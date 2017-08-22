Больше не архаизм. Владельцы Формулы-1 проведут киберспортивный турнир

После продажи Берни Экклстоуном прав на Формулу-1 гоночная серия переживает период перестройки. На сайте соревнований появляется всё больше контента, социальные сети начинают поспевать за интересами прогрессивной молодёжи, а сами спортсмены всё чаще оказываются ближе к народу. Теперь к ним добавился киберспортивный турнир с финалом на Гран-при Абу-Даби 2017.



Здесь, конечно, можно кричать и размахивать руками, мол, вот оно перерождение Формулы-1. Но пока рановато. Всё-таки проблем у бренда хватает. И они куда более масштабные. Одним SMM и киберспортом не отделаешься. Надо менять регламент, экономическую структуру, выстраивать новую стратегию, делать событие более привлекательным для зрителей и многое другое. Liberty Media предстоит вернуть к жизни убитый Porsche 924 Carrera GT, доставшийся по наследству, и превратить его во что-то более элегантное и мощное.

Формулу-1 продали. Что это значит? Формула-1 в очередной раз сменила владельца, перейдя под контроль американцев. Что теперь будет с главной автогоночной серией мира?

Киберспорт, как и видеоигры, может стать одним из дополнительных направлений развития. И у боссов Liberty Media есть отличный пример — автомобильный симулятор Gran Turismo с проектом GT Academy и соревнованиями при поддержке FIA (Международной автомобильной федерации). И хотя за победу в турнирах игроки получают небольшие деньги (по сравнению с топ-5 киберспортивных дисциплин), зато есть отличный шанс выбиться в профессиональные гонщики.

Компания-разработчик Codemasters при таком взаимодействии остается тоже в плюсе. Чем больше копий F1 2017 удастся продать, тем лучше. А если возникнет дополнительный источник для микротранзакций, который понравится пользователям, то в студии отпразднуют открытие денежной трубы. Это случится не сейчас, так потом.

Первый чемпионат мира по F1 2017 пройдёт при поддержке Формулы-1, компании-разработчика Codemasters и организаторов турниров Gfinity. Квалификационный этап (зарегистрироваться на него можно тут) начнётся 4 сентября. У желающих распробовать игру будет чуть больше недели. Релиз самого гоночного симулятора состоится 25 августа на PC, Xbox One и PlayStation 4. А уже после начнётся процесс по зарабатыванию квалификационных очков.



Отборочный этап пройдёт в течение месяца. 40 лучших гонщиков отберут для участия в полуфинальных заездах. Они съедутся в лондонскую студию Gfinity 10 октября. Уже на следующий день станут известны имена 20 участников, которые поборются за чемпионский титул на Гран-при Абу-Даби с 24 по 25 ноября.

О призовом фонде пока ничего неизвестно. Но это и не так уж важно. Такой благородный бренд, как Формула-1, может обойтись и без швыряния деньгами. Победитель соревнований попадёт в полуфинальную стадию чемпионата мира 2018 и получит звание «киберспортивного чемпиона-эксперта Формулы-1». При этом в следующей части гоночного симулятора аватар триумфатора появится в игре.



По словам коммерческого директора Формулы-1 Шона Братчеса, киберспорт — «это удивительная возможность для нашего бизнеса: стратегически и с точки зрения привлечения болельщиков». Братчес часто повторяет эту фразу, как заклинание: аудитория — главный актив.

Поколение миллениалов для мировых компаний всё равно что гну для льва. За ними все охотятся. Окружающие хотят их внимания, как будто других стало резко мало, и они отказываются платить.

НБА совместно с Take-Two Interactive готовится к запуску киберспортивной лиги NBA 2K17. Electronic Arts привлекает к сотрудничеству футбольные клубы и организовывает соревнования. Свои игроки в FIFA 17 есть у «Аякса», ЦСКА, «Манчестер Сити», «Вест Хэма», ПСЖ, «Вольфсбурга» и других. Riot Games и Blizzard выстраивают долгосрочные отношения с самыми разными партнёрами. Среди них и профессиональные спортивные команды. В России, например, это московские клубы: «Динамо» и «Локомотив».



Боссы Формулы-1 тоже хотят омолодить аудиторию на трибунах и возле экранов. Вполне вероятно, что их задумка перерастёт в такое же шоу, как и GT Academy. И в будущем победители соревнований смогут проявить себя на реальной трассе за рулем настоящего болида. Это ли не мечта?

Приказано веселиться. Американцы уже меняют облик Формулы-1 Новое руководство Формулы-1 делает большой акцент на развлекательную составляющую гоночной серии. Но насколько заметны эти изменения?