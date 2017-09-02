Спасти рядового гения. Почему Клинтон «Fear» Лумис нужен EG

В начале 2014 года организация EvilGeniuses переформировала состав по Dota 2. После этого в течение трех лет на The International он не опускался ниже третьей строчки и стал одним из самых успешных в истории Dota 2. После TI6 команду покинули два лидера команды, которые принесли ей успех. На чемпионате мира 2017 года EG провалилась после вполне успешного сезона. И ее покинул только один человек — Клинтон «Fear» Лумис.

Американский герой

Evil Geniuses в своей истории уже написали сценарий для фильма о большой американской мечте с Сумаилом «Sumail» Хассаном в главной роли. Теперь пришло время для классического блокбастера, где к опытному вояке приходят коллеги с заявлением, что «мы в заднице». Теперь Клинтону предстоит спасти если не планету, то как минимум всю страну.

Fear планировал закончить карьеру еще после The International 5. Главная цель выполнена, Аэгис получен, считай, что Dota 2 пройдена. Боль в руке уже тогда серьезно мешала выкладывать на тренировках, а путешествия изматывали. Но тогда показалось, что еще один год на самом пике формы — это достойная идея. Врачи дали добро и не отправили на серьезное лечение. К TI6 пришло понимание, что руке стало серьезно хуже, появился риск осложнения, которое лечится только операцией. До самого тяжелого случая не дошло, но с активным геймингом было решено завязать. Травма требовала постоянного лечения, любимая девушка — внимания, а душа — остепенения. В сентябре 2016 года Fear объявил о завершении игровой карьеры. Вполне серьезно, без задних мыслей о возвращении через годик отпуска.

В течение прошлого сезона у него было две задачи — восстанавливать состояние руки и быть тренером для обновленного состава Evil Geniuses. Команде из юных игроков и Саахила «Universe» Ароры был нужен скорее психологический наставник, нежели игровой. К середине сезона EG напоминали маленькую семью, где ссоры долго не задерживались, а Fear мог гордиться своими воспитанниками.

На The International 7 что-то пошло не так. 4 проигранных карты и 9-12 место — худший результат для команды за последние 4 года. По словам Клинтона, Людвиг «Zai» Вольберг сам принял решение уйти из команды в поисках новых возможностей. Артур и Сумаил в этом супергеройском фильме выступили в качестве ребят, которые приходят к старику-ветерану домой и рассказывают о том, что американская дота без него никак. Видимо, устоять было невозможно. Особенно когда понимаешь, что других вариантов у команды практически нет.

Кто за главного?

В карьере Клинтона уже был личный капитанский опыт. После ухода из состава EG Якоб «Maelk» Тофт-Андресен Fear взял на себя обязанности лидера. Тогда он переформировал состав и также пересел на позицию саппорта. Честно говоря, именно этот вариант команды принес организации самый провальный результат на TI: из-за перестановок в составе команда лишилась приглашения на чемпионат, а после проиграла в квалификации. Fear долго винил себя в этом фиаско, утверждая, что был не готов к давлению. Таким запомнила современная история капитана Клинтона.

Но не стоит ждать очередного провала и в этот раз. На протяжении истории обновленного состава EG все капитанские заслуги принято приписывать Питеру «PPD» Дагеру. Только без Клинтона под рукой он никогда бы не стал таким сильным лидером. На самом деле Питер — легковоспламеняющаяся субстанция. Так что мораль в команде и важные решения в критический момент часто ложились именно на плечи Fear. Самым ярким примером стала невероятная карта против EHOME на TI6. PPD был готов сдаваться после второй упавшей стороны. Fear настоял на продолжении игры. EG удалось выиграть против мегакрипов и войти в историю TI.

Когда стало понятно, что Андреас «Cr1t» Нильсен не справляется с лидерскими обязанностями, зашла речь о его замене на капитанском посту. Перебирая варианты, фанаты команды приходили к выводу, что с этой задачей не справится почти никто. Тебе нужно быть авторитетом для двух строптивых мальчишек с чемпионскими замашками. Тебе нужно знать, как взаимодействовать с Universe (в этом в свое время промахнулся Клемент «Puppey» Иванов). Тебе нужно уметь раскрывать талант Cr1t, про существование которого в течение сезона все стали забывать. Если отметить в графе поиска все эти фильтры, останется только один вариант. Fear. Человек, которого безоговорочно уважает и признает каждый из членов EG.

С мечтами о возвращении PPD на пятую позицию можно было попрощаться, когда в состав вернулся Arteezy. Когда Артур второй раз уходил из команды, никто из них уже не скрывал, что у них с Питом не складываются игровые отношения. Они по-разному видят управление командой, иначе смотрят на стратегии. Когда на FPL несколько дней назад Питер и Артур попали в одну команду, они повздорили на втором пике. После этого до конца драфта они перекинулись всего одной фразой. Эти двое будут играть в одном составе только тогда, когда других вариантов больше не будет. А может и просто никогда.

Вряд ли на Fear сложат все обязанности по драфту и координации. Скорее всего, команда продолжит существовать все в том же «демократическом строе», принимая совместные решения. Но зато будет кому здраво взглянуть на происходящее и управлять игрой после злополучной 15-ой минуты. А для остальных игроков нахождение Клинтона в команде станет дополнительной мотивацией — больше всего Sumail всегда боялся подвести Fear. Теперь он должен тащить так, чтобы карьера его наставника закончилась на пике.

Универсальный солдат

Вторая задача Клинтона в новой EG — это вернуть в команду саппорта пятой позиции. Вот такого простого, с вардами и сапогом, который нянчит Артура до 20 минуты и не рвется в лес. Весь прошлый сезон в него пытался превратиться Cr1t, но это стало бессмысленной тратой его таланта.

Fear может на всех героях. В прямом и переносном смысле. Он все еще остается рекордсменом по количеству уникальных использованных персонажей в профессиональных матчах. За свою карьеру он играл на любой позиции и на каждой из них выступал достойно. Да, Fear-саппорт — это далеко не так круто, как Fear-керри, да и в историю не вошел. Но и новичком в этом деле его не назвать.

Только главное игровое усиление EG — это далеко не приход Fear. Это возвращение Cr1t на четвертую позицию. Когда в прошлом году «злые гении» только представили состав, он казался невероятным сочетанием скилла. Но какой смысл во всем этом богатстве, если оно не используется по назначению? Во времена выступлений в OG Андреас был если не лучшим саппортом-роумером, то точно входил в тройку сильнейших. В EG ему вручили варды и сказали караулить Артура и Сумаила. Он был не на своем месте.

Теперь, когда он «вернулся к корням», у EG наконец-то появится настоящий крутой саппорт-четверка, не заседающий всю игру в лесах. Когда команда приняла решение о переменах в составе, Cr1t взялся восстанавливать старые знания о роумерах и активных героях поддержки. И вот через пару недель он уже в клубе 9k. Наверное, это его рай.

Что теперь?

Этот состав EG выглядит чуть ли не гармоничней предыдущего. Возвращению Fear все рады, хоть и подшучивают над его «китайской отставкой». В этой команде сейчас все на своем месте с почти идеальным сочетанием опыта и запала молодых игроков. Мир, идиллия и семья, которая наконец обрела отца и не сваливает всю ответственность за тишину на дядю Universe.

Только под такой гладкой водой обычно и прячутся самые острые камни. Как и в 2013 году на Клинтона свалится невероятная ответственность за успех одного из самых ярких составов. В случае неудачи, конечно, никто не будет выливать на него тонны дерьма, как на Cr1t, но осадок останется.

К тому же Fear может сколько угодно раз говорить, что руку он подлечил, но никто не знает, как на ее состоянии скажутся многочасовые тренировки. Из-за провала на TI EG пока светят приглашения разве что на майноры, так что команду ждет ворох квалификаций и даже онлайн-турниров. А это много игр и плотный график поездок. Не хочется через несколько месяцев или даже полный сезон узнать, что ему придется окончательно закончить карьеру из-за осложнений.

А еще немного жаль ту красивую историю, когда ветеран сцены уходит после драматичного матча за выход в гранд-финал TI, а в его финальном закупе лежит рапира. EG — мастера по созданию фильмов, но этот блокбастер потребует невероятных усилий и моральных затрат. Fear уже встал со своего уютного кресла-качалки и открыл шкаф со старой формой. Пора снова сделать Америку великой.