 2 и Heroes of the Storm из дома. Вместо этого он взял семью и прилетел с ней в Швецию на самом обычном самолёте из Франкфурта, дал два интервью и не вылезал из зала, где показывали матчи по SC2. На вопрос, чего ему не сидится дома, сотрудники Blizzard отвечают: «Он самый большой фанат StarCraft в мире. Он всегда общается с игроками, комментаторами и фанатами».

На WCS Jönköping самые напряжённые матчи пришлись на 1/16 и финал турнира. Сначала Саша «Scarlett» Хостин сенсационно проигрывает поляку Миколаю «Elazer» Огоновскому, который дойдёт до полуфинала соревнований, а потом Александр «Bly» Свисюк выдаёт одну из лучших серий с мексиканцем Хуаном Карлосом «MajOr» Тена Лопесом. Правда, матч завершается со счетом 2:3 не в пользу украинского киберспортсмена, который оказался единственным из СНГ-участников, кто прошёл так далеко. В заключительной игре Свисюк выбрал проверенную стратегию, которую показал пару недель назад в матче против Коха «GuMiho» Бюнг Дже. Именно он и предупредил мексиканского террана: «Берегись».

Когда Лопес остановил наступление армии зергов, было ясно – серия проиграна. Но даже, если забыть об этом, Bly показал две фантастические по уровню исполнения карты. Одна из них длилась 42 минуты. Каждой из побед он радовался так, словно выигрывал карты в финале чемпионата мира. Он вообще думал, что не пройдёт дальше второго отборочного этапа, но в итоге оказался в топ-16, где заработал $ 2,5 тыс. и 300 очков WCS, которые пригодятся в конце года при отборе на BlizzCon.

Победил в WCS Jönköping Алекс «Neeb» Сундехафт, где американский протосс оформил вторую победу подряд на соревнованиях премьер-уровня и увёз домой $ 25 тыс. Но сделал это настолько красиво, что вызвал всеобщее восхищение – у Морхейма, болельщиков и журналистов. Да и счёт боевой – 4:3.

После финала в SC2 Майк перебирается в сторону сцены, где показывают финал Mid-Season Brawl по Heroes of the Storm. Пока он сидит в зале с женой, к нему постоянно подходят и просят сфотографироваться или поставить автограф на плакате. Президент Blizzard никому не отказывает даже тогда, когда его отрывают от поедания груши. Во время съёмки он просто убирает руку за спину, чтобы фрукт не попал в кадр.

– Бедный Майк, ему даже не дают поесть.

– О да. Так, подай мне футболку, я хочу ещё автограф.

Фанаты! Морхейм сидит вместе с женой практически в центре зала, окруженный болельщиками. В финале HotS заклятые враги – Dignitas и Fnatic. Правда, сами игроки так не считают. На предматчевой конференцией они дурачатся, показывают неприличные жесты, смеются и называют себя большой семьёй. «Мы понимаем, для чего это нужно. Разгонять хайп. Весь трешток, который можно от нас услышать, направлен на это. Жаль, не все фанаты понимают то, что мы не всегда серьезны», – говорит Джошуа «Snitch» Беннетт из Dignitas.

На сцене соперники, в жизни – приятели.

До этой встречи на турнире Western Clash команда Dignitas сначала потерпела поражение от Fnatic в финале верхней сетки, но зато потом отвесила пощечину в гранд-финале. На Mid-Season Brawl запустился точно такой же сценарий. Разница лишь в том, что на кону стоит титул чемпиона и сумма в 100 тысяч долларов. Но все только и ждали встречи двух лучших команд Европы, которые подвинули корейцев с пьедестала и стали сами задавать моду на то, как следует играть.

На матчи Fnatic приехали друзья, родители и близкие игроков, чтобы поддержать своих мальчиков. Всё-таки на родине выступают. Зал грохочет с помощью надувных палок и скандирует название клуба.

«Тун-ту-ту-ту-тун. Fnatic!» – и так по кругу.

В финале обе команды не уступают друг другу. Цифры сменяются, пока не устанавливается счёт 3:3. В решающей игре Dignitas отдаёт ключевых героев Fnatic, которые идеально подходят для их лучшей стратегии с перемещениями по всей карте.

– Мы не могли поверить, когда они оставили нам Гэндзи. Для нас игра была сделана ещё на стадии драфта, – признаётся после финала Доб «Quackniix» Энгстрём из Fnatic.

– Хочу добавить, что когда ты играешь против такой команды, как Dignitas, ты должен уважать пик противника, — говорит Джонатан «Wubby» Гуннарссон.

Две-три проигранные драки, неслаженность в действиях Dignitas, и Fnatic начинает лидировать. Они чувствуют, что ещё вот-вот и выиграют. Морхейм ворочает головой, когда в зале все сходят с ума. Он так увлеченно смотрит за игрой, что похож на трёхлетнего мальчишку, сидящего позади него. Ещё одна драка, и агония Dignitas прекращается. Летят наушники, прыгают игроки. Победа.

Майк встаёт с места, улыбается и аплодирует. Если миллионы геймеров благодарят его за счастливое детство, то он на каждом турнире говорит спасибо за фантастическую игру.