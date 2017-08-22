«Стоит ли мне оставить работу, чтобы стать мастером по «Гвинту»?»

CD Projekt Red расписала планы на ближайшие полтора года. Множество турниров, большие призовые и борьба на самом высоком уровне.

Компания CD Projekt Red представила соревновательную систему для игры «Гвинт: Ведьмак». Gwent Masters — серия киберспортивных турниров на ближайшие полтора года.



Разработчики проведут семь сезонов Pro Ladder. Профессиональные игроки будут соревноваться друг с другом в течение двух месяцев. По итогам каждого сезона они получат рейтинговые очки короны (Crown Points). Баллы начисляются за попадание в топ-200 по результатам Pro Ladder, участие в официальных турнирах и призовые места в лицензионных соревнованиях по «Гвинту».

CD Projekt Red организует чемпионаты трёх типов. Gwent Open — соревнования начального уровня. В них могут принять участие восемь игроков, входящих в восьмёрку сильнейших каждого сезона Pro Ladder. Призовой фонд составит $ 25 тыс. Всего таких турниров будет восемь. Самый первый из них пройдёт на выставке Gamescom 2017.

Соревнования серии Gwent Challenger проходят раз в два сезона. В них соревнуются восемь киберспортсменов: победитель предыдущего GC, четыре финалиста Gwent Open, три игрока с наибольшим количеством очков короны за два этапа Pro Ladder и два приглашённых участника. Они поборются за чемпионский перстень и призовой фонд в $ 100 тыс.



Завершится Gwent Masters чемпионатом мира, где разыграют $ 250 тыс. В нём смогут поучаствовать до пяти победителей Gwent Challenger и до семи игроков с наибольшим количеством очков короны за все сезоны Pro Ladder.

Соревнования от CD Projekt Red организуют по олимпийской системе Single Elimination (проигравший соперник выбывает). Матчи будут проходить до трёх побед с возможностью заблокировать один класс противнику.

Первый крупный чемпионат Gwent Challenger по карточной игре «Гвинт: Ведьмак» состоялся в мае 2017 года. В нём победил немецкий киберспортсмен Эйдриан «Lifecoach» Кой. Сейчас он выступает за американскую организацию Evil Geniuses.



Теперь у игроков возникает главный вопрос: стоит ли оставить работу, чтобы стать мастером по «Гвинту»?

«Он же игрок в доту, а не в карты». Как прошёл первый турнир по «Гвинту» 10-часовой ламповый стрим, владелец Evil Geniuses, подтрунивающий над окружающими, туннельный взгляд Эйдриана Коя и его первое чемпионство.