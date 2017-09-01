Время новых историй. Стартуют отборочные главного турнира по Hearthstone

2-3-го сентября лучшие игроки, от Лестера до Санкт-Петербурга, соберутся в своих городах ради квалификационного этапа на главный турнир летнего сезона — Hearthstone Championship Tour. В отборочных примут участие 78 человек. Это не только профессиональные киберспортсмены, но и любители, которые готовы соревноваться на самом высоком уровне. Местом проведения станут специальные кафе и бары, одобренные компанией Blizzard.



На протяжении двух дней участникам предстоит провести с десяток матчей. Каждый игрок подготовил четыре колоды (с полным списком можно ознакомиться здесь). Одну из них можно заблокировать до старта встречи. Побеждает тот, кто возьмет верх в трёх партиях из пяти.

Соревнования проводятся по швейцарской системе. Это значит, что геймерам, скорее всего, придется засиживаться допоздна. Все потому, что раунды могут длиться разное время, и пока участники не завершат свои матчи, следующий этап не стартуют. Система не совершенна, но лучше для карточных игр пока не придумали.

По итогам группового этапа восемь киберспортсменов попадут в плей-офф. В четвертьфиналах определится судьба игроков, которые поедут на HCT — Europe Spring Championship. А уже там в основной стадии будет шанс побороться не только за деньги, но и за место на чемпионате мира по Hearthstone.

Первый раунд HCT начнется в 10:30 по московскому времени. Русскоязычную трансляцию проведет студия Neon Lab. Среди комментаторов игроки Team Spirit: Владислав «SilverName» Синотов, Николай «NickChipper» Величко и Алексей «ShtanUdachi» Барсуков. Еще один из заявленных ведущих, Алексей «Iner» Бакуменко, посоревнуется в квалификации турнира. В состав аналитиков вошли стримеры Максим «Lucky» Калашников, Алексей «alexMM» Сараев и Павел «PashaDizel» Довольнов.

Болельщикам из СНГ есть за кого поболеть, помимо Iner. Среди наших звезд казах Олжас «Naiman» Батырбеков из Virtus.pro, украинцы Александр «Kolento» Мальш из Cloud9 и Евгений «Neirea» Шумилин из Team Liquid, которые уже обеспечили себя местами на ЧМ, россиянин Павел «Pavel» Бельтюков и белорус Павел «Картошечка» Павленко из M19.



Европу представляют не менее успешные игроки. Победитель весеннего чемпионата Фредерик «Hoej» Нильсен, шведские ребята из Alliance Йон «Orange» Вестберг и Себастьян «Ostkaka» Энваль, голландцы Тайс «ThijsNL» Молендайк из G2 Esports и Тайлер «Tyler» Хоанг Нгуен из CompLexity, румын Дима «Rdu» Раду из G2 Esports.



По словам Евгения Шумилина, фаворитами на победу в квалификации с учетом составленных колод и выбранных классов являются Orange, грек Fenomeno, чех Яромир «JaraVyskocil» Выскочил и немец Томас «Sintolol» Циммер. Также хорошие шансы есть у Ostkaka, Rdu, Thijs, Hoej и других игроков.