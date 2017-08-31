С миру по нитке. Итоги трансферного окна в Юго-Восточной Азии

Valve еще не анонсировала подробности трансферного периода, но многие команды уже определились с составами на сезон. Самыми шустрыми оказались представители Юго-Восточной Азии. Им 2 сентября уже предстоит начать выступление на открытых квалификациях к первому майнору сезона. Так что пришло время знакомиться с результатами международного решаффла (или трансферного периода) в SEA.

TNC Pro Team

• Марк Поло «Raven» Фаусто

• Карло «Kuku» Палад

• Самсон Саламон «Sam_H» Идальго

• Тимоти «Tims» Рандруп

• Тибан «1437» Сива



Игроки TNC нарушили вечный цикл перемен в Юго-Восточной Азии и сохранили состав, которым выступают с весны 2017 года. На The International 7 команда показала себя вполне достойно для своего уровня, вышла в верхнюю сетку, но попала на слишком сильных соперников в плей-офф. Игрокам явно комфортно друг с другом, и даже после поражения они не выглядели подавленно или разбито.



«Разминочный год окончен», — написал в «Твиттере» капитан команды во время трансферной шумихи. На старте сезона им не нужна адаптация, они не будут притираться друг к другу, а будут играть по накатанной и даже уже с готовыми стратегиями. Такая TNC уступает новым составам разве что в драйве.

Mineski

• Чай Ё «Mushi» Фун

• Кам Бун «NaNa» Сенг

• Дэрил «iceiceice» Кох

• Ануча «Jabz» Дживаронг

• Майкл «ninjaboogie» Росс



«iceIceIce», как всегда, пару недель водил своих поклонников за нос, обещая эпичное возвращение в Китай. А потом оказалось, что всё это время он уже тренировался и даже играл с Mineski. Шалость удалась.



Состав с «iceIceIce» и «Mushi» обречён на внимание со стороны зрителей и… излишнюю критику от поклонников за оставшийся набор. «Jabz» пора определиться с позицией и перестать перебегать с саппорта на среднюю линию, «ninjaboogy» — обрести стабильность, а «NaNa» — прекратить впадать в состояние шока в самых ответственных играх. На бумаге это состав с претензией на лидирующие строчки. Но пока игроки не привыкнут в капитанской руке «Mushi» и его мощному стилю управления командой, говорить о результатах сложно.

Fnatic

• Джеки «EternalEnvy» Мао

• Стив «Xcalibur» Йе

• Чонг «Ohaiyo» Синь Ху

• Джардел «DJ» Мампусти

• Йохан «pieliedie» Острём



Наконец-то у поклонников западной сцены есть повод просыпаться по утрам. Ведь квалификации в Юго-Восточной Азии будет штурмовать Джеки «EternalEnvy» Мао в составе Fnatic. С собой в Малайзию он прихватил Йохана «pieliedie» Острёма и «Xcalibur», заранее спалив свой состав бесконечными подписками и отписками в социальных сетях.



Фанатам азиатской сцены тоже есть чему порадоваться. С появлением «PLD» в составе Fnatic Джардел «DJ» Мампусти сможет вернуться на привычную четвёртую позицию и перестать играть на Witch Doctor. Главное, чтобы капитан« Envy дал раскрыться потрясающему инициатору и не забывал про сигнатурную Enigma.



Больше всего подозрений вызывает капитанская позиция Джеки Мао. Половину трансферного сезона он пытался найти себе место саппорта, но в итоге смирился с ролью керри. Хотя сам неоднократно говорил, что координировать команду с этой позиции с каждым патчем становится всё труднее. Может, пора переложить ответственность на плечи PLD, которого сам EE называл непризнанным гением?

Execration

Ким «Gabbi» Виллафуэрте

Джеймс «James» Джон

Джей «Raging Potato» Кьюи

Кимуэль «LeumiK» (Kim0) Родис

Ральф «RR» Пенано.



Execration можно назвать самой везучей командой отборов на TI7. Состав образовался перед стартом открытой квалификации, пробился на турнир и даже смог по результатам обойти старых Fnatic! Немудрено, что они решили оставить команду практически без изменений. Видимо, они встретились в правильное время и в правильном месте.



Единственную замену можно легко назвать мощным усилением. Место Nando, который метался от линии к линии, занял юный и талантливый Gabby. В прошлом сезоне ему не удалось протащить через квалификации Clutch Gamers, а на международной сцене он выглядел бледной тенью самого себя. Опытный состав должен помочь ему окончательно раскрыться и занять место на мировой арене.

WarriorsGaming.Unity

Гальвин «Meracle» Канг Вэн

Ферас «Feero» Хруб,

Ким «Velo» Тае-Сан,

Кеннет «Flysolo» Колома,

Халед «sQreen» Эль-Хаббаш



Вряд ли в Юго-Восточной Азии в этом сезоне найдётся более разношёрстный состав. «Meracle» (которому вечно не везёт то с командами, то с квалификациями), путешественник по миру «Feero», «Flysolo» (на которого свесили ответственность за провал Clutch Gamers на международной сцене). И всё это под предводительством «sQreen». Взрывоопасная смесь во всех отношениях.



«sQreen» написал с десяток блогов и постов о том, как быть хорошим капитаном, что нужно для победы, но обычно его составы заканчивают существование недели через полторы после анонсов. Возможно, его взгляд на игру действительно больше подойдёт игрокам из Юго-Восточной Азии, которые с открытыми ртами слушают «старших братьев» из других регионов. Но пока от WG.U не ждут ничего, кроме быстрого провала.

Fire Dragoon

Лай «Ahjit» Джей

Хью «AlaCrity» Тэк Юн

Лян «yaNG» Ин Ян

Адам «343» Шах Хуссейн

Джиан Же «BrayaNt» Панг



Fire Dragoon в течение прошлого сезона была «донором» для состава Warriors Gaming (Team Bazaar), но ей постоянно удавалось удержаться в десятке сильнейших команд региона. Важной частью их успеха стал мидер «AlaCrity», топ-3 SEA в таблице MMR. В прошлом сезоне все ждали его взлёта, он он так и просидел за спинами более раскрученных ребят.



Теперь за его развитие возьмется Адам «343» Шах, один из самых «прошаренных» капитанов региона. Он успел попробовать свои силы с самыми разными игроками и успел побыть тренером в двух регионах. В сочетании с многообещающим керри «Ahjit», потерявшимся в составе Fnatic на фоне отбитых корейцев, эти ребята могут если не побороться с фаворитами, то потрепать им нервы.

Clutch Gamers

Мак «Mac» Тан

Армел «Armel» Пауль Табиос

Джун «Bokerino» Канэхара

Джио «Jeyo» Мадайаг

Марвин «Boombacs» Раштон



Самый неоднозначный состав в Юго-Восточной Азии. Оставшиеся с прошлого сезона «Armel» и «Boombacs» — это сильные звенья команды, но угадала ли организация с остальным составом? «Bokerino» за всё время так и не смог найти себе команду, постоянно оказываясь на задворках трансферов, у пабера «Mac» совершенно нет опыта, а «Jeyo» так и мечется из региона в регион и от позиции к позиции.

Поклонники команды уверены, что главная задача всех игроков — составить правильную атмосферу в игре для «Armel». Не зря англоязычные комментаторы постоянно называют его азиатским Сумаилом. Только вот дотянут ли «Mac» и «Bok» до азиатских Fear и Universe? Да и капитанство «Jeyo» всегда вызывает вопросы, не говоря уже о его игре на пятой позиции.

Джокер: ex-MVP

Чувствуете, кого-то здесь не хватает? «MP» уходит из Secret. В практически подтвержденном составе Digital Chaos нет «Forev» и «Dubu», а «QO» и его «принцесса» «Febby» остались без команды после решаффла в Fnatic. И ни об одном из них нет ни одной весточки или мало-мальски крупного слуха. Самое время для поклонников тех самых безумных корейцев скрестить пальцы.



Состав MVP, вошедший в историю своими красивыми победами и неповторимым агрессивным стилем, развалился во время решаффла после TI6. Игроки разбежались по разными регионам, породив шутки о корейской агентурной сети. И вряд ли чей-то из них год можно назвать таким же успешным, каким он был до распада состава.



Единственный слух о «корейской мечте» был запущен англоязычными комментаторами и одним беспечным «реддитором», который утверждал, что MVP обязательно вернётся. Только теперь под тегом другой организации.