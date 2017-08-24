Вечер мультиков. Что показала Blizzard на Gamescom 2017

На выставку Gamescom 2017 компания Blizzard приехала без громких анонсов. В этом нет ничего удивительного, поскольку для самых важных новостей существует BlizzCon. Зато аниматорам удалось растопить сердца тысяч фанатов.
«Наш дом»
Первый номер в программе Blizzard был мультик о девочке Эйве, которая заблудилась в лесу, а потом чудесным образом оказалась в гостях у дворфа Харта Камневара. Он вместе с мышонком Сыржем, магом Мальто, паладином Лу, братьями-гоблинами Запалсом и Фитилсом и другими героями рассказал о волшебной таверне и карточной игре.
Корометражка получилась в лучших традициях «Диснея». В видео десятки отсылок, которые оценят фанаты WarCraft и Hearthstone. В будущем Blizzard планирует выпускать больше подобных видео и комиксов.
Кел'Тузад
Фанаты Heroes of the Storm два года упрашивали разработчиков добавить в игру лича и верховного некроманта Плети. Их услышали. Совсем скоро в HotS появится новая машина для убийств, а вместе с ним и специальные задания. Наградой послужат особые портреты и знамя (не густо).
Кроме того, на следующей неделе Blizzard выпустит первую серию документального фильма о создании Кел'Тузада. Всего их будет пять частей.
Тени Аргуса
Для игроков в World of Warcraft приготовили новую историю с локациями, рейдами и целым списком изменений. Герои отправятся воевать с легионом на планету Аргус. Им предстоит либо подарить мир Азероту, либо превратится в пепел после сражения против Пылающего Легиона. Обновление 7.3 выйдет на сервера 30 августа.
«Проснись и пой»
Ещё до начала выставки Blizzard обещала показать короткометражку про климатолога по имени Мэй. По сюжету главная героиня пробыла в криогенной камере дольше, чем рассчитывали учёные. Проснувшись, она обнаруживает себя единственной выжившей. За те девять лет, что она проспала, случилось многое. Однако миру по-прежнему нужны герои.