«Они хотят войны, они её получат». Впечатления от беты Destiny 2 на PC

Сегодня на PC (и не только) не так-то и много интересных MMO шутеров. На фоне отсутствия достойных конкурентов Activision вместе с Bungie — надежда на то, что у такого жанра есть будущее. Фанатская база у Destiny большая, а с выходом второй части она только увеличится.



При этом, если кто-то вдруг забыл, игра впервые появится и на PC. Но выпуск любой игры на этой платформе сопровождается бесконечными проблемами, которые могут поджидать игрока в необычных местах.

Оптимизация

Даже на моём «ведре» Destiny 2 смотрится как лучшая космоопера прямо сейчас. GeForce GTX 660 позволяет играть на минимально-средних настройках. Этого вполне хватает, чтобы оценить, насколько красив и продуман окружающий мир. Никаких наборов уродливых геометрических текстур. Всё те же яркие краски, детализация и восхитительный антураж. Компьютер, собранный пять лет назад, ни разу не выкинул фокус за четыре часа игры. По-хорошему завидую тем, у кого системы намного мощнее моей. Там Destiny 2 смотрится совсем по-другому. К тому же только на PC столько настроек, что можно потратить немало времени, разбираясь в нюансах ради идеального изображения.

Управление

Я принадлежу к той части «PC-бояр», которые считают игру в шутеры на геймпаде примерно как попытку бренчать на гитаре ногами. Так тоже можно, но неудобно. С управлением в Destiny 2 на клавиатуре и мышке полный порядок. Все основные кнопки с умениями удобно расположены в левой части. Понятно, что если у вас есть специфические привычки, все можно перенастроить. Мне, например, после Overwatch проще атаковать вблизи при помощи боковых кнопок мыши. И главное — в уме не нужно держать, какие символы на клавиатуре за что отвечают. Всё настолько просто, что к управлению можно приноровиться за 15 минут.

Игровой процесс

Поначалу складывается впечатление, что вражеские мобы не такие уж смышлёные и поворотливые. Необязательно демонстрировать чудеса двойного прыжка за охотника, чтобы увернуться от атак. При перестрелке чувствуешь себя как в тире. С револьвером так и вовсе можно щёлкать по головам с разных дистанций. Даже при прохождении PvE-задания на троих не испытываешь трудностей. Но это можно объяснить тем, что на консолях не всегда получается так быстро целиться и стрелять. К тому же по одному заданию на полчаса странно делать выводы, что будет везде легко.

По темпу Destiny 2 напоминает Borderlands. И, как и в игре Gearbox Software, там нужно поймать волну. Мне понадобилось время, чтобы понять, из какого оружия стрелять комфортно и приятно. Оказалось, что набор Варлока (один из трёх классов) — самый оптимальный. После этого я перестал бухтеть по поводу того, как здесь всё легко даётся, и начал получать удовольствие.

Те самые высокие скорости, которые я так хотел, ожидали в PvP. В бете показали две карты для команд по четыре человека. В одной необходимо захватывать и удерживать точки, в другой — как в Counter-Strike: одни ставят бомбу, другие должны либо разминировать ее, либо убить всех.



Компактные карты поощряют агрессивный стиль игры. В ситуациях 1 на 1 или 1 в 2 включаются рефлексы, в которых нет нужды при прохождении сюжетной кампании. Тот же револьвер требует больше реакции на коротких дистанциях. Попадать по стремительно движущимся целям сложно, но не менее эффективно. При этом на любой карте найдётся место для тактических маневров и засад.



В PvP умелые игроки быстро объясняют, что Destiny 2 — не для сопливых. Придётся часто умирать, чтобы привыкнуть и к карте, и к динамике.

Даже по такой короткой презентации можно сказать, что с Destiny 2 если и возникнут проблемы, то они будут лежать совершенно в другой плоскости. Впрочем, вопросы о сюжете и о частоте выпуска нового контента есть у всех. И с этим придётся разбираться уже релизной версии игры.



Destiny 2 появится 6 сентября на PS4 и Xbox One. На PC игра выйдет 24 октября.