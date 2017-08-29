«Ради этого мы потеряли Half-Life 3. Гейб, ты — монстр»

После того как бывший сценарист Valve Марк Лейдлоу опубликовал фанфик (неофициальный сценарий) Half-Life 3, геймеры устроили флешмоб на странице Dota 2 в Steam. Они начали обвинять главу компании Гейба Ньюэлла в том, что он обленился, а саму MOBA-игру назвали «убийцей» легендарной серии. Их цель — обратить внимание Valve на проекты, которые сделали им имя, а не на «новые сундуки». Мы собрали отзывы пользователей со страницы игры.

Valve пока никак не отреагировала на эту акцию. В будущем компания намерена устроить полноценный анонс карточной игры Artifact. На The International 7 показали тизер, а некоторым приглашенным киберспортсменам и сотрудникам студии показали, над чем сейчас трудятся разработчики. Англоязычный ведущий трансляции TI7 Шон «Day9» Плотт рассказал, что это будет карточная игра, основанная на героях и артефактах Dota 2. Пользователи отреагировали на анонс негативно.