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Обзор гоночной игры F1 2017
Текст: «Чемпионат»

Королевская скорость. 5 причин не пропускать F1 2017

Про новый гоночный симулятор от компании Codemasters, который остаётся и в этом году лучшей игрой про Формулу-1.
25 августа 2017, пятница. 16:15 Киберспорт

В родной для нас игровой индустрии наступает самая жаркая пора — именно на вторую половину года издатели и разработчики откладывают свои лучшие проекты. И по традиции первыми на полках магазинов появляются спортивные симуляторы. Уже в августе мы ждём премьер PES 2018 и FIFA 18, двух баскетбольных игр, а также хоккейного симулятора NHL 18. Сегодня же речь пойдёт о F1 2017 — лучшей и по сути единственной гоночной игре про Формулу-1, которая вышла на этой неделе и которая в скором времени может стать киберспортивной дисциплиной.

Лицензия — наше всё

Сегодня немногие производители видеоигр могут себе позволить дорогущие спортивные лицензии, но, к счастью, Codemasters не из таких. F1 2017 — по сути единственная игра, полностью посвящённая миру Королевских гонок. Здесь есть все 20 трасс из календаря Формулы-1, включая четыре укороченные версии треков в Бахрейне, Великобритании, США и Японии. Также в F1 2017 появился «ночной» вариант гран-при Монако. На месте, разумеется, все болиды и пилоты, которые принимают участие в сезоне-2017. Помимо этого есть немного ретро — в F1 2017 разработчики включили некоторые наиболее легендарные болиды прошлого. Тут есть и «Лотусы» конца 80-х, и «Макларены» примерно той же эпохи, и, конечно, непобедимые «Феррари» 90-00-х.

Играй как хочешь

Предыдущие выпуски гоночного сериала многие охотно ругали за небольшое количество игровых режимов. В F1 2017 авторы постарались угодить всем. Тут есть и заезды на время, и возможность провести отдельное Гран-при, и, конечно, сыграть с живыми людьми в мультиплеере. Помимо этих стандартных вещей в F1 2017 встроен обновлённый режим карьеры, в котором вам предстоит не только гонять по трассам, но и общаться с боссами команд, другими гонщиками и так далее. Также появился режим «Событие», где вам нужно будет выполнить какое-то действие, придуманное самой игрой. Например, выиграть Гран-при Бельгии в дождь, стартуя с 15-го места Максом Ферстаппеном. Все задания постоянно обновляются, а за их выполнение в игре вы получаете определённые бонусы. В общем, в F1 2017 любой игрок сможет найти себе занятие по вкусу.

Опыт Codemasters

Компания Codemasters за десятилетия своего существования собаку съела на создании гоночных игр, особенно по Формуле-1. Она выпускала их ещё в 90-е. Когда несколько лет назад Codemasters снова выкупила права на использование столь желанного бренда, казалось, что лучше кандидатов на роль авторов игры про Королевские гонки не найти.

Однако британская студия не имела таких финансовых и человеческих возможностей, какие есть, например, у EA Sports. Поэтому свою гоночную игру она доводили до ума постепенно, каждый год чем-то жертвуя, но при этом всё-таки балуя фанатов новинками. Например, ещё пару лет назад в игре не было большинства игровых режимов, а только хороший графический и физический движок, а также полноценно воссозданный чемпионат Формулы-1. Но поклонники F1 ждали, что со временем Codemasters всё исправят. И можно сказать, что F1 2017 — первая игра новейшего формулического цикла, к которой по количеству контента почти нет вопросов.

Техническое совершенство

За эти годы разработчики набрались колоссального опыта, что особенно заметно по технической части игры — управлению, графике и искусственному интеллекту соперников.

Управление изменилось в лучшую сторону ещё в F1 2015, и авторы игры продолжают его шлифовать. Водить сверхскоростные болиды интересно, но при этом не слишком просто, особенно если отключить большинство внутриигровых помощников. Графически игра тоже похорошела — по большей части это заметно во время вечерних и ночных заездов, когда картинка начинает играть со светом. Особенно повезло владельцам PC-версии, которая настолько хороша, что в ней есть даже специальный фото-режим, чтобы игроки могли запечатлеть всю красоту.

Гонять против виртуальных копий настоящих гонщиков очень увлекательно. Лучшие из них — Феттель, Хэмилтон, Райконнен — ведут себя на трассе как настоящие победители — почти не ошибаются, грамотно закрывают трассу на прямых и постоянно ведут борьбу между собой. По накалу — почти настоящая Формула-1!

Киберспорт уже сегодня

Буквально перед самым релизом игры стало известно, что Формула-1 собирается плотно войти в киберспорт. Компания Liberty Media, которой принадлежат Королевские гонки, в ближайшем будущем провести чемпионат мира по F1 2017. Он пройдёт при поддержке Формулы-1, компании-разработчика Codemasters и организаторов турниров Gfinity. По итогам квалификационных и отборочных этапов будут отобраны 20 участников, которые поборются за чемпионский титул на Гран-при Абу-Даби с 24 по 25 ноября.

И это означает, что F1 от Codemasters с этого сезона официально перестаёт быть только игрой для личного пользования. Теперь это ещё и молодая киберспортивная дисциплина, которая, надеемся, при должной раскрутке со стороны Формулы-2 может перерасти в серьёзного игрока на рынке. Конечно, это произойдёт не в этом году, и, скорее всего, даже не в следующем, но не поддержать начинание спортивных боссов мы не можем. Вполне вероятно, что скоро для кого-то игра от Codemasters превратится из забавы в профессию.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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