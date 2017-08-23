«Потому что мы паровозы». Первая пресс-конференция «Локомотива» и M19

Взаимодействие футбольного клуба и киберспортивной организации — нечто необычное для России. Успешных примеров пока не было. «Анжи» с помпой объявил о подписании состава по Dota 2, но продержался всего несколько месяцев, после чего со скандалом объявил о прекращении деятельности. КСК «Спартак» начал сотрудничество с Team Empire. Однако после анонса команды по CS:GO больше новостей от них не поступало. Теперь очередь «Локомотива» и M19. На пресс-конференции стороны подписали стратегическое соглашение.

Исполнительный директор ФК «Локомотив» Алексей Киричек объяснил, зачем клубу понадобился киберспорт: «Для нас это новые коммуникации с нашими болельщиками, коммуникация с людьми, которые ни разу не ходили к нам на стадион. Но это люди, которые увлечены тем, что нас точно связывает всех вместе. Нас вместе связывает игра».



Логотип киберспортивной команды отличается от привычного футбольного. Другие цвета и содержание. «Почему красно-чёрный цвет? Потому что мы паровозы», — отметила директор по маркетингу ФК «Локомотив» Дарья Спивак. В этот момент на слайде появилось изображение паровоза возле стадиона РЖД. В основе логотипа щит. Остальные элементы — буква «Л» и путеочиститель локомотива в виде решетки.



Брендированные геймпады для PS4 отойдут от привычного красно-бело-зеленого цвета и станут красно-черными. Форма у киберспортсменов тоже будет отличаться.



На пресс-конференции не ограничились только представлением новых продуктов. Здесь также анонсировали переход в Loko E-sports трёх киберспортсменов: Константина «STAVR» Гирина, Артёма «AFANGESS» Афанасьева и Роберта «Ufenok77» Фахретдинова, который незадолго до мероприятия прогуливался возле стадиона. «Уфа» официально объявила о продаже игрока и обещала вырученные деньги направить на развитие детско-юношеского футбола в Башкортостане.

Владислав Кригер, Роберт Фахретдинов и Алексей Киричек Фото: Пресс-служба M19

Когда официальная часть завершилась, мы пообщались с директором по стратегическому развитию M19 Владиславом Кригером о том, что такое Loko E-sports, какие задачи преследуют обе стороны и какова роль киберспортивной организации в этом.



— Как будет выстраиваться ваше взаимодействие?

— Если очень просто ответить, это два разных бренда — есть Loko E-sports и есть M19. На данный момент мы только что представили Роберта «Ufenok77» Фахретдинова — общий актив на две команды. Мы его вместе развиваем как в цифровом поле, так и на турнирах, на которые он сейчас поедет. Это совместная история.



Что касается брендов, они разные, но при поддержке М19. Мы понимаем, что Loko E-sports на данный момент не является сильным брендом, и у них нет определенной экспертизы. У нас она сейчас наработана. [ФК] «Локомотив» — сильный бренд. Для нас это очень интересная имиджевая история. Наши коллеги обладают огромным опытом в сфере классического спорта, и у них есть определённая инфраструктура, которую мы хотели бы совместно использовать и продвигать.



С нашей стороны есть понимание цифровой среды, и на данный момент у нас есть три состава. Надо заметить очень тонкую вещь: все говорят, что нас купили, или дали нам денег, такого нет. Просто у нас есть определённые стратегические партнерские взаимоотношения, где мы непосредственно понимаем, что вместе мы сможем добиться гораздо большего.

Наше партнёрство — это две основные вещи: привлечение фанатской базы в бренд М19 и в Loko E-sports. Мы понимаем, как это делать, какие инфоповоды [выдавать] и т.д. Мы в партнёрстве с «Локомотивом» развиваем совместно один бренд — E-Loko.

— Не получится так, что вы будете конкурировать на одном поле?

— На данный момент говорить о какой-то конкуренции бессмысленно, потому что стратегическое сотрудничество, которое запланировано на ближайший год, говорит о том, что мы идём в синергии, так как все наши составы будут также представлять бренд E-Loko и защищать честь двух брендов как на локальных, так и на международных мероприятиях. О конкуренции пока рано говорить.



Да, стратегически вы правы, это возможно через 2-3 года, когда E-Loko наберётся своей экспертизы. Но, как мы заявляли на своей первой пресс-конференции, мы понимаем, что рынок очень свободный, не хватает кадров и т.д. Я сейчас не хочу говорить о какой-то меркантильности, мол, дайте нам денег или не смейте выступать против нас. Мы говорим о том, что мы несём некий посыл, развиваем рынок, и я уверен, что мы тоже получим [преимущество] от этого. Сейчас мы не рассматриваем это как конкуренцию.

Фото: Пресс-служба M19

— Кто выступил инициатором в переговорах?

— Сложно сказать кто: «Локомотив» был открыт, мы были проактивны. Не знаю, как по-другому ответить. Мы встретились, начали общаться, очень долго общались, более 2-3 месяцев. Мы вели переговоры, смотрели, какой партнёр что может дать, какие его ключевые сильные стороны, и очень важный момент — к чему мы хотим прийти.



Повторюсь, всё очень просто: показывать хорошую игру как на локальных, так и на международных соревнованиях по всем дисциплинам, и второе, естественно, это привлечение фанатской базы. Алексей очень правильно заметил: сейчас классический спорт пытается привлечь новую аудиторию, а новая аудитория сейчас в гейминге. Я не говорю сейчас конкретно про киберспорт, про дисциплины. Она в гейминге. Чем раньше мы начнём с ней взаимодействовать, чем раньше мы начнём её аккумулировать инфоповодами, какой-то симпатией к лидерам мнений (лидеры мнений — это собственно игроки), тем раньше они скорее всего будут привязаны к чему-либо.

Как классический футбол: ты в 14-15 лет начинаешь болеть за кого-то, папа тебя вывел, друзья болеют. Здесь то же самое. Скорее всего, будет история через 10 лет, когда с детства будут болеть за E-Loko или М19 и не будет этих глоров, которые болеют только за тех, кто побеждает, а будет любовь непосредственно к бренду.



— Проект в основном будет финансироваться «Локомотивом»?

— Я не могу ответить на этот вопрос. Есть некая политика конфиденциальности, но могу сказать следующее: это не классический формат спонсорства. Здесь никто никому не дал денег и никто не является ничьим клиентом или начальником. Здесь, в первую очередь, были сформированы совместные цели, на высоком уровне эти цели были обсуждены, поставлены нам как топ-менеджменту команды М19 и E-Loko. Естественно, есть финансовые взаимоотношения по затратам и рекламным бюджетам, но повторюсь, здесь никто никому не давал денег: мы не являемся частью «Локомотива», «Локомотив» никак не является частью нас.



— Получается, в топ-менеджмент E-Loko входит топ-менеджмент М19?

— Нет, это рабочая группа. У нас [общее] понимание, есть прописанный контент и соревновательный план на три месяца. Каждый месяц рабочая группа со стороны E-Loko и со стороны М19 ставит определённые цели, идёт к этим целям, коррелирует эти цели и т.д. Это не просто, что мы подписали, и раз в месяц что-то постим в социальных сетях и кого-то [куда-то] отправляем. Хочется провести крутую классную работу.

Я ни в коем случае сейчас не хочу дискредитировать какие-то клубы, о которых мы знаем, которые брали тут кусочек состава, там кусочек состава, кто-то не платил зарплату. Я ни в коем случае не хочу рыться в их [грязном] белье. Нам действительно искренне хочется проделать хорошую качественную работу.

— Какие для себя вы видите риски?

— Риск в виде конкуренции, но стратегически она далека года на три. Какие мы можем видеть риски? Риск того, что аудитория будет оттягиваться больше на Loko e-sports, а не к нам. Естественно, мы тоже заинтересованы в работе с футбольной аудиторией. Третий риск — он маловероятен. Это, собственно, если мы не сойдёмся в профессиональных качествах. Но пока та работа, которая была проделана ранее, нас впечатлила. Люди проявили свой профессионализм. На ближайший год эти риски не сбудутся, я надеюсь.

Фото: Пресс-служба M19

— В анонсе говорилось, что «Loko E-sports — это площадка, где можно учиться, прокачиваться, отдыхать, быть частью команды». Объясните, пожалуйста, что здесь подразумевалось?

— Ты знаешь, честно, лучше задай этот вопрос им. У нас есть цели. Я не могу назвать точную дату, но мы планируем открытие буткемпа, где наши игроки перед соревнованиями могли бы здесь присутствовать и тренироваться.

— На стадионе?

— Да. Это пока обсуждение. Одна и вторая сторона изъявила, что это очень круто, потому что это позволит привлекать более молодую аудиторию, позволит нашим игрокам находиться в Москве, поскольку наш буткемп далековат (усадьба «Никольское» расположена в Калужской области. – Прим. ред.). Также идёт обсуждение образовательной базы. Пока это очень поверхностно, поскольку нужно понять, чего мы можем дать.



Понимаете, есть две проблемы: первая — придёт игрок и мы его будем тренировать с тренером? Это бред какой-то. Есть вторая проблема: нет менеджмента в киберспорте. И вот здесь гораздо проще, потому что есть методология, которую мы прорабатываем совместно с другими коллегами. И, возможно, мы также сможем построить ее на этой базе. Но в течение этого года, я думаю, что, скорее всего, здесь откроется некий буткемп, где помимо того что будут тренироваться игроки можно будет приводить аудиторию, проводить пресс-конференции. Это прописано в документе, но очень поверхностно. Нет какой-то конкретной итерации.



— Цель Loko E-sports затащить аудиторию, которая играет, на стадион и монетизировать её?

— Это не самые важные приоритеты. Это непосредственно есть как одно из пожеланий. Но мы отлично понимаем, что из цифровой среды вытащить человека, заставить его болеть [за «Локомотив»] и привезти на стадион РЖД — это не то чтобы невозможно, этого просто никто не делал. Я не знаю таких примеров. Но я уверен, раз наши европейские коллеги (знаменитые спортивные клубы) приобретают команды, они понимают, что рано или поздно какую-то аудиторию они аккумулируют.



Давай представим, мы аккумулировали за год 100 тысяч человек. Эту аудиторию мы начинаем привлекать за счёт здорового образа жизни, за счёт присутствия на стадионе «Локомотива» акций и действий. Предположим, что из 100 тысяч человек 7 тысяч станут лояльными. Из них 5 тысяч придут на стадион, 2-3 тысячи впоследствии станут ярыми фанатами. Это, в принципе, неплохие показатели. За 10 лет можно будет вытащить на стадион 40 тысяч человек. Если мы будем понимать, что тенденция увеличится, то может быть и больше.



Этот путь понятен на бумаге, но непонятен в реальности. И непонятно, как это замерить. Но это один из челленджей. Для нас самое важное — победы, работа с игроками, кадровая политика и фанатская база, которую мы вместе будем аккумулировать.