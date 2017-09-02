Про стрелков и капитанов. Итоги трансферов в CS:GO

В том, что после PGL Major 2017 в командах будут перестановки, никто не сомневался. Но о том, кто и куда пойдет можно было только догадываться. Уж слишком много хороших игроков остались с невыполненными обещаниями и без статуса легенд.

Рождённые побеждать и рожденные возвращаться

Судьба состава Natus Vincere была главной интригой, которая волновала всех. Конечно, у «рождённых побеждать» и раньше были темные деньки, но на этот раз команда осталась без статусе «легенд». Впервые.



Было очевидно, что команде нужен сильный капитан и, возможно, еще один крутой стрелок. На пост капитана пророчили сразу нескольких игроков — самого Данилу Тесленко, Кирилла Карасева (капитан HR) и других менее интересных кандидатов.

Состав, выигравший мэйджор, не сыграл после этого ни одного матча

В итоге менеджменту организации удалось провернуть несколько интересных ходов. Сначала в состав был возвращен победитель мэйджора и бывший капитан — Даниил Тесленко, который привел с собой нового тренера Михаила Благина. В то же время на трансфер были выставлены Ладислав Ковач и Денис Костин. В итоге первый перешел в FaZe, а второго вернули в состав Na'Vi. В сумме всех перестановок получилось, что Ладислава Ковача поменяли на Александра Костылева. На бумаге все выглядит хорошо, но первые матчи в шестом сезоне ESL Pro League уже выявили в игре команды уязвимые места.

Буря в шведском стакане

Еще одним центром притяжения внимания была шведская просцена. На прошедшем мэйджоре не в пример предыдущим сезонам в плей-офф оказалась всего одна команда – Fanatic, и та выступила ниже собственных ожиданий.

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Менеджмент организации при этом был весьма пассивен во время трансферного окна — все замены проводились в треугольнике Fnatic — GODSENT — Fnatic Academy. Из этой связки выпал только Олоф Кайбер Густффсон, который отправился продолжать карьеру в FaZe.



C NiP ситуация не лучше. Команда уже год находится на дне, и за все лето заменила лишь Адама Фрайберга на Фредрика Сернера. Рокировка вызывает много вопросов, ведь игра Адама была качественной, и со своей ролью он справлялся. Впрочем, победа в Валенсии говорит о правильности такого решения, жаль только, что там не было действительно сильных соперников.

США и Китай — Made in Europe

В американском регионе самой активной на трансферном рынке оказалась организация OpTic Gaming. Пойдя ва-банк, менеджмент заменил сразу четверых игроков. Мало того, замены были проведены не на привычных игроков из Америки — в составе собралась настоящая сборная солянка из европейцев.

В следующем сезоне цвета американской организации будет защищать квинтет из эстонца, шведа, финна, испанца и датчанина. Тренировать их будет американец. Для OpTic этот шаг отчаянный, но он полностью соответствует ситуации. Команда с треском провалила отборочный этап на последний мэйджор.



Оставшихся две заметных команды, Cloud9 и Team Liquid, решили не рисковать. Первые просто перетянули к себе дуэт из OpTic Gaming, а вторые даже не участвовали в трансферах.

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Китайская просцена продолжает аккумулировать западных игроков и персонал. Богдан Наконечный, Вадим Панчук, Кристиан Алсаар, Батбаяр Бат-Энх — китайские составы пестрят именами из СНГ, Европы и Азии.



Сейчас команды из Поднебесной выглядят очень блекло. Имена хоть и не местные, но и игроки далеко не мирового масштаба, а их покупка китайскими организациями похожа на обмен опытом. Очевидно, что в этом сезоне не стоит ждать от Китая свершений, но возможно уже в следующем году местным командам будет что показать.

Неслучившееся ожидаемое

Пожалуй, самое спорное решение среди команд высшего эшелона приняли французы из G2. Эдуард Дюбордо, текущий тренер и настоящий ветеран французской просцены, сейчас не справляется со своей ролью. Это было четко видно по разнице результатов между квалификацией на PGL Major 2017 и игрой на самом мэйджоре. В первом случае французская пятерка просто рвала команды голыми руками, во втором оказалась тактически парализованной.



Для Эдуарда это первый сезон в новом амплуа, и на это можно списать проблемы с исполнением роли тренера. Однако, для G2 было бы логично укрепить свое тренерское звено еще одним человеком. Для французской команды результативность тренерского штаба и господина Дюборо в частности сейчас является самым важным фактором успеха коллектива.

Эдуарду Дюбордо есть над чем подумать в своей работе

Капитанские гонки

Еще одним сюрпризом межсезонья, хоть и ожидаемым, стал дефицит капитанов. СЕО Natus Vincere Евгений Золотарев в недавнем интервью поднимал тему поиска капитана для состава по CS:GO. По его словам, за переход Кирилла Карасева HellRaisers запросила сумму большую, нежели цена трансфера Николы Ковача. К счастью для Na`Vi им удалось вернуть своего старого капитана.

Но главное здесь — ажиотаж вокруг лидеров команд. Сегодня в СНГ и Европе сложно найти действительно хорошего капитана. Иногда это вынуждает идти на рискованные шаги. Например, Fnatic, которая взяла игрока из своего состава-академии, сразу же посадила его в капитанское кресло. Для Майкила Селима быть капитаном уже привычно, но сейчас ему придется управляться с игроками совсем другого уровня.



Последним по счету, но не последним по важности является тренд с поиском игроков среди звезд FPL и ESEA. Команды все охотнее берут игроков из этих лиг. К примеру, HellRaisers взяла на испытательный сразу двух игроков из FPL. И это уже не говоря об успехах ребят вроде Робина Кула, который вдохнул вторую жизнь в состав mouz.



Трансферное окно закрылось, турнирный сезон начался. Беспокойный август подарил несколько интриг, интересных переходов и обновленные составы. Ближайшие турниры, конечно же, перетасуют рейтинг сильнейших команд, но конечный результат всех трансферов можно будет увидеть только на следующем мэйджоре.