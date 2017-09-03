«Это турнир на $ 250 000, почему проблемы с интернетом в 2017 году?»

Hearthstone Cafe Fireplace спрятано на втором этаже Brownbar. Здесь обычно разливают пиво и проводят вечеринки. Но днем в выходные дни в зале собираются любители карточной игры Hearthstone. Они соревнуются друг с другом ради призов и приятно проводят время в компании единомышленников. Выпивка, еда, красивые девушки и Hearthstone — что еще нужно для идеального выходного?

2 и 3 сентября Hearthstone Cafe Fireplace превращается в турнирную площадку. Именно отсюда лучшие игроки региона участвуют в отборочных матчах Hearthstone Championship Tour. Групповая стадия разбита на два дня. По ее итогам восемь киберспортсменов проходят в следующий этап. Однако в плей-офф только четверо счастливчиков получат шанс выступить на главном турнире летнего сезона и побороться за путевку на чемпионат мира.

Время новых историй. Стартуют отборочные главного турнира по Hearthstone За четыре путевки на главный турнир сезона поборются 78 участников из России, Украины, Беларуси, Казахстана и стран Европы.

Организаторы Hearthstone Cafe Fireplace просят посетителей не толпиться вокруг участников и не отвлекать их. У них будет свой турнир, но позже. Когда Олжас «Naiman» Батырбеков оформил вторую победу подряд, он спускается вниз и дымит вместе с проезжающими машинами. Стрелка едва перевалила за 13:00. Игрокам предстояло сидеть еще десять часов.

У Алексея «Iner» Бакуменко дела обстояли не так хорошо, как у других ребят. В первом матче он потерпел поражение. «Как же я люблю начинать швейцарки с 0-1. Попался на плохой для себя «лайн-ап»», — написал он сразу после партии во «ВКонтакте». Во второй серии все шло относительно неплохо. Но в пятом заключительном матче, где он играл за мага против воина, предательски отключился интернет.



«Ну и что мне делать?», — говорит Бакуменко и смотрит то на своего менеджера, то на аналитика команды Максима «Lucky» Калашникова. Он особо не вмешивается в игровой процесс по ходу матчей, но, когда требуется, помогает с разбором ситуаций.



Пока администраторы пытаются решить проблему, ребята из Team Spirit сидят в тишине. Iner пока не знает: то ли у него еще есть шанс, то ли он может собирать вещи. За соседними столами расположились игроки и молча раскладывают карточки. Клики мышек и размышления вслух заглушает гул из соседнего зала, который периодически ураганом врывается в банкетный, где и собрались все киберспортсмены. За разговорами о жизни порой невозможно разобрать, о чем рассуждают ребята в процессе партии. Но окружающих, кажется, это совсем не раздражает.



Алексей закинул ноги на стул, а голову подпер рукой. Он совершенно не рад возможной переигровке. Уж лучше потерпеть поражение в достойном поединке и закончить на этом выступление. С 0-2 не остается никаких шансов на выход из группы.

Стол россиянина полностью заставлен бутылками с водой. Полные и пустые — все вперемешку. Он раздражен. «Это турнир на $ 250 000, какого *** (почему) подобное происходит в 2017 году?» — выпаливает Бакуменко.



«Iner, у тебя переигровка», — объявляет администратор. Он не соглашается с таким решением. Предлагает французу показать скриншот с картами на руке. Если у того есть варианты на победу, то он готов вывесить белый флаг, потому что так будет честно по отношению к сопернику. Завязывается переписка. Где-то на фоне звучит фраза: «У нас тут киберспорт». Не поспоришь. Все в лучших традициях старой школы.

В итоге Guntofire и Iner начинают пятую партию сначала. Французу так не везет с раздачей, что он только к четвертому ходу выставляет на стол существ. Бакуменко понимает, что это победа. Вне зависимости от действий соперника — он знает, как завершит матч. Но даже при таком раскладе его не устраивает ситуация. Он предлагает еще одну партию.

Алексей «Iner» Бакуменко

Вокруг Бакуменко собралось несколько человек. Они не понимают, почему тот не хочет просто смириться с победой и продолжить выступление.



«Потому что я не ***** (плохой человек), я не виноват, что меня «дропнуло»», — произносит киберспортсмен. Он признается, что в той партии у него было 5% на выигрш, а у француза полное право сказать: «Я победил». Во второй партии для Guntofire все снова неудачно складывается.



«Не знаю, я чувствую себя виноватым», — напишет ему Бакуменко в личные сообщения после игры. Чтобы не вносить дальнейшую сумятицу, администраторы во Франции посоветовали не реагировать на реплики россиянина в чате. В «твиттере» некоторые ребята вступили в обсуждение этой ситуации, но история не получила продолжения. Впереди Бакуменко ждал третий раунд.



Когда турнир проходит по швейцарской системе, участники не могут начать следующий этап после победы. Необходимо ждать, пока все пары завершат свои матчи. Так что, когда Iner и Guntofire, закончили, около 70 человек начали обновлять сетку, а действующий чемпион мира Павел «Pavel» Бельтюков рассказывал о планах по выходу на китайский стримерский рынок. Он хочет стать популярнее Александра «Kolento» Мальша, которого тепло встречают на любых соревнованиях.

Pavel и Картошечка Фото: https://twitter.com/thekr1m

Позднее Себастьян «Ostkaka» Энваль столкнется с ситуацией, как у Бакуменко. Его оппонент, Павел «Картошечка» Павленко, вылетит прямо во время победного матча. К счастью для шведа, он выиграет свою серию. Белорус извинится за такой поворот событий. «Мы порядком устали от разъединений соединения с интернетом», — напишет он в «твиттере».

После второго раунда Iner оформит еще две победы, а потом также подряд проиграет два матча.



«В общем, отыграл 3-3 и эти «прелимы» для меня закончились. Как обычно, на неудачничах. Хотя было много классных игр, и такая атмосфера царит только на прелимах. По кайфу так-то», — заключил Бакуменко. На следующий день он появится в студии Neon Lab, чтобы отработать в роли комментатора.



Многие звездные игроки не смогут добраться до топ-8. Только Павел Бельтюков, который готов в перерывах то соревноваться в армреслинге, то беззаботно разговаривать на любые темы, обеспечит себя первым местом.



Во второй день он победит в седьмой раз подряд, займет первую строчку в группе, а затем переиграет норвежца Hunterace в четвертьфинале. В таких условиях могут побеждать только супергерои, и Павел — один из них.