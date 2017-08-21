FIFA и все, все, все. Что показала компания EA на Gamescom 2017

Новый трейлер FIFA 18 под песню NewOrder, космические бои в Battlefront 2 и другие премьеры пресс-конференции EA на выставке Gamescom 2017.

Мы продолжаем знакомить вас с тем, что происходит на главной игровой выставке Gamescom 2017, которая в эти дни проходит в немецком городе Кёльн. 20 августа состоялась пресс-конференция Microsoft, а сегодня эстафету приняла компания Electronic Arts. Коротко о том, что показали разработчики FIFA, Battlefield и других популярных игр на собственном мероприятии.

Назад в будущее. Что показала Microsoft на Gamescom 2017 Первая конференция в рамках игровой выставки Gamescom 2017 была посвящена преимуществам Xbox One X и оставила ощущение дежавю.

Новый трейлер FIFA 18

Открылась пресс-конференция новым бодрым трейлером FIFA 18 под ремикс на вечный хит группы New Order «Blue Monday». Никаких новых подробностей об игре не прозвучало. В EA Sports пообещали, что будут делиться новостями об игре на протяжении всей недели. Конечно, мы будем следить за обновлениями.

Космическиебоив Star Wars: Battlefront 2

Одним из «гвоздей» презентации стала демонстрация космических боёв в мультиплеерном шутере Star Wars: Battlefront 2. Сначала EA показала трейлер.

Затем настало время длинного куска с живым игровым процессом. Все известные космолёты из саги, знакомые межзвёздные корабли и планеты и, конечно, герои «Звездных войн». В общем, всё, как мы любим.

BMW и Need for Speed: Payback

Сотрудничество автомобильных производителей и создателей гоночных игр — не новость в 2017-м. На презентации создатели новой Needfor Speed и водитель BMW представили новую заряженную модель BMW M5, которая выехала прямо на сцену.



Далее разработчики показали новый трейлер игры, посвящённый погоням от полиции, в которой главную роль тоже сыграла BMW M5.

The Sims — на консолях, про семью и с домашними животными

Главная видеоигра про дом и семью была проигнорирована Electronic Arts на более статусной выставке E3 в минувшем июне, но всё-таки приехала на Gamescom. Разработчики The Sims напомнили, что четвёртая часть осенью выйдет на Xbox One и PS4, а также продемонстрировали новое дополнение — про домашних животных.

Fe — новая инди-игра

На каждой презентации — что на E3, что на Gamescom, — Electronic Arts уделяют внимание маленьким независимым проектам. На этой пресс-конференции разработчики показали Fe — волшебный скандинавский платформер от студии Zoink!

Battlefield про Россию

Премьера дополнения «Во имя царя», посвящённого русской армии времён Первой мировой, состоялась ещё на выставке E3 в июне. На Gamescom же Electronic Arts анонсировала новый режим Incursions 5 на 5 на ограниченных картах. С жирным намеком на киберспорт.

Ну а венчала презентацию огромная демонстрация дополнения «Во имя царя» на новой, ранее не показанной городской карте под названием TSARYTSYN. Русская армия против врагов.