Друид, уходи. Игроки Team Spirit — о дополнении «Рыцари Ледяного Трона»

С момента выхода последнего дополнения для Hearthstone «Рыцари Ледяного Трона» прошло две недели. За это время одна часть сообщества сплотилась против нашествия колод друидов, другая — принялась его защищать. При этом никуда не делись люди, которые считают, что Blizzard никак не влияет на баланс, который якобы поломан, а на соревнованиях приживается не такое уж и большое количество карт. Мы пообщались с ребятами из команды Team Spirit про новые механики, текущий метагейм и популярность друида.

На вопросы отвечали Владислав «SilverName» Синотов, Алексей «Iner» Бакуменко, Николай «NickChipper» Величко и Алексей «ShtanUdachi» Барсуков.

Слева направо: Алексей «Iner» Бакуменко, Владислав «SilverName» Синотов, Алексей «ShtanUdachi» Барсуков и Николай «NickChipper» Величко.

— Насколько дополнение «Рыцари Ледяного Трона» лучше/хуже предыдущих обновлений?



SilverName: Это обновление лично для меня пока одно из самых интересных и впечатляющих. Радует, что мета очень замедлилась, а это значит — больше контроля и пространства для декбилдинга (построения колод. — Прим. ред.).



ShtanUdachi: Не было ни одного идеального дополнения, и «Рыцари ледяного трона» не стали исключением. К плюсам можно отнести больше новых уникальных механик (рыцари смерти и каждая из их способностей), больший простор для декбилдинга — добавили дополнение, не убрав старые в этот момент. Отличные арты карт и более мрачная стилистика близкая к Наксрамасу. Из минусов: баланс классов всё так же хромает, некоторые значительно сильнее остальных, как из-за сильнейших старых карт, так и новых, добавленным уже и так сильным классам.



Iner: Мне нравится новое дополнение в игровом плане, но не в соревновательном. Были усилены агро- и мидренж-колоды, ну и друид сильно. Это значит, что контроль-колоды других классов стали менее играбельными.



NickChipper: Рыцари ледяного трона — одно из лучших дополнений в игре. Новые карты, механики, приключения, новая мотивация играть. Пару своих минусов, конечно, тоже есть.

— Оправдали ли себя герои?



SilverName: Некоторые оправдали, в особенности разбойник (лично для меня).



ShtanUdachi: Мне герои понравились — механики уникальны и сильны. На данный момент из них играет половина, но каждый выглядит достаточно сильным для того, чтобы положить в колоду в подходящем метагейме. Если, например, сравнить рыцарей смерти с заданиями, то откровенно очень плохих выделить не могу.

В этом метагейме больше героев сможет заиграть вероятнее всего уже после возможного фикс-патча друидов, если такой будет.

Iner: Герои — интересная механика, но как и с заданиями очевидно, что все сразу играть не смогут. Герои друида, жреца, шамана более играбельны сейчас.



NickChipper: Не все герои оправдали себя. Например, многие думали, что паладин будет сильнее, но, как оказалось, топ-3 героя: жрец, чернокнижник и друид.

— Действительно ли сейчас сложился такой метагейм, что в рейтинговых играх можно побеждать практически чем угодно?



SilverName: Да, сейчас очень много колод которые играют, что очень сильно затрудняет путь к вершине. Каждую игру приходится в прямом смысле менять колоду, чтобы законтрить предыдущую, или сыграть в «майнд геймз» с оппонентом, так как на высоких рангах зачастую попадаются одни и те же игроки. Это интересный момент.

ShtanUdachi: Топовыми тир-1 колодами можно победить кого угодно. Это мид-мурлок паладин, агро-воин, различные виды друидов, у которых самое большое количество сильнейших карт. А еще механика разгона маны и избегание «фатига» (эффекта усталости, когда в колоде заканчиваются карты, герой начинает получать уро. — Прим. ред.), возможность подобрать варианты почти под любого противника. У агро-колод слишком сильные стартовые раздачи, после которых крайне мала вероятность отбиться. На то они тир-1 колоды. В большинстве своем мы их и встречаем в ладдере (рейтинговые матчи — Прим. ред.).



Если говорить об остальных классах и архетипах, то вряд ли они смогут бороться с любым противник.

Iner: Метагейм такой, что в рейтинговых играх можно играть либо друидом, либо тем, что его контрит (квест-маг, фейс-вар, мурлок-паладин).



NickChipper: Сейчас один из лучших метагеймов как для ладдера, так и для профессионального Hearthstone. Это радует. Можно играть всеми классами.

— Простора для колодостроения стало больше?



SilverName: Да, как я уже упомянул, из-за меты пространства для декбилдинга стало больше. Надеюсь, эта тенденция не потеряется через пару недель.



ShtanUdachi: Да без сомнения, больше карт — больше простора для колодостроения. Да большинство карт из дополнения откровенно слабы, но есть карты, которые нашли себе место в новых колодах. Какие-то карты заиграют позже или после возможных ослаблений в этом метагейме, например, рыцарь смерти Рексар.

Iner: Простора стало больше, потому что добавили новые карты, но при этом старые ещё не ушли в дикий формат. Колод, конечно, много, можно удачно комбинировать. Но всё приходит к одному каждый раз: будет около 8 играбельных колод, которые образуют между собой принцип камень-ножницы-бумага (ну и друид).

NickChipper: Колод стало гораздо больше. Примером этому стал прошедший чемпионат мира Hearthstone Global Games.

— Почему так много игроков жалуется на друида? Он настолько силён или это заблуждение?



SilverName: Да, после последнего дополнения стал не просто сильным, он стал дисбалансным, что, в принципе, требует ослабления. Надеюсь, это случится в ближайшее время, потому что именно из-за него не играет очень много интересных колод и рыцарей смерти.



ShtanUdachi: Всегда жалуются на тот класс, который преобладает в ладдере. Друид на данный момент достигал до 40+% от всех классов в ладдере. Он являлся и до выхода обновления сильным классом практически с момента релиза игры из-за таких карт, которые автоматически включаются в любую колоду друида. В первую очередь — «Озарение». Также «Буйный рост», «Размах», «Гнев» автоматически включаются в любую колоду друидов.



Притом что друид и так не особо испытывал каких-либо трудностей, ему добавили еще сильнейших карт дополнения. Новое заклинание на добор «Тотальное заражение» за 10 маны, возможность отбиться от агрессии за счет существ с «Провокацией» — «Ползучая чума». «Владыка склепа» вошел в агро- и токен-колоды, рыцарь смерти — во все колоды друида. Друид слишком силен и бороться с ним, кроме агрессии и буквально нескольких контроль-, мид-колод просто нечем. И это при том, что у друида есть возможность подстроиться под всех.

Iner: У друида все карты хорошие и универсальные. Героя можно быстро поставить. Новое заклинание на 10 маны такое сильное, потому что она представляет собой ситуацию, когда вы ставите аукциониста, «бафаете» броню, наносите урон и берете 5 карт. Но с аукционистом такое сделать получалось далеко не всегда, а тут это очень просто. Карта «Ползучая чума» также очень сильна. Она даёт время, которое зачастую друиду очень на руку.

NickChipper: Как я и упомянул ранее, друид действительно очень силён, но только для ладдера, потому что очень мало колод, которые контрят его. Они если и убивают друида, то, как правило, проигрывают большинству других колод.

— Чего нам стоит ожидать на отборочных к летнему чемпионату?

SilverName: Очень надеюсь на интересную контроль-мету в турнире. Хотя не исключено, что будут люди, которые возьмут четыре агро-колоды. Они, в принципе, всегда были и будут, этого не избежать.



ShtanUdachi: Если не будет каких-либо фикс-патчей, то предполагаю, что стоит ожидать повсеместного бана друида. Самыми популярными будут агро-мидрендж: мурлок-мид-паладин, пират-воин, друид (токен, агро, джейд), токен эвольв шаман. В остальных типах «лайн апов» (в составах колод. — Прим. ред.) частым гостем ожидаю увидеть жреца.



Iner: На летнем чемпионате скорее всего будут доминировать агрессивные колоды. Впрочем, как обычно.



NickChipper: На летнем чемпионате я лично ожидаю увидеть больше агро-колод. Сейчас они хорошо заходят в формате «конквест» (завоевание).