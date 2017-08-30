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Текст: Яна Медведева

«Зачем вообще играть в Доту на Западе, если TI всё равно выиграет Китай»

Первые трансферы межсезонья, обновлённые составы OG и Secret и переезд Джеки «EternalEnvy» Мао — в обсуждениях форума Reddit.
30 августа 2017, среда. 14:15 Киберспорт

OG

Чемпионы двух мэйджоров OG не стали тянуть с анонсом. Основной состав команд покинул мидер Анатан «Ana» Фам. Ждать его в новой команде не стоит, он решил взять перерыв на этот сезон. Зато у OG уже есть новый игрок, которого коллектив представит в ближайшее время. По словам многих инсайдеров, место Ana займёт Роман «Resolution» Фоминок.

— Вполне объяснимо, если OG хотят найти более стабильного в плане морали игрока. Даже в True Sight было видно, что Ana очень легко впадает в «тильт».
— Это ещё раз показывает, как мало значат мэйджоры по сравнению с TI. Два года подряд OG выигрывает два мэйджора, но проваливается на TI и из-за этого меняет состав.
— Мне кажется, это к лучшему для обеих сторон. Ana определённо многому научился в OG за сезон, но он ограничивал их стиль игры и драфты.
— Я не думаю, что его «кикнули». Больше похоже на то, что он просто решил немного завязать с дотой.
— Просто безумие осознавать, что Ana появился из ниоткуда, писал всякую фигню по поводу IG, а потом выиграл два мэйджора. Люди критиковали его за многое, иногда по делу, но у парня светлое будущее, если он продолжит развиваться такими же темпами.
— OG.Reso. Они захотят быть такими же гибкими, как Liquid.
— «Зачем вообще играть в доту на Западе, если TI все равно выиграет Китай» — Ana.

Team Secret

Одна из первых команд, решившаяся на официальный анонс. Состав покинули Мауриц «Khezu» Гутманн и Пио «MP» Ной. По словам оффлейнера, всё решилось ещё на The International 7, во время которого Клемент «Puppey» Иванов и договорился с новыми игроками команды.

— RTZ и Zai возвращаются домой.
— «Мы встретились, и я сказал ему, что понимаю, что я не Universe или S4, Icex3, Mind_control или кто бы то ни было, но верю в себя. И я знаю, что однажды буду так же хорош, если не лучше, чем игроки, которым они хотят меня заменить». Читать это прям сердце разбивает.
— По словам Khezu, он знает, кто будет играть вместо него, но это третий вариант, первые два отклонили предложение Puppey.
— Bulldog вернётся, чтобы доказать, что MC — не лучший Фурион в мире.
— MidOne заслужил керри получше.
— Расслабьтесь, ребят. Khezu сказал, что в Secret будут игроки, которые ещё не играли в Secret. Так что мечта о Secret.Zai мертва.

SG e-sports

Бразильская команда SG e-sports объявила о полном роспуске состава. Так решили сами игроки, которые пойдут своим путём, а организация наберёт новый состав. По слухам, на южноамериканской сцене соберутся несколько сильных команд из перуанцев, бразильцев и игроков из других регионов. И всё это при поддержке новых организаций.

— Интересно посмотреть, появятся ли в SA новые организации и команды, которые воспользуются сезоном майноров и мэйджоров. SA-сцена в этом году может подняться.
— Судя по посту, у SG будет полностью новый состав. Посмотрим, что у них получится.
— Вероятно, перуанцы и бразильцы будут играть вместе в следующем сезоне. Теперь они будут относиться к доте серьезней.
— Tavo заслужил хороший состав, этот парень просто зверь. Так много впечатляющих игр на Enigma и SK.
— Они выбили Team Secret! Никогда не забудем.

Новая команда W33

В Европе тоже не всё так просто. Аливи «w33» Омар и Мартин «Saksa» Саздов представили свою новую команду. В ней бывший мидер Team Secret и Digital Chaos (Thunderbirds, Planet Odd) будет играть на четвёртой позиции, среднюю линию займётАнтонио «Cancel» Михай, оффлейнером состава стал Мауриц «Khezu» Гутманн. А вот на позиции керри сыграет перуанец Энцо «Timado» Джианоли. У команды пока нет официального названия, но она уже определилась с регионом — играть состав будет в Европе, а на квалификации южноамериканский киберспортсмен будет перебираться на тренировочную базу.

— Ну, теперь, когда в миду стоят 3vs3, они просто могут все пойти в мид!
— w33 на 4-й позиции — в этом есть смысл. Он всё равно будет сидеть в миду.
— Чем больше я думаю о пуле героев w33, тем больше понимаю, что 4-я позиция ему подойдёт.
— Самый большой вопрос для меня — это Saksa в качестве капитана. Он, конечно, набрался опыта, играя с Misery, а потом тренируя Hellraiser, но ему нужно будет побороть в драфте Kuro/Fly/Puppey/Solo, если он захочет попасть на мэйджоры.
— Будем честны, я вижу много талантливых игроков, но многие из них первый раз будут играть на своей позиции на про-сцене. Мало того, это выглядит как стак, сформированный из тех, кто не нашел себе команду, без достойного капитана. у Saksa есть определенный опыт, но я не думаю, что этого будет достаточно. В любом случае, я надеюсь, что у них всё пойдёт хорошо, но многого от них не жду.

Fnatic

Джеки «EternalEnvy» Мао тоже не сидится на месте. Он вместе с Йоханом «PieLieDie» Астремом и звездой пабов xcalibur отправился в Юго-Восточную Азия и присоединился к составу Fnatic. Игроки уже улетели на тренировочную базу, а поклонники пожелали EE удачи в местных рейтинговых матчах. Началось путешествие как всегда с проблем — EternalEnvy не смог найти место, где можно приобрести привычную мышку…

— Как вообще в этом новом составе Fnatic люди будут понимать друг друга? EE еле рот открывает, а у Ohaiyo этот малайский английский.
— Серьёзный шаг для EE и PLD поехать в SEA. Это совсем непросто. А еще 1437 против EE\PLD — хайп!
— Мой аниме-мальчик отправился в путешествие. В следующем году ждем в Перу.
— С Fnatic не происходит ничего хорошего. С EE не происходит ничего хорошего. Может, минус на минус наконец даст плюс?
— Если только PLD не возьмёт на себя драфт и координацию, всё закончится так же, как и у других команд EE.

Evil Geniuses

Больше всего зарубежные болельщики ждут сообщений от Evil Geniuses. Американская команда приехала на TI7 в качестве фаворита, а заняла 9-12-е место. Вряд ли столь амбициозные игроки довольны результатом и будут искать себе оправданий. Зрители ждут больших перестановок, а инсайдеры спекулируют различными слухами. Кто-то говорит, что в игру возвращается Питер «PPD» Дагер, кто-то прочит в новые капитаны EG Расмуса «Misery» Филипсена, другие источники утверждают, что в команду вернётся Клинтон «Fear» Лумис.

— Misery в EG — это очень круто. Вернуть Cr1t на 4-ю позицию и взять стоящего капитана. Хотя уход Zai — это обидно.
— EG.PPD — капитан, EG.Sunsfan — CEO.
— Если эти составы верны, то мне кажется, что всем эти команды недотягивают в плане пары саппортов. Misery, конечно, универсальный игрок, но его как четвёрку не сравнить с Cr1t/Jerax. Fear и Cr1t — неплохой вариант, но исключительно потому что Cr1t возвращается на 4-ю позицию. Когда вообще Fear последний раз играл на пятёрке и будет ли он также хорош?
— Во время интервью на TI Fear говорил, что вернуться на про-сцену — это последнее, что он хотел бы сделать. Путешествия и тренировки слишком сильно отражаются на состоянии его руки.

Virtus.Pro

А пока все ждут анонсов новых составов своих любимых команд, фанаты Virtus.pro могут быть спокойны. VP не планируют делать изменений и серьёзно настроены на новый сезон.

— Не то чтобы я сомневался, но я всё равно рад, что они официально об этом объявили. Похоже, у команды хороший настрой. 5-6-е место — это всё ещё хороший результат, учитывая, кому они проиграли и какие команды оказались ниже. На TI всегда есть команда, которая набирает обороты по ходу турнира, просто VP оказалась на ее пути.
— Нестабильность команд — это проблема, которая сразила весь СНГ-регион. Потому это отличная новость, что флагманская команда останется без изменений после TI. Кроме того, Ramzes ещё так юн, у него такой потенциал для роста и развития.
— Эти пятеро — лучшие игроки на своих позициях в СНГ. Им и не нужен роспуск.
— Да тут же 11 мэйджоров для фарма!
— Они проиграли Liquid и дали им самый серьёзный бой. Так что не думаю, что им нужно расходиться.

Косплей недели

Ну а для тех, кого не интересуют трансферные новости, на Reddit появляются фотографии косплея с The International 7.

Арт недели

Игроки ждут не только новых составов команд и старта турнирного сезона, но и выхода большого патча. Вместе с ним в Dota 2 должны появиться новые герои, которым уже посвящают арты.

Момент недели

Игроки вернулись из отпусков и уже успели устать от обычных рейтинговых игр. На стриме Уильяма «Blitz» Ли частенько появляются топовые киберспорстмены, чтобы повеселиться. Но с Людвигом «Zai» Вольбергом шутки плохи. Даже в фановых матчах он не отдаёт лишних убийств врагу.

Провал недели

Какая неделя на Reddit без глупого момента с участием EternalEnvy. В этот раз он погнался за непосильной добычей.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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