«Сегодня тебя боготворят, а завтра кидают в тебя навоз»

На днях малазийская организация WarriorsGaming.Unity объявила новый состав по Dota 2 на предстоящий сезон, в состав которого вошёл российский игрок Халед «sQreen» Эль-Хаббаш, известный своими выступлениями за такие команды, как Moscow5, sQreen Squad, Elements Pro Gaming и другие. Последней командой Халеда стала Comanche, вместе с которой он не сумел пройти региональные отборочные на The International 2017.



Практика переезда в Юго-Восточную Азию уже не нова для наших игроков: в прошлом сезоне Андрей «Mag» Чипенко и Егор «Ark» Жаботинский пробовали свои силы в составе Mineski из Филиппин. «Чемпионат» связался с Халедом Эль-Хаббашем, чтобы из первых уст узнать подробности о включении игрока в состав WG.Unity.

— Как вы оказались в WG.Unity?

— Я давно хотел сменить регион для игры, так как считаю, что в СНГ у большинства игроков недостаточно серьёзное отношение к игре и команде, а также сильно страдает дисциплина. Сперва я хотел перейти в американский регион, но вариантов там не было, после чего начал смотреть на Юго-Восточную Азию, которая активно развивалась. Выявил несколько команд, которые казались мне перспективными, и увидел, что у одной из них — WG.Unity, будучи топ 5-8 бостонского мэйджора, начались проблемы в составе и по игре. Я написал им на страничку в «Фейсбук» и предложил свою кандидатуру. Через некоторое время мной заинтересовались, провели собеседование и приняли в клуб.

В СНГ у большинства игроков недостаточно серьёзное отношение к игре и команде, а также сильно страдает дисциплина.

Состав WG.Unity на предстоящий сезон

— То есть вас взяли в качестве ответственного за формирование нового состава?

— Нет, но в процессе часто советовались и спрашивали моё мнение об игроках, а также в целом какими я вижу своих тиммейтов.



— Общались ли вы с Mag или Ark — игроками, которые уже попробовали свои силы в этом регионе?

— Немного общался с Mag, поскольку мы с ним давние знакомые. Он мне сказал, что там тяжело играть продолжительное время, даже с учётом всех плюсов, которые присутствуют в этом регионе.



— Тяжело в игровом или житейском плане?

— Думаю, он имел в виду житейский план, потому как всегда тяжело находиться в другой стране с людьми, у которых другой менталитет, ценности и прочее. Но меня это не пугает — я верю, что если у пяти человек есть общая цель и они готовы сделать всё необходимое для её достижения, то остальное уже незначительно.



— Когда команда планирует собраться вместе?

— До конца недели уже перееду на буткемп в Малайзию, как и вся команда.



— Вы уже играли тренировочные матчи?

— Нет, играть скримы с пингом 300 не имеет смысла. Мы приступим к работе непосредственно на месте из нашего тимхауса.

Халед «sQreen» Эль-Хаббаш во время работы аналитиком

— Кого считаете главными соперниками в новом сезоне? Владеете ли какой-то информацией о новых составах конкурентов, которые ещё официально не объявили составы?

— Главные соперники — скорее всего TNC, так как они не меняли состав и играли довольно неплохо. Остальные именитые команды имеют примерно одинаковые шансы на успех, всё зависит от того, насколько быстро они наладят командную химию в составе и начнут прогрессировать. Насчёт инсайдов мне было не особо интересно, тем не менее я слышал, что Джеки «EternalEnvy» Мао и Йохан «pieliedie» Острем будут играть в этом сезоне за Fnatic.



— Одним из ваших новых напарников по команде будет Ферас «Feero» Хруб — парень из тусовки Амера «Miracle-» аль-Баркави. Как думаете, насколько большим потенциалом обладает этот игрок?

— Сейчас мне трудно сказать о нём что-то, поскольку я не играл с ним длительное время. Тем не менее на бумаге он имеет все необходимые характеристики для достижения поставленных целей.

Miracle породил Miracle-. Об иорданских игроках в Dota 2 Как посредством организаторов местного турнира зародилась целая плеяда иорданских «дотеров», которые прославили страну на весь мир.

— Есть люди, которые скептически относятся к каждой вашей попытке добиться успеха с новым составом. Они вас больше мотивируют или оказывают на вас определённое моральное давление?

— Я давно перестал обращать внимание на этих людей, никакого давления они на меня не оказывают. Большинство людей в СНГ-комьюнити очень любят над кем-то посмеяться, совсем не разбираясь в ситуации изнутри и опираясь на какие-то косвенные факты. Также очень много глоров, которые сегодня будут тебя боготворить, если ты всех выигрываешь, а завтра — кидать в тебя навоз, если у тебя становится всё плохо. Но есть и настоящие болельщики у игроков и составов, которые верят в них до конца. С такими людьми всегда приятно поговорить, ощущать их поддержку. Только ради них я нахожусь в социальных сетях, где могу писать свои мысли, высказывать мнения, а также публикую новости, которые были бы им интересны.

В СНГ-комьюнити очень любят над кем-то посмеяться, совсем не разбираясь в ситуации изнутри и опираясь на какие-то косвенные факты. Много глоров, которые сегодня тебя боготворят, а завтра кидают в тебя навоз.

Людям, которые поддерживают меня на протяжении всей моей карьеры, хочется сказать спасибо. Их не так много, но от этого они становятся только ценней. Постараюсь реализовать себя по максимуму в этом сезоне и порадовать своей игрой и результатами команды.



— Вы следили за The International 2017? Кого поддерживали и как оцените в целом выступление наших команд?

— Следил, более того, был аналитиком в студии телеканала Game Show. Поддерживал только одну команду — Team Liquid, потому что она была самой достойной и шла к этому титулу весь год. Наши команды выступили хорошо — большего я от них и не ожидал. С той ситуацией, которая сейчас сложилась в СНГ, пока что рано кому-то выигрывать The International, и средние результаты наших команд — это уже хорошо.

Халед «sQreen» Эль-Хаббаш и Кирилл «Sunlight» Качинский

— Что думаете о Virtus.pro — команда действительно могла претендовать на чемпионство на TI7, как многие считали в преддверии турнира, или это в какой-то мере переоценка, подогретая хайпом?

— Лично я не видел, что данная команда может выиграть этот турнир, несмотря на то, что большинство игроков этого состава мне очень импонирует. Поэтому всё-таки думаю, что это была переоценка на фоне выигранного The Summit 7, а также желание СНГ-публики, чтобы команда из их региона опять выиграла The International, как это сделала Na`Vi в 2011 году. Только сейчас это повторить куда сложнее, и ценилось бы куда больше, чем раньше.

— Возвращаясь к Team Liquid, как думаете, существует ли ещё понятие «не палить страты», или команды чаще используют это для оправдания неудачных результатов? «Жидкие» не стеснялись перед главным турниром года играть в полную силу и установили рекорд, выиграв четыре LAN-турнира подряд.

— Чаще всего на крупных и продолжительных турнирах ты никогда не сможешь играть до конца только тем, что приготовил, поэтому не думаю, что фраза «не палить страты» теперь актуальна. У тебя могут быть определённые стратегии, и чем их больше, тем лучше, но на масштабных турнирах многое решает то, как ты можешь перестроить свою игру в зависимости от игры соперника. Тот, кто найдёт максимально эффективный способ игры против своего оппонента, будет иметь наибольший шанс на победу. Мне очень нравилось наблюдать за Team Liquid, ведь игроки подстраивались под каждую команду, добавляя капельку своего фирменного стиля. При этом их стратегии, про которые все знали, в основном все банили.

У тебя могут быть определённые стратегии, и чем их больше, тем лучше, но на масштабных турнирах многое решает то, как ты можешь перестроить свою игру в зависимости от игры соперника.

— Напоследок небольшой блиц. Три лучших капитана на данный момент?

— Kuroky, Fly, Faith.



— Символическая сборная мира?

— Kuroky, Miracle, Jerax, Universe, Matumbaman.



— Символическая сборная СНГ?

— Solo, 9pasha, Ramzes, Dendi, Cematheslayer.