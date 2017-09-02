Битва за выход на чемпионат мира. Кто поедет на главный турнир года

Исторически Gambit Esports — первая русская команда, которая дважды попадала на чемпионат мира по League of Legends. В разные периоды у нее менялись названия, но состав оставался неизмененным. Пятерку боялись, уважали и называли «красной машиной» на хоккейный манер. Рядом с этими парнями мечтал играть каждый русскоязычный киберспортсмен. Но это было так давно, что уже не считается. С тех пор организация сменила регион выступлений и стала участвовать в лиге, запущенной в СНГ. За два года Gambit Esports не удавалось не то что попасть в финал — выйти из группы.

Все изменилось в летнем сплите 2017-го. Эдуард «Edward» Абгарян воссоединился с Данилой «Diamondprox» Решетниковым, с которым они когда-то наводили ужас не только на европейские и американские составы, но и на равных бились с корейцами (команды из этого региона стабильно выигрывают чемпионаты мира из года в год). В команду пришла двойка из M19 — Михаил «Kira» Гармаш и Александр «PvPStejos» Глазков. Дополнил пятерку Даниэль «Blasting» Кудрин, который в прошлом сезоне оформил больше всех убийств в Континентальной лиге (сейчас он тоже лучший по этому показателю — 101).

Состав собрался убийственный. Но поначалу аналитики немного скептически относились к нему. И это понятно: в лиге сформировывались звездные команды или связки, но громких результатов они не показывали. Но прошла первая неделя, вторая. Групповую стадию Gambit удалось завершить с 13 победами и лишь с одним поражением. В полуфинале они разрогмили Team Just Alpha, после чего их владелец решил распустить состав.

В зрительском голосовании, проводимом в официальной группе League of Legends, с отрывов идет Gambit — 69,4%. Большинство хочет снова увидеть восхождение «красной машины». И дело не только в воссоединении Edward и Diamondprox. Каждый участник в этом составе заиграл совершенно иначе. Пятерка не похожа на прошлых Moscow Five и Gambit Gaming. Это другой состав, демонстрирующий непредсказуемые драфты, стабильность и потрясающее взаимопонимание.

Но и их оппонент, M19 (в прошлом Hard Random и Albus NoX Luna), не менее опасный соперник. Ребята подошли к плей-офф в хорошей форме. Не стоит смотреть на старт сплита, который не задался не только из-за адаптации к новичкам (в команду пришли Лука «Lukezy» Трумбич и Ли «Reach» Чу-Вон). Кирилл «Likkrit» Малофеев привыкал к обязанностям капитана и драфтера. Но все это в прошлом. Стоило лишь дождаться, когда команда решит все психологические проблемы внутри и наладит взаимодействие.



Дмитрий «Smurf» Иванов из M19, если попадал в финал соревнований, никогда не проигрывал в нем. Статистика может прерваться завтра. Но пока она не ошибалась. Smurf — билет M19 на чемпионат мира. Он, как и Likkrit, не очень-то хочет встречаться с бывшими напарниками по команде. В последний раз, когда Иванов играл против Александра Глазкова, был минский чемпионат StarLadder. И тогда в финале турнира он победил.



Еще один ключевой игрок основы — Кирилл Малофеев. Он может не только замотивировать всю команду, но и настроиться на любого соперника.

«Старые Gambit добились многого когда-то, но пока что игроки того состава не выиграли ни одного сплита в СНГ. Если я смогу обыграть дрим-тим из старых ANX и GMB, для меня это будет подтверждением, что я лучший игрок в истории СНГ. На данный момент это станет вершиной моей карьеры», — заявил Малофеев в интервью сайту Lolesports.

Сам Likkrit не раз доказывал своими действиями, что ему все равно против кого играть. Однако нынешние Gambit — серьезный соперник. У них есть и опыт, и один из лучших тренерских штабов лиги. И если у Gambit не получится выбить путевку на чемпионат мира, болельщики их просто не поймут.



Финал Континентальной лиги состоится 3 сентября в 16:00 по московскому времени.