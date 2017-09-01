Кто спасет Америку? Все слухи о перестановках в американских командах

Американские команды по Dota 2 пока не торопятся предоставить составы на новый сезон. Зато вместо них теории о возможных перестановках строят комментаторы, аналитики и инсайдеры. Разбираемся, какие изменения могут произойти в лучших командах самого неоднозначного региона.

CompLexity. Знаешь, что такое безумие?

Несколько дней назад организация CompLexity отмечала трехлетнюю годовщину сотрудничества с братьями Фридман. Swindlezz и ZFreek так срослись с CoL, что их оттуда не вытащит даже приглашение в команду рангом выше. Прекрасная тренировочная база, полное обеспечение, личный повар и пушистый кот — о чем еще может мечтать киберспорстмен, кроме как пройти квалификацию на какой-нибудь турнир.

Не рассталась организация и с Дэвидом «Moo» Холлом, который из любви к крипам прошлый сезон провел на позиции керри. В последнее время в рейтинговых матчах он снова вернулся к роли оффлейнера, отправив Swindlezz обратно в саппорты. Да и сам Кайл признавался, что хоть в сложной ему играть намного комфортней, выполнять свои капитанские функции на позиции поддержки намного проще. Осталось только овладеть парочкой героев, кроме Warlock и Skywrath, и перестать умирать каждые две минуты.

Занять место Moo на позиции главного фармилы прочат Расмусу «Chessie» Бломдину. Прошлый сезон он пропустил из-за травмы спины, но организацию не покидал. Все это время от стримил под тегом CompLexity, стал одним из лидеров рейтинга MMR и готовился к возвращению. Несколько недель назад он рассказал, что снова тренирует керри-героев, чтобы покорять американскую сцену.



А вот позиция мидера все еще остается потенциально открытой. Ее мог занять перуанский талант Timado, но он выбрал Европу. Вторым кандидатом на это место считается Квинн «CCnC» Каллахан, прекрасно показавший себя на квалификации к TI, а потом получивший приглашение на турнир в качестве аналитика. У него отвратительная репутация на Reddit, но это не отменяет его игровых успехов.



Но большинство все же склоняется к более ожидаемому и простому варианту — Линус «Limmp» Бломдин. У него уже есть неоценимый опыт игры в одной команде со Swindlezz и переезда в Америку, так что такими тонкостями его не напугать. Да и период выступлений с братской связкой Chessie+Limmp можно назвать самым успешным в истории этого варианта CoL.

Настоящий неоцифрованный Chaos

Новый состав Digital Chaos с учетом анонсированного ухода корейцев ужа спалили везде где можно. Кажется, уже даже Сэм «Bulba» Сосале перестал скрывать что будет играть в одной команде с Дэвидом «Moonmeander» Таном и Арифом «MSS» Анваром. Иначе его поведение придется списать на первоклассный троллинг и отличную актерскую игру.



С потерей корейской части состава в DC открылись две вакансии. На роль хардлайнера в топ-2/3 команду региона кандидатур, кроме MSS, не находится. «Бюджетный Universe» по уровню игры уже взобрался до топовых игроков, а в течение трансферного окна ему прочили место даже в Team Secret. Сам же Mojo сразу заявил, что играть будет в Северной Америке.



Намного интересней кандидатура предполагаемого саппорта пятой позиции — Moonmeander. Гиперактивный хардлайнер не только решил сменить роль, но и взять на себя координацию в составе и драфт. Изначально идея выглядела сомнительной. Но запущенный в Северной Америке мини-сезон FPL показал, что все не так плохо. Moon хоть и не набрал огромный пул героев, но пока неплохо справляется со своей ролью и даже несколько раз обошел в драфте PPD.

Южная Америка — сезон перемирия

Лакомый кусочек для всех тех, кто не нашел себе места в родном регионе. Наверное, поэтому так распространился слух, что сюда приедет играть Доминик «Black» Рейтмайер. Джимми «Demon» Хо тоже не скрывает своего интереса к Южной Америке и открыто просит место в каком-нибудь местном составе. Но у здешних ребят хватает ресурсов для собственного звездного состава.



В течение трансферного окна на глазах у поклонников развалились две лучшие команды региона. Перуанцы из Infamous рассорились публично, Энцо «Timado» Джианоли уехал в Европу, а Ренато «Kingteka» Гарсиа отправился собирать команду мечты. Потом SG e-sports объявила о полном роспуске пятерки, которая когда-то отправила Team Secret домой из Киева.

Infamous уже в течение недели намекают, что в регионе собирается сразу несколько межнациональных составов. И это не только союз конкурирующих Перу и Бразилии, но и игроки из Канады, США и Европы. Киберспорстмены уже не раз намекали, что Kingteka, Matthew, Kingrd и hFn будут играть вместе. Но кто дополнит пятерку, источники разнятся.



Возможность поехать на практически 30 турниров в течение года пробудило интерес и организаций, которые давно отказались от идеи заводить составы по неприбыльной Dota 2. Например, в большую игру планирует ворваться CNB и вернуться Pain Gaming.

Возвращение Капитана Америки

Пока Evil Geniuses пикала Phantom Lancer против Earthshaker, теперь уже бывший директор организации Питер «PPD» Дагер царил в студии аналитики. На The International 7 он продемонстрировал, что совсем не потерял хватку драфтера и стратега, хоть и практически не следил за турнирной метой в течение сезона. Когда EG вылетели с чемпионата, а PPD продолжал удивлять своей сообразительностью, поклонники команды смотрели на это и обсуждали: «какого черта?».



Питер никогда не говорил, что он завершает игровую карьеру. Он просто воспользовался возможностью попробовать себя в другой киберспортивной сфере. Но он так и остался большим любителем соревнований и даже с удовольствием съездил на турнир по Гвинту. Он долго открещивался от доты после неудачи с Wanted, пытался играть во что-нибудь еще, но на TI7 на его лице было написано «почему я не там?». А еще он смешно закатывал глаза, когда замечал глупые ошибки в драфтах команд.



Пока не было официальных анонсов, со 100% уверенностью о его возвращении сказать нельзя. Но за пару недель после TI7 он отыграл больше, чем за весь прошедших год, запустил FPL и стримил по 12 часов в день. А игроки на лиге жалуются, что PPD слишком уж сильно потеет на стадии драфта в межсезонье. Вызывает сомнение только скорость, с которой Питер сможет вернуться в форму. На стриме он удивляется работе некоторых способностей и был искренне поражен звуком, возвещающим о возможности взять талант. Ему придется многое вспомнить, чтобы достигнуть прежнего уровня. А ведь за окном так и манит нормальная человеческая жизнь и переезд в новый город.

Кто пойдет к нему в команду, пока неизвестно. Логично предположить, что в свободное плавание с ним отправится Людвиг «Zai» Вольберг. Все-таки Питер для него оказался наиболее комфортным капитаном. Но если не удастся набрать достойный состав, то это слишком рискованное решение, когда есть возможность снова перебраться в ряды Team Secret.

Evil Geniuses. В поиске капитана

Самый главный вопрос нового сезона в Америке: кто заставит работать эту машину для убийств квалификаций? Весь год практически отсутствие капитана в команде сходило им с рук, но в самый важный момент было некому здраво взглянуть на состояние состава. Так что в первую очередь в это трансферное окно EG стоит искать не сколько игрока, сколько лидера, которому сможет доверять каждый из киберспортсменов.

Первым в сети появился слух о том, что к EG присоединится Расмус «Misery» Филиппсен. Вполне похоже на правду и соответствует запросам «злых гениев». Правда, в Digital Chaos Misery был капитаном по неволе, но зато набрался опыта игры с самыми разными типажами. Только в этом случае EG снова рискует столкнуться с проблемой двух саппортов четвертой позиции, которые не смогут поделить ни пул героев, ни функции на карте. Misery привык к игре на активных инициаторах и далеко не факт, что ему подойдет роль няньки для Arteezy. А от Андреаса «Cr1t» Нильсена ждут «возвращения к корням» с невероятной игрой на Earth Spirit и других роумящих саппортах.



Второй вариант, который распространил инсайдер под ником lgdamefan, — это возвращение Клинтона «Fear» Люмиса. Вот у кого точно хватит авторитета, чтобы усмирить молодежь. Да и сомневаться в том, что он приспособится к любой роли, тоже не приходится. Но эта история похожа на очередной американский боевик. Старый служака, который уже разбил садик возле своего большого дома, получает звонок из штаба с просьбой прийти на помощь стране. И вот он, уже отпустивший бороду и пристрастившийся к семейной жизни, открывает шкаф и достает оттуда бронежилет и гранатомет, чтобы сокрушать врагов. Только если герои фильмов всегда готовы к труду и обороне, то Fear весь год лечил запястный синдром, чтобы не доводить дело до операции, и сделал предложение своей девушке. И, в отличие от PPD, пока не проявлял безумной активности, намекающей на скорое возвращение к игровой карьере.

Самый рискованный вариант для EG — обратить внимание на молодых игроков, из которых могут получиться неплохие драфтеры и капитаны. Стенли «StanKing» Янг уже два года на американской сцене ходит в рядах «многообещающих», все еще не пробившись на серьезные турниры. У самих EG в запасе есть ресурс Авери «SVG» Сильверман, который уже очень много времени провел в качестве аналитика команды и сумел заслужить доверие игроков. К тому же, он так хотел вернуться к игровой карьере.