Вечер мультиков. Что показала Blizzard на Gamescom 2017

Обзорный ролик способностей Кел'Тузада в HotS, новый патч для World of Warcraft и анимационные ролики для фанатов Hearthstone и Overwatch.

На выставку Gamescom 2017 компания Blizzard приехала без громких анонсов. В этом нет ничего удивительного, поскольку для самых важных новостей существует BlizzCon. Зато аниматорам удалось растопить сердца тысяч фанатов.

«Наш дом»

Первый номер в программе Blizzard был мультик о девочке Эйве, которая заблудилась в лесу, а потом чудесным образом оказалась в гостях у дворфа Харта Камневара. Он вместе с мышонком Сыржем, магом Мальто, паладином Лу, братьями-гоблинами Запалсом и Фитилсом и другими героями рассказал о волшебной таверне и карточной игре.

Корометражка получилась в лучших традициях «Диснея». В видео десятки отсылок, которые оценят фанаты WarCraft и Hearthstone. В будущем Blizzard планирует выпускать больше подобных видео и комиксов.

Кел'Тузад

Фанаты Heroes of the Storm два года упрашивали разработчиков добавить в игру лича и верховного некроманта Плети. Их услышали. Совсем скоро в HotS появится новая машина для убийств, а вместе с ним и специальные задания. Наградой послужат особые портреты и знамя (не густо).

Кроме того, на следующей неделе Blizzard выпустит первую серию документального фильма о создании Кел'Тузада. Всего их будет пять частей.

Тени Аргуса

Для игроков в World of Warcraft приготовили новую историю с локациями, рейдами и целым списком изменений. Герои отправятся воевать с легионом на планету Аргус. Им предстоит либо подарить мир Азероту, либо превратится в пепел после сражения против Пылающего Легиона. Обновление 7.3 выйдет на сервера 30 августа.

«Проснись и пой»

Ещё до начала выставки Blizzard обещала показать короткометражку про климатолога по имени Мэй. По сюжету главная героиня пробыла в криогенной камере дольше, чем рассчитывали учёные. Проснувшись, она обнаруживает себя единственной выжившей. За те девять лет, что она проспала, случилось многое. Однако миру по-прежнему нужны герои.

FIFA и все, все, все. Что показала компания EA на Gamescom 2017 Новый трейлер FIFA 18 под песню NewOrder, космические бои в Battlefront 2 и другие премьеры пресс-конференции EA на выставке Gamescom 2017.