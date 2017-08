Назад в будущее. Что показала Microsoft на Gamescom 2017

Первая конференция в рамках игровой выставки Gamescom 2017 была посвящена преимуществам Xbox One X и оставила ощущение дежавю.

Компания Microsoft открыла череду презентаций в рамках игровой выставки Gamescom 2017 в Кёльне. Первая конференция прошла без особых откровений, и даже обещанный в начале мировой эксклюзив оказался представлением специального издания Xbox One X под названием Project Scorpio. Так Microsoft вернулась к раскрученному названию своей супермощной приставки, которое использовалось в период разработки.

Xbox Project Scorpio Edition

Уже после конференции на российском сайте Xbox открылся предзаказ модели, которая будет выпущена ограниченным тиражом. И здесь геймеров ожидал, пожалуй, главный сюрприз – цена коробки: 39 990 рублей взамен ожидаемых 50 тыс. Напомним, что выход «самой мощной игровой приставки в истории» состоится 7 ноября 2017 года.



Довольно странным ходом для презентации оказалась демонстрация видео с распаковкой Xbox Project Scorpio Edition, представленное директором отдела программных разработок Microsoft Ларри Хрибом. Обладателей премиум-версии новой консоли ждёт устройство со специальным покрытием и подставка для вертикальной установки. Даже фанатам Xbox показалось этого мало для запуска специальной серии.

Все разговоры о новых играх крутились вокруг давно известных характеристик новой консоли: игры в истинном разрешении 4K, частота кадров 60 fps, реалистичная графика, меньшее время загрузки, пространственный звук, HDR. Но подборка представленных проектов оказалась вовсе не такой мощной, как ожидаемая Xbox One X.

Assassin’s Creed: Origins

На конференции Microsoft не просто прошлись по уже известным проектам, а ещё и в большинстве случаев воспользовались трейлерами, которые выпускали к выставке E3 2017. Поэтому игроки, ожидавшие узнать что-то новое о Forza Motorsport 7, Crackdown 3, Sea of Thieves, остались разочарованными. Среди новых роликов, действительно способных впечатлить геймеров, оказался кинематографический трейлер Assassin’s Creed: Origins.

Jurassic World: Evolution

Абсолютно новой игрой, представленной на конференции Microsoft, стала стратегия Jurassic World: Evolution, которая, впрочем, помимо Xbox One выйдет на PlayStation 4 и PC. Разработчики из Frontier Developments обещают расширить мифологию мира Юрского периода, отдав на откуп игрокам создание новых видов динозавров, обустройство лабораторий биоинженерии и развитие парка развлечений. Выход игры запланирован на лето 2018 года.

Middle-earth: Shadow of War

В продолжении темы огромных беспощадных монстров был представлен трейлер Middle-earth: Shadow of War. Стандартное издание этой RPG будет продаваться по цене 1999 рублей, однако поклонники фэнтези могут соблазниться на более дорогие комплекты – серебряный или золотой. В первый войдёт два дополнения и серебряный сундук войны, во второй – четыре дополнения и золотой сундук. Кроме того, будет выпущен специальный бандл Xbox One S с Shadow of War. Официальный релиз состоится 10 октября 2017 года.

Cuphead

Скорый выход платформера Cuphead подкрепили сюрреалистичным геймплейным трейлером. По заверению разработчиков, вся анимация прорабатывалась вручную, а вдохновение они черпали из лучших игр 1990-х и мультипликации 1930-х. Релиз игры назначен на 29 сентября.

PlayerUnknown's Battlegrounds

Выход PlayerUnknown's Battlegrounds на Xbox One был анонсирован ещё во время выставки E3. На этот раз разработчики просто в очередной раз подтвердили своё намерение и похвастались очередным рекордом: продажи PUBG пересекли восьмимиллионную отметку. Точной даты выхода сетевого шутера на консоли от Microsoft, который для Xbox будет издавать сама компания, снова не прозвучало. Зато на Gamescom 2017 состоится турнир по PlayerUnknown's Battlegrounds с призовым фондом $ 350 тыс.

Одним из выстрелов конференции оказался анонс World of Tanks на Xbox One X с графикой в разрешении 4K. Трейлер игры был посвящён сюжетному режиму «Военные хроники», который окажется доступным уже 22 августа. Режим объединяет несколько эпизодов реальной и альтернативной истории, которые можно пройти в одиночку или совместно с другими игроками.