Идеальная связка. Почему Resolut1on и OG подходят друг другу

После того как Анатан «Ana» Пхам покинул ряды OG, в европейском гранде открыта вакансия игрока основы. По слухам главным претендентом на это место является наш Роман «Resolut1on» Фоминок. Эта информация была частично подтверждена и в официальной группе игрока во «ВКонтакте»: в сообществе ненадолго появилось фото с логотипом четырёхкратных чемпионов мэйджора. Впрочем, довольно быстро иллюстрацию удалили, однако факт не остался незамеченным. Разбираемся, почему трансфер Resolut1on в OG будет выгоден как украинскому игроку, так и европейской команде.

Почему это нужно OG

Один из ценнейших свободных агентов, если не самый ценный. Уже давно прошли времена, когда по завершении The International происходило «большое переселение игроков». Благодаря системе мэйджоров Valve удалось стабилизировать сцену, да и её участники осознали, что проще проделать работу над ошибками, нежели идти на кардинальные меры. В связи с этим заполучить высококлассного игрока уже не так просто, как это было раньше. Resolut1on имеет достойный послужной список, и на данный момент на рынке свободных агентов найти ему альтернативу практически невозможно.

Один из подписчиков официального паблика Resolut1on успел сделать скрин логотипа OG, который появился в группе и тут же был удален

Универсальный игрок. Роман Фоминок начинал свою карьеру на центральной линии в Team Empire, где проявил себя только с лучшей стороны. Также он обладает большим пулом героев, подавляющая часть которых очень гармонично смотрятся в классических стратегиях «зелёных». Чемпионы The International 2017 из Team Liquid продемонстрировали, что ротации керри и мидера крайне важны в текущий момент, поскольку делают команду более гибкой. Заполучив Resolut1on, OG может заварить кашу на свой вкус, поскольку все участники коллектива способны играть на двух и более ролях. Мы помним, как Юхан «N0tail» Сундштайн считался одним из лучших саппортов, Густав «s4» Магнуссон творил чудеса на центральной линии, а Тал «Fly» Айзик уверенно и стабильно стоял в сложной линии за Team Secret. Европейский гранд может стать едва ли не самым универсальным коллективом.

Заполучив Романа «Resolut1on» Фоминка, OG может заварить кашу на свой вкус, поскольку все участники коллектива способны играть на двух и более ролях.

Молодой и талантливый, готов развиваться. В сентябре Роману исполнится только 21 год. Он молодой и перспективный, но уже известный и опытный игрок. Resolut1on не нуждается в «няне», как это было в случае с Ana. Кроме того, Фоминок самокритичен, всегда открыт к диалогу и конструктивной критике. Одним словом — профессионал. Он быстро вольётся в коллектив, что позволит европейской пятёрке не терять драгоценное время на притирку друг к другу и полностью сконцентрироваться на игровых аспектах.

Resolut1on быстро найдет общие интересы с капитаном команды Fly

А ещё капитану команды Талу «Fly» Айзику наконец-то будет с кем поговорить о бодибилдинге и с кем посетить тренажёрный зал во время турниров. Правда, буквально вчера Фоминок травмировал ногу и некоторое время проходит с гипсом… К счастью, для карьеры киберспортсмена это не критично, хотя и весьма неприятно.

Почему это нужно Resolut1on

Первая команда топ-уровня. Украинский игрок уже давно заслужил право выступать за коллектив с мировым именем. Team Empire и Digital Chaos — безусловно, команды высокого уровня, но они пока нельзя отнести к коллективам экстра-класса. Фоминок всегда выделялся на фоне своих товарищей, и ему пора попробовать свои силы в составе мирового гранда. Тем более во время The International 2017 Роман заявил, что Fly — один из капитанов, с кем он мечтал бы оказаться в одной лодке.

Роман Фоминок всегда выделялся на фоне своих товарищей по Team Empire и Digital Chaos, и ему пора попробовать свои силы в составе мирового гранда.

Трофеи и титулы. Любой профессиональный игрок мечтает о больших достижениях, рекордах и победах. Вице-чемпионство на The International 2016 — далеко не тот результат, к которому стремится Resolut1on. Он хочет стабильно побеждать на турнирах на протяжении всего сезона, а также знать, что его команда — серьёзный претендент на победу в чемпионате мира, а не тёмная лошадка. OG — тот коллектив, с которым можно примериться к получению заветного трофея.

Во время круиза Роман неудачно споткнулся. К счастью для дотера, это не травма руки

Общие интересы и близость к дому. Как ни крути, а находиться за тридевять земель от дома, семьи и друзей сложно. Вернуться из-за океана на родной континент будет для него плюсом. Кроме того, Роман неоднократно отмечал в интервью, что его бывшие напарники по американской команде не любили активный отдых и предпочитали сидеть в четырёх стенах. В OG всё наоборот: ребята постоянно находятся в движении, уделяют достаточно времени на улучшение командного духа, не забывают о спорте и развлечениях. Роман идеально вписывается в эту тусовку по стилю жизни.



Сейчас игроки отдыхают после The International 2017, но уже скоро могут появиться официальные новости о перестановках. Переход Романа «Resolut1on» Фоминка в состав четырёхкратных чемпионов мэйджора может стать едва ли не самым громким трансфером межсезонья. Осталось только дождаться подтверждения или опровержения этих слухов. По некоторым данным, анонс обновлённого состава OG должен состояться до конца недели.