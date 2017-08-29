«Ты что, выиграл турнир без подготовки?» Белорус, покоривший QuakeCon

«Я Никита Clawz, и мне 16 лет» — так начал своё первое интервью будущий чемпион мира в Quake Champions. Уже тогда он держался уверенно перед камерой, участвовал в турнирах и на равных бился с Антоном «Coolerz» Синьговым.



Белорусский киберспортсмен увлёкся Quake Live в 11 лет. До этого он пробовал проходить кампанию Quake 2, а потом бегал с ботами в Quake 3. Больше всего Марчинский следил за игрой дяди. Но тогда, как признаётся Clawz, он мало что понимал. Лишь когда попробовал сам свои силы в Quake Live, поймал волну. С тех пор все основное время он проводил только в шутере id Software. Ни на какие другие игры практически не отвлекался.

«Когда я начинал играть, я никого ещё не знал. Да и в целом я никогда не смотрел ни на какие записи, старался формировать свой стиль игры», — говорил Марчинский за несколько недель до чемпионата мира в интервью Cyber.Sports.ru.

Если и приходилось в те годы наблюдать за матчами других киберспортсменов, то это были друзья. С кумирами так и не довелось. К чему они? Зато с годами он начал смотреть записи других участников, с которыми ему предстояло играть. Так можно выделить для себя привычки противника и запомнить их.



Соревнования в командном разряде 19-летнему гению нравятся больше, чем в одиночном. Всё потому, что там он себя чувствует свободным — ничто не мешает демонстрировать сильные качества. Перед чемпионатом мира на выставке QuakeCon Марчинский в основном тренировался с командой 2z. На индивидуальную подготовку почти не хватало времени. Хотя он сам признавался, что старался выискивать возможности для оттачивания мастерства в дуэлях. Пусть и изредка, но всё же.

Перед отлётом у него спросили, где он ожидает успешного выступления: «В Sacrifice, потому что во время наших тренировок мы практически никому не проигрывали и очень уверенно себя чувствовали. В дуэлях же у меня нет такой уверенности в себе, я не чувствую себя непобедимым».

Но со стороны так не казалось. Марчинский пугающе хладнокровно обыгрывал одну легенду Quake за другой. Сначала напарник по 2z в четвертьфинале Дмитрий «Xron» Сахарук, потом Антон «Coolerz» Синьгов, а в финале голландец Сандер «Vo0» Каасъягер. С последним он и вовсе разделался по-быстрому в трех партиях подряд. С каждым соперником белорус разбирался методично и уверенно. Даже когда здоровье достигало критического минимума, он всё равно оставался невозмутим. Как будто так и было задумано, что он выйдет в лоб и перестреляет. Другой бы так не стал рисковать, а Марчинский так добивался результата.

Когда матч финал завершился, он снял наушники и выдохнул. В этот момент его окружили ребята по команде 2z, с которыми он час назад стал чемпионом мира в командном режиме Sacrifice. Александр «Latrommi» Долгов радовался за напарника больше, чем он сам. Россиянин вытащил его из кресла и поднял. Только тогда Марчинский позволил себе улыбнуться. Его хотел поздравить после матча Сандер Каасъягер, но тот, вместо того чтобы пожать руку или обняться, пошёл поднимать трофей. Голландец понимающе улыбнулся и вернулся на своё место.

После турнира ведущий YouTube-канала Shacknews спросил о подготовке белоруса к соревнованиям. Напарники по команде заулыбались и с гордостью посмотрели на Марчинского. «Да я вообще-то и не готовился». — «Серьёзно? Ты что, выиграл турнир без подготовки?» — «Да, никто не поверит, но это правда».



Для кого-то стало открытием, что 19-летний парень победил в двух категориях и заработал $ 175 тыс. Но для «старичков» Clawz здесь был всегда. Просто теперь это его момент триумфа.