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Гуляй, Европа! Фотографии с игровой выставки Gamescom 2017
Текст: Александр Бражник

Выставка Gamescom 2017 в фотографиях

Gamescom 2017 не запомнится громкими анонсами, но останется в памяти поклонников видеоигр ярким и масштабным праздником.
27 августа 2017, воскресенье. 12:30 Киберспорт

Самая масштабная европейская игровая выставка Gamescom 2017 подошла к концу. В этом году крупные издатели и разработчики видеоигр не стали соревноваться в представлении в Кёльне громких анонсов, расскрыв главные козыри несколькими месяцами ранее на выставке Е3 в Лос-Анджелесе. Тем не менее Gamescom 2017 прошла с огромным размахом и подарила поклонникам видеоигр множество ярких впечатлений.

Организаторы выставки подвели собственные итоги, традиционно вручив премии Gamescom Award избранным проектам. Лучшим стендом признана зона Electronic Arts, на обустройство которой ушло целых 16 дней. Компания установила для посетителей выставки 356 игровых станций, 135 мощных колонок, 516 игровых мониторов и телеэкранов, использовала 1692 гарнитур, клавиатур и мышей и протянула 17 тыс. метров кабеля!

Лучшим игровым железом признали Xbox One X. По сути, именно этой самой мощной консоли в мире была посвящена конференция Microsoft в рамках выставки. Звание лучшей спортивной игры выставки досталось Pro Evolution Soccer 2018, лучшим симулятором названа Project Cars 2, а гоночной игрой – Forza Motorsport 7.

Назад в будущее. Что показала Microsoft на Gamescom 2017
Первая конференция в рамках игровой выставки Gamescom 2017 была посвящена преимуществам Xbox One X и оставила ощущение дежавю.

В этом году в рамках Gamescom состоялось немало киберспортивных турниров. На выставке прошли соревнования по Playerunknown's Battlegrounds, Hearthstone, «Гвинт: Ведьмак» и другим дисциплинам. На стенде EA зрителям предлагали сразиться с профессиональными игроками в FIFA 17.

FIFA и все, все, все. Что показала компания EA на Gamescom 2017
Новый трейлер FIFA 18 под песню NewOrder, космические бои в Battlefront 2 и другие премьеры пресс-конференции EA на выставке Gamescom 2017.

Организаторы Gamescom не ограничились одними лишь видеоразвлечениями, выделив на территории выставки несколько зон для активного отдыха и релакса.

Ну и, конечно же, не обошлось без любителей косплея, которые делают каждое мероприятие, посвящённое видеоиграм, более колоритным и запоминающимся.

Вечер мультиков. Что показала Blizzard на Gamescom 2017
Обзорный ролик способностей Кел'Тузада в HotS, новый патч для World of Warcraft и анимационные ролики для фанатов Hearthstone и Overwatch.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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