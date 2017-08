Она любит дорогие машины и видеоигры. Красота дня

Ведущая соревнований по Heroes of the Storm, обозреватель автомобилей, стример — это про Марселью «Nysira» де Бьё.

Она пристрастилась к видеоиграм благодаря братьям. Могла бы быть моделью, но вместо этого увлеклась фотографией, потом занималась информатикой. В какой-то момент она ушла с работы, и друзья ей подсказали: «А чего это ты не стримишь?» Реакция была соответствующая: «Это что ещё такое?» Так и закрутилось.



Пока искала себе новое место, де Бье продолжала играть в World of Warcraft, а там и Heroes of the Storm на горизонте замаячил. Марселья увлеклась новым проектом от Blizzard с альфа-версии. На неё со временем обратили внимание. Пригласили сначала на Road to BlizzCon European Championships, а потом на DreamHack Winter.

Уроженка Нидерландов не считает, что ей удалось сделать головокружительную карьеру в индустрии (ей всего-то 26 лет). Всё ещё впереди. Де Бье звали вести церемонию BAFTA, финал чемпионата мира по Pro Evolution Soccer и даже выступать в роли ведущей на киберспортивном британском телеканале GINX TV.



Сейчас Марселья де Бье работает с творческим объединением Yogscast, стримит, снимает видеоблоги из поездок и обзоры на автомобили. Девушка самостоятельно водит Tesla S 70D и не боится покорять машины помощнее. Конечно, она далеко не Джереми Кларксон в юбке. Но даже у неё есть свои поклонники. Пользователь YouTube 0r4v4 писал: «Любит видеоигры и автомобили и является частью Yogscast. Кажется, я нашёл любимый канал».



Не смотрите на внешность. Де Бье мастерски разбирается и в устройстве двигателя, и в ситуациях, когда нужно вовремя жать кнопки на клавиатуре. Пора перестать удивляться подобному.