Иногда они возвращаются. Главные герои открытых квалификаций на TI7

22 июня в одном за другим регионах стартуют открытые квалификации на главный турнир года по Dota 2. За квоты в региональные отборы борются тысячи команд самого разного уровня: кто-то хочет просто развлечься, а у кого-то есть планы не только на ближайшую неделю, но и на поездку в Сиэтл. Рассказываем о самых примечательных составах открытых квалификаций всех регионов.

Eclipse и Dango

Список китайских команд в открытой квалификации вообще похож на местный турнир средней руки. Многие из участников играли во втором дивизионе региональной профессиональной лиги и представляют крупные организации. Но кому нужен второй или третий состав Newbee и EHOME, когда за поездку на The International борются действующие чемпионы?



После скандала вокруг организации Wings Gaming и китайской киберспортивной ассоциацией победители TI6 разошлись своими путями. Двум игрокам повезло оказаться в EHOME и получить прямое приглашение в квалификацию, оставшиеся трое в двух разных составах будут бороться в открытых отборах.



Ещё во время трансферного окна Чу «Shadow» Цзэюй собрал состав вместе с вице-чемпионом TI5 Shiki, а Чжоу «bLink» Янг и Ли «IceIce» Пен на днях объединились в Team Dango. Теперь поклонники старой Wings болеют за то, чтобы именно эти две команды прошли открытые квалификации, а потом вместе с EHOME поехали на турнир. Потому что чемпионы должны защищать свой титул. Хотя бы в разных командах.

Execration

Список участников открытых квалификаций в Юго-Восточной Азии получился не менее впечатляющим. И явно более наполненным, чем Кубок чемпионов, в котором зарегистрировалась только одна команда. Но даже среди этого многообразия команд выделяются свои фавориты.

В первую очередь это обновлённый состав Execration. После большого решаффла от команды, за которую болели поклонники на крупных турнирах, практически ничего не осталось. Но и новые игроки привлекают к себе не меньше внимания. Райан «Bimbo» Джай Кви давно получил статус восходящей звезды, а от Кимуэля «Kim0» Родиса ждут капитанских открытий. Может, Execration и не выглядит на голову сильнее своих прямых конкурентов, но именно за этой командой пристальнее всего будут следить зрители.

WarriorsGaming.Unity

Когда-нибудь WGU перестанет играть в открытых квалификациях, но это уже совсем другая история. Очередная замена в составе – и «воины» опять в уже знакомой bo1-мясорубке отправились на покорение не только регионального этапа, но и очередной партии сердец поклонников.



В ходе последнего решаффла команда потеряла двух своих главных звёзд – Ту «Ahfu» Сун Чуаня и Лай «Ahjit» Джей Сона. Место первого занял ветеран азиатской сцены Лим «Net» Вай Перн, который теперь намерен вернуть славу и себе, и тегу WG.Unity. Может, пройденные открытые квалификации умерят пыл скептиков, которые уверены, что вся сила «воинов» была в ушедших игроках?

Cool Beans

Сколько бы Джонатан «Loda» Берг ни рассказывал, что сочетать игру и руководство организацией оказалось сложно, The International так и манит. «Перерыв в карьере» легендарного шведского игрока продлился меньше месяца, и L-GOD уже готов к битве за своё личное место в региональных квалификациях.



Вместе с ним сыграют Александр «ComeWithMe» Красунеску, Майк «miCKe» Нгуен, Никлас «Niqua» Вестергард и Айден «iNsania» Саркои. Пользователи Reddit уже назвали этот состав главными «отверженными» этого сезона и прочат им победу в европейской квалификации просто ради матча против Alliance. На счету CWM, кстати, уже есть две победы в открытых отборах, так что этот парень знает толк не только в рейджах, но и в bo1.

Tea Eye Winners

EGM и Akke в Crescendo, S4 в OG, Loda зарегистрировался в открытых квалификациях. Чувствуете, кого-то не хватает в этом списке? Да, он возвращается! IceFrog так усилил Nature's Prophet, что даже Хенрик «AdmiralBulldog» Анберг решил участвовать в открытых квалификациях.



Но не ждите от него игр до седьмого пота ради заветного слота в региональных отборах. Играть он будет в составе с подписчиками своего канала на Twitch – «мегасабами». Может, они и не пройдут очень далеко, но зато очередной стрим на канале Бульдожки будет одним из самых популярных в англоязычном сегменте. Главное, чтобы противники не банили по старой памяти всех хардлайнеров.

Team Tuho

Пока все поклонники старой Cloud 9 радовались воссоединению игроков в Team NP, многие как-то подзабыли, что там не хватает одного парня – Арманда «Bone7» Питтнера. Он посидел в кресле тренера, но понял, что играть хочет больше, чем смотреть на экраны из-за спин своих друзей.



К нему присоединился Макс «Qojqva» Брокер, неожиданно оказавшийся за бортом состава NiP. После того, как организация отказалась от команды по Dota 2, игроки планировали продолжить играть вместе, но, видимо, предложение о переходе в Alliance для Адриана Крезиу оказалось привлекательней этой перспективы. Так что теперь Qojqva взял на себя ношу из ещё четырёх игроков, которых попробует протащить через открытые квалификации.

KBU и МСО

СНГ-регион уже обогнал Европу по количеству зарегистрировавшихся команд. И вполне готов побороться за первенство в списке трансляций на Twitch. Работяги ру-сегмента уже настроили свои приёмники на игры КБУ.



КБУ – это давно уже не фановая команда для открытых квалификаций, а целый медиа-проект. Они продают фирменные футболки, проводят публичные тренировки и даже пресс-конференции с гусем специально для тех, кому его мало в чате. В этот раз под тегом KBU отборы будут покорять Владимир «Vovapain» Толмачев, Никлас «Wagamama» Хёгстрем, Александр «XBOCT» Дашкевич, Ярослав «NS» Кузнецов и Андрей «Dread» Голубев. По крайней мере будет весело.

Помимо 300 с лишним команд в квалификации конкуренцию им составит «Мой сосед Олег». Это ещё один стримерско-комментаторский состав с Алексеем «Bafikk» Бафадаровым и Кириллом «Sunlight» Качинским. Остаётся верить в крутую сетку, которая организует для нас битву Starladder против RuHub на игровом поле.

M19

Не все команды в СНГ собираются развлекаться в открытых квалификациях. Например, состав M19 настроен не только вернуть прежнюю славу тегу, но и пробиться в региональные отборы.



Команда Глеба «Funn1k» Липатникова с двумя бывшими игроками Comanche уже успела засветиться в нескольких региональных турнирах, но пока не удивляла серьёзными победами. Зато несколько знакомых уху имён привлекают внимание не только зрителей в СНГ, но и зарубежных порталов. Конечно, шанс на победу в открытых отборах меньше одного процента, но и за него ухватиться можно.

Veggies

В открытых квалификациях американского региона в этот раз будет не так жарко, как обычно. Кажется, местные команды поняли, что уж лучше держаться друг за друга в течение пары месяцев, чем драться в bo1-формате за единичные слоты. Но и этот отборочный этап не обойдётся без своих звёзд.



Veggies E-Sports и раньше выглядела мощно на фоне американских составов. А теперь и вовсе сложно найти команду, которая готова составить им конкуренцию. По сравнению с прошлыми квалификациями «овощи» сменили двух игроков, но от этого не потеряли в силе. К Бену «Merlini» Ву, Остину «Capitalist» Уолшу и Уильяму «Blitz» Ли присоединились Иоаннис «Fogged» Лукас и Алан «RyuUboruZ» Андерсен.

Несколько месяцев назад они уже выигрывали открытый отборочный этап, но буквально отказались от своего слота, отдав его проигравшей команде. Вполне вероятно, что и в этот раз история повторится. Скептиков радует тот факт, что так «развлечься» стак комментаторов сможет только один раз – во время второй квалификации они будут лететь к месту проведения англоязычного хаба региональных отборов.

Midas Club Elite

Южноамериканская открытая квалификация – это когда команды «дизбандятся» прямо во время игры, постоянно что-то пишут в общий чат и «фидят» курьерами. Но даже среди этого бразильско-перуанского сумасшествия есть ребята, за которыми действительно интересно наблюдать.

Midas Club не должна была играть в открытой квалификации. Бразильцы получили приглашение в закрытый отборочный этап, но были вынуждены в срочном порядке сменить состав. Один из игроков команды заболел и не сможет играть. Valve не стала делать поблажек и отправила «мидасов» вместе со всеми в bo1-ад. Но вряд ли это станет серьёзным препятствием для команды – она давно доросла до уровня SG e-sports и не испугается лишнего десятка сыгранных карт. Зато зрители смогут насладиться интересными стратегиями в три керри или пуша впятером по миду.