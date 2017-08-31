12 сильнейших футболистов мира в FIFA 18. Прогноз «Чемпионата»

До выхода футбольного симулятора FIFA 18 остается чуть меньше месяца. Уже совсем скоро, в течение ближайших недель, разработчики будут делиться последними новостями о своей игре. А самые интересные из них будут обязательно связаны с игровыми рейтингами футболистов. В прошлом году мы на страничках «Чемпионата» представили вам лучших игроков РФПЛ — и мира по версии FIFA. Было круто, но в этом мы решили пойти дальше и сами спрогнозировать, как будет выглядеть дюжина лучших и самых сильных футболистов мира по версии FIFA 18.

Важное уточнение: все, что вы видите на картинках — лишь наш прогноз. Мы постарались проанализировать показатели и рейтинги игроков в FIFA 17, их выступление за минувший сезон, возраст и другие показатели. Но, конечно, мы точно не знаем, насколько правы или нет мы были (поделитесь своим мнением в комментариях). Проверить это мы сможем уже совсем скоро, когда EA Sports официально представит рейтинги в FIFA 18. О них мы, разумеется, тоже напишем на нашем сайте, а пока — наш прогноз.

Место валлийца в числе лучших игроков планеты не ставится под сомнение, и все же Бэйл прошлый сезон провел не лучшим образом. Особенно если учесть, как хорош был остальной «Реал». Проблемы у Бэйла прежние — нестабильное физическое состояние и травмы. Именно поэтому мы немного снизили ему показатели по сравнению с прошлым годом, но все-таки оставили в списке сильнейших игроков. В FIFA 18 Бэйл немного потеряет в скорости, но останется одним из сильнейших левых форвардов в игре, наряду с Месси.

Прошлым летом даже некоторые болельщики «Ювентуса» крутили пальцем у виска, комментируя покупку Гонсало Игуаина примерно за €90 млн у «Наполи». Потом были фоточки набравшего вес игрока и сотни мемов по этому поводу. Но Игуаин за год доказал, что остается одним из самых эффективных и грозных нападающих мира, настреляв за сезон более 30-ти голов за «Ювентус». По ходу FIFA 17 аргентинец заслужил апгрейд показателей, и мы не можем найти ни одной причины, чтобы их снижать в FIFA 18. Разве что чуть-чуть порежем скорость — все-таки из-за веса Игуаин действительно стал немного медленнее, чем в былые годы.

20 лучших игроков РФПЛ по версии FIFA 17. Первая десятка Кто станет после ухода Халка и Гарая лучшим игроком РФПЛ в FIFA? Среди претендентов — игроки «Зенита», ЦСКА, «Спартака» и «Локомотива».

Без миниатюрного хорвата невозможно представить не только полузащиту мадридского «Реала», который в минувшем сезоне опять стал лучшим клубом Европы, но и этот список. В отличие от ярких выступлений Роналду или Рамоса в клубном сезоне, Модрич просто качественно выполнял свою работу — был неприметным генералом полузащиты мадридистов, связывающим между собой все линии команды. И выполнял он ее просто блистательно. Модричу в сентябре стукнет уже 32, поэтому мы немного «поиграли» с его рейтингами — чуть снизили скорость, повысили показатель защиты. Но в целом Модрич остался примерно на том же уровне, что и в прошлом году — место в каждой команде, собранной из игроков Ла Лиги в FIFA 18, ему практически обеспечено.

Суперветеран и легенда мирового футбола в 39 лет провел один из лучших сезонов в своей карьере. «Ювентус» одержал победу в национальных чемпионате и кубке, дошел до финала Лиги чемпионов. А главной опорой и спокойствием черно-белого гранда был именно Джанлуиджи Буффон, при всем уважении и железобетонной линии защиты, и к аргентинской парочке в нападении. Именно поэтому мы решили поднять рейтинг Буффону на единичку и вписать его в число лучших — итальянский голкипер заслужил это как никто другой.

В нашей дюжине есть игроки, которые в минувшем сезоне прогрессировали или, наоборот, выступали чуть слабее, а есть те, кто просто в очередной раз доказал свой класс, продемонстрировав футбол своего уровня. Первым в списке был Лука Модрич, второй — Роберт Левандовски. Сезон для поляка прошел, с одной стороны, грандиозно (43 гола в 47 матчах), с другой — буднично. К таким достижениям Левандовски в «Баварии» мы давно привыкли. Именно потому что Роберт подтвердил свой статус одного из лучших нападающих мира, но все же не прыгнул выше головы, мы не решились на кардинальные изменения в его рейтинге. Он остался примерно на уровне FIFA 17.

Давид Де Хеа

«Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо в прошлом году за блеклость и невнятную игру не ругал только очень ленивый. Но в составе «красных дьяволов» было несколько игроков, которые избежали критики. Один из них — вратарь Давид Де Хеа, который провел сезон на очень высоком уровне, в отличие от многих своих коллег. В FIFA 17 у испанца был рейтинг 90, мы решили, как и в случае с Левандовски, почти ничего не менять.

Буквально на днях Леандро Бонуччи, маршал обороны «Милана» и один из лучших защитников мира, заявил, что именно Рамоса он считает сильнейшим центрдефом в мире. С этим сложно не согласиться: игрок мадридского «Реала» уже который сезон проводит на высочайшем уровне, а его команда становится лучшей в Европе. И в этом году мы решили, что пора вознаградить испанца за старания и поднять ему рейтинг на единичку. Теперь он точно лучший центральный защитник — по крайней мере, в FIFA.

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Лучший вратарь мира после триумфа на ЧМ-2014 с национальной командой чуть-чуть сбавил обороты. Этому способствует и отсутствие должной конкуренции у его клуба в немецком чемпионате, и последние, не слишком удачные, выступления «Баварии» в Европе. Поэтому мы рискнули снизить рейтинг Нойера на один балл по итогам сезона — нам кажется, что так будет честнее. Однако, зная некоторую инертность EA Sports в подсчете показателей футболистов, есть уверенность, что в FIFA 18 рейтинг Нойера по сравнению с прошлым годом не изменится.

Участник любимого футбольного трио миллионов болельщиков MSN и единственный из тройки, кто стал, по нашему мнению, играть хуже. Суарес все еще остается чудо-форвардом, способным и забить, и отдать пас на партнера, и продавить защиту, но его выступление в первых матчах стартовавшего сезона совсем не впечатлила. Конечно, уход Неймара сильно повлиял на атаку «Барселоны», но уругваец, в отличие от Месси, был почти незаметен в поединках против «Реала». Поэтому мы, как и в случае с Нойером, решимся на непопулярный ход — снизим на один балл показатель и Суаресу. А также чуть подрежем его скорость, учитывая его возраст.

Трансферная сага с переходом бразильца в «ПСЖ» завершилась переводом €222 млн в казну испанской «Барселоны». Можно относиться к переезду Неймара по-разному, но очевидно, что в Париже бразилец открывает следующий этап своей карьеры — назовем его, «самостоятельный», без Месси, Суареса и «Барселоны». В первых матчах за «ПСЖ» Неймар показал свой высочайший класс. В FIFA 18 бразилец должен входить в тройку сильнейших — как по субъективным, так и объективным показателям. Лучше него в мировом футболе сегодня только понятно какая парочка.

Кто круче — Роналду или Месси? Тройка лучших игроков в FIFA 17 Три лучших футболиста мира по мнению футбольного симулятора FIFA 17. Сможет ли Роналду сместить Месси с первого места?

В карьере аргентинца наступил, пожалуй, самый сложный период в его карьере. Его родная «Барселона» перестраивается на глазах, а в этом процессе ему уготована роль главного вожака. В составе сборной Аргентины будущим летом у него будет, возможно, последний шанс выиграть мировое первенство. По крайней мере, в качестве лидера. Но Месси, судя по первым матчам этого сезона, не боится трудностей и обязательств. Возможно, Роналду вот прямо сейчас и ярче аргентинца, но Месси точно так просто не сдастся. А пока — второе место в FIFA 18.

Португалец после 30-ти расцвел и выдает один феноменальный сезон за другим. За последние годы Роналду клепает трофеи с невероятной скоростью: победы в национальном чемпионате, Лиги чемпионов и, конечно, на чемпионате Европы со сборной. То, что Роналду сейчас — лучший в мире, кажется, нет сомнений даже у фанатов одного гениального аргентинца из «Барселоны». И логично, что в FIFA 18 он тоже будет на вершине.