«Товарищи, обсерверы, ну, хоть кого-нибудь включите!»

80 приглашённых игроков, ещё 20 участников, прошедших квалификацию, четыре соревновательных формата (одиночные и командные) на каждый день и общий призовой фонд в $ 350 тыс. И это по игре, которая с момента запуска находится в раннем доступе Steam. В ней полно багов и разных недочётов. Но несмотря на техническое несовершенство и проблемы с оптимизацией, пользователи любят PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG). По данным сайта Steamcharts, за последние 30 дней проект студии Bluehole обошёл Counter-Strike: Global Offensive и теперь готовится подвинуть Dota 2.

До PUBG было предостаточно игр: от Arma до H1Z1. Но только Bluehole по-настоящему удалось взорвать рынок. Однозначного объяснения, почему так произошло, нет. В PUBG и лёгкость восприятия, и простые правила, и нескончаемый поток историй, которые создают сами пользователи, и концепция, от которой пришли в восторг сотни тысяч людей.

«Игра крайне проста для понимания. Её суть можно объяснить в паре фраз. Вы прыгаете с парашютом из самолёта на остров. Вы находите необходимые для выживания вещи: оружие, броню, аптечки и т.д. Вы боретесь за то, чтобы остаться единственным живым существом в постоянно сужающейся зоне», — рассказывает ведущий студии RuHub Александр Хитров.



По его словам, PUBG совмещает свойства сразу нескольких игр, благодаря чему охватывает максимально широкую аудиторию и поощряет любое поведение на поле боя. Здесь можно победить в матче с 0 убийств в статистике.

«Именно в соревновательном режиме PUBG начинает играть новыми красками. Остров — арена битвы сотни гладиаторов. Этому сценарию уже несколько тысяч лет, и он не стал менее интересным. Для меня игра в PUBG и просмотр — два принципиально разных типа удовольствия, где во втором случае ты способен следить за всеми участниками игры сразу, смотреть с различных камер за действиями игроков, поддерживать своих фаворитов, перенимать тактику у сильнейших кибератлетов», — отметил Хитров.

Здесь многое будет зависеть от комментаторов, режиссёров и операторов, которые освещают для вас игру, — насколько вы сможете прочувствовать драму на острове в конкретном матче.

Пока получается не очень хорошо. И дело вовсе не в комментаторах. Первый турнир в Кёльне PUBG Invitational на Gamescom показал, что регламент компании ESL, которая помогает при организации и проведении чемпионата, даже не близок к оптимальному. Победитель в каждой категории соревнований определяется по сумме очков за три матча. Однако к системе подсчёта у зрителей есть вопросы.

В формате «каждый сам за себя» победил южнокорейский киберспортсмен. Раньше Кё-мин «EVERMORE» Кю выступал в составе Apex в дисциплине Overwatch (сейчас без команды). Чтобы занять первое место и выиграть денежный приз, ему не пришлось часто убивать соперников. Некоторых пользователей Reddit это сильно разочаровало. Во втором раунде Кё-мин Кю расстрелял только двух человек и остался единственным в живых. В третьем — он просто застрял в текстуре (хотя на счету уже значилось одно убийство). И именно это недоразумение помогло ему продержаться на карте довольно долго.

Первое место EVERMORE породило дискуссию. Кто-то считает, что он справедливо взял трофей в виде золотой сковородки. Кто-то утверждает, что система подсчёта ESL нелепа, а корейский киберспортсмен получил трофей незаслуженно. Организаторам соревнований предстоит изучить все мнения.

Другой курьёзный случай произошёл на следующий день в командных сражениях два на два с видом от третьего лица. По итогам матчей турецкие киберспортсмены заняли второе место. Однако судьи поменяли их с Cloud9. Казалось, что по всем показателям они заслуженно заняли вторую строчку. Но организаторы посчитали очки тай-брейка и изменили итоговое положение команд. Турецким болельщикам объяснили устройство рейтинговой системы только на следующий день. Нечто подобное случилось в одиночном выступлении у игроков Solidfps и Scoom.

От такой ситуации далеко не все зрители в восторге. И в этом нет ничего удивительного: PUBG Invitational — первый крупный чемпионат. Как отметил ведущий RuHub, «формат турнира экспериментальный, его сложно отнести к плюсам или минусам. Знаю, что вариантов было много, и в этот раз решили остановиться на максимально простом».



В первый день соревнований очень остро стояла ещё одна проблема. Обсерверы (внутриигровые операторы) не понимали, что им делать по ходу матчей. Англоязычные комментаторы Лорен Скотт и Ричард Симмс часто выражали недоумение в прямом эфире: «Понятия, не имею, почему нам показывают этого парня. Там на севере идёт перестрелка». В этот момент один из игроков прячется в помещении. Зрители следят за ним, хотя на другой стороне карты разворачивается одно из ключевых сражений.



Русскоязычные комментаторы студии RuHub Виктор Волков и Олег Клименко под конец одного из раундов умоляли показать им перестрелку: «Товарищи, обсерверы, ну, хоть кого-нибудь включите!» Тогда на карте осталось 5-6 человек. Они бились за выживание. Но вместо драматичной развязки зрители смотрели на карту. Потом план сменился, и им всё-таки показали финальные мгновения.

«Работа обсерверов и режиссёров на данном этапе становления соревновательной PUBG явно оставляет желать лучшего. Пропуски ключевых моментов матчей, периодический вылет из игры на рабочий стол, бешеное переключение камер иногда заставляют страдать», — подтвердил Хитров.

Во второй день стало чуть лучше, но в целом сходу адаптироваться под требования пользователей полностью не получилось. Хотя бы потому, что в PUBG пока нет необходимого функционала. При этом со стороны персонала ESL тоже отсутствует понимание, что и как они должны показывать. Задержки и большие паузы между играми также подпортили впечатление от трансляции, отметил ведущий RuHub.



«Стоит всё же сделать скидку на степень готовности самой игры и первый опыт проведения крупного турнира по ней. Буквально пару недель назад мне довелось лично пообщаться в Сиэтле с главным разработчиком PUBG Бренданом «PLAYERUNKNOWN» Грином, он рассказал много интересного, и для себя я сделал только положительные выводы относительно будущего игры. Радует, что зрителей на трансляции немало (в пике на англоязычном стриме собралось более 140 000 человек. — Прим. «Чемпионата»), а значит и киберспортивное будущее у PUBG определённо имеется», — подчеркнул Александр Хитров.

Я восхищён тем, как они сделали «сцену» (зал по факту) — просто, но стильно и тематически верно. Также отмечу технические решения для одновременной работы почти сотни компьютеров с игрой, которая пока что имеет свойство не подгружаться, падать и лагать. Это в некотором смысле ноу-хау от организаторов. Хотя здесь они не безгрешны.

PUBG — собирает в себе парадоксы. В соревновательном плане игра далека от своих конкурентов. Но даже в таком виде она привлекает десятки тысяч зрителей. На Gamescom участникам чемпионата не запрещается стримить. Общий онлайн на Twitch.tv из-за этого увеличивается. Можно не смотреть официальную трансляцию, а следить за понравившимся киберспортсменом.



Игра не безупречна. PUBG Invitational тоже. Но пользователи всё равно возвращаются. Они играют, они смотрят, они ругают и критикуют, не стесняясь в выражениях. И их слушают. Получается, как в той присказке: «Мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус». Осталось только понять, во что превратится этот кактус со временем.