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Новый состав Fnatic по Dota 2
Текст: Владимир Чайка

Пан или пропал. Чего ждать от нового состава Fnatic во главе с Envy

Оцениваем перспективы новоиспечённого состава Fnatic, который пополнился тремя западными игроками.
27 августа 2017, воскресенье. 15:00 Киберспорт
Джеки «EternalEnvy» Мао. Между клоуном и гением
Один из лучших киберспортсменов в Dota 2, превративший игру в хаос, а свою жизнь — в сюжет невероятного аниме.

Команды из Юго-Восточной Азии приятно удивляют серьёзностью подхода к работе. В то время как представители других регионов не торопятся делиться информацией о трансферах, практически все передовые коллективы SEA уже объявили составы на предстоящий сезон. После Mineski, Execration, WG.Unity, TnC Pro Team и Clutch Gamers наконец-то была анонсирована пятёрка Fnatic. Костяк команды по-прежнему состоит из Чонг «Ohaiyo» Синь Ху и Жардела «Dj» Мампусти, к которым присоединились представители западной доты: Джеки «EternalEnvy» Мао, Йохан «pieliedie» Острём и Стив «Excalibur» Йе. Если откинуть в сторону шутки о том, что Envy в очередной раз «заруинит» всё своими нестандартными сборками и глупыми смертями на Рошане, то от игры некогда сильнейшей азиатской команды зависит будущее каждого её участника.

С каждым годом следить за трансферами становится всё интереснее. В прошлом году азиатские игроки отправились покорять Европу и Америку, на этот западные киберспортсмены обратили свой взор в сторону Азии. EternalEnvy продолжает следовать своему принципу: «Я не хочу переходить в команду победителей, я хочу её создать». Что ж, в Юго-Восточной Азии у него открываются неплохие перспективы, поскольку индивидуальный скилл игроков Fnatic не вызывает никаких сомнений, так что стать первым номером в регионе вполне реально. Более того, коллектив скорее всего будет полностью подчиняться канадцу, так как Ohaiyo назвал одной из основных причин провала на The International 2017 отсутствие чётко выработанного игрового стиля и очевидного лидера.

В прошлом году азиатские игроки отправились покорять Европу и Америку, на этот западные киберспортсмены обратили свой взор в сторону Азии.
Стив «Excalibur» Йе впервые дебютировал на профессиональной сцене в европейском составе Fnatic в возрасте 16 лет

Стив «Excalibur» Йе впервые дебютировал на профессиональной сцене в европейском составе Fnatic в возрасте 16 лет

Зрители региональных квалификаций в Юго-Восточной Азии согласятся, что команды из этого региона демонстрируют едва ли не самую зрелищную и насыщенную игру, благодаря тому что не стесняются экспериментировать. Кажется, это идеальное место для полноценного раскрытия потенциала EternalEnvy. Если у Джеки Мао не пойдут дела и тут, то вряд ли в свои 26 лет он получит более достойное предложение, чтобы показать себя во всей красе.

Много шума и – ничего. Нераскрывшиеся игроки в Dota 2
Киберспортсмены, которым прочили большой успех на международной сцене, но в их карьере что-то пошло не так.

Главным козырем команды может стать всё ещё очень перспективный Excalibur. Мало кто помнит, что свои первые шаги швед китайского происхождения делал как раз в европейском составе Fnatic в преддверии The International 2014. Несмотря на то что всё это время он скитался по командам второго эшелона и многие успели похоронить его карьеру, стоит помнить, что этому парню только-только исполнилось 20 лет! У него в активе более 9 тыс. очков одиночного рейтинга и огромный заряд мотивации. За его игрой в новом сезоне надо следить в оба.

«Он был настолько хорош, что мы позволяли орать на нас». Тайна PieLieDie
Йохан «PieLieDie» Острём — игрок-загадка, который часто срывается на своих партнёров по команде, а они хотят сыграть с ним снова.

Что касается pieliedie, Ohaiyo и Dj, то и тут всё в порядке. Этих игроков можно смело отнести к одним из самых стабильных на профессиональной сцене, а свою силу они не раз демонстрировали на крупнейших турнирах. Костяк Fnatic не стоит винить в плохих результатах на чемпионате мира в Сиэтле, так как по большей части неудовлетворительно выступили игроки, покинувшие коллектив в межсезонье, — Ким «QO» Сион Йоп, Юн Мин «Febby» Ким и Лай Джей «Ahjit» Сун. Стоит отметить, что все корейские игроки, хоть и попали на The International 2017 в составах разных команд, не смогли добиться успехов. Видимо, они сильны только вместе. По слухам, в новом сезоне мы снова увидим их под одной крышей.

Чонг «Ohaiyo» Синь Ху и Жардел «Dj» Мампусти — костяк Fnatic

Чонг «Ohaiyo» Синь Ху и Жардел «Dj» Мампусти — костяк Fnatic

Цели Fnatic очевидны — вернуть первенство в Юго-Восточной Азии и регулярно попадать на майноры и мэйджоры, набирая как можно больше очков по ходу сезона.

В связи с этим внутренняя конкуренция будет максимально ожесточённой. На первый взгляд, основными соперниками для Fnatic станут TnC Pro Team и Mineski, к которым могут присоединиться Execration, WG.Unity и Clutch Gamers. Примечательно, что практически в каждой из этих команд присутствуют западные легионеры, и это привлечёт внимание западного зрителя. С другой стороны, это свидетельствует о том, что в Юго-Восточной Азии серьёзные проблемы с хорошими игроками.

Тибан «1437» Сива, канадский игрок TnC Pro Team и бывший напарник EternalEnvy пошутил над товарищем: «Я убежал за полсвета, чтобы быть подальше от тебя… Перестань меня преследовать...»

За счёт популярности EternalEnvy и pieliedie организация Fnatic выиграет и в плане роста фанатской базы команды. Все мы помним, как этих ребят встречали в Малайзии, когда правительство страны пригласило Team Secret стать гостями Malaysia Cyber Games в конце 2015 года. Стоит отметить, что в целом на Востоке, включая Китай, преданных поклонников у Джеки Мао даже больше, чем на Западе. Возможно, это придаст ему вдохновения.

На бумаге у новоиспечённого состава Fnatic радужные перспективы. Но если что-то пойдёт не так, это может закончиться крахом как для игроков, так и команды. Кажется, для Fnatic это последняя попытка добиться успеха в своём регионе, для Envy — показать, что он может быть лучшим, ведь возраст уже поджимает, а для Excalibur — подтвердить, что он не зря получил второй шанс выйти на большую соревновательную сцену. Первые выступления многообещающего состава запланированы уже на начало сентября, когда будут сыграны региональные квалификации на первый турнир нового сезона — майнор SL i-League Invitational Season 3.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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