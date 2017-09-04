«Если OG с этим составом не выиграет TI, то я уже и не знаю»

Анонсы недели

Evil Geniuses

Американская команда определилась с новым капитаном состава. Чтобы привести EG к успеху в новом сезоне, карьеру возобновил Клинтон «Fear» Лумис. Он занял место Людвига «Zai» Вольберга и будет играть на пятой позиции. Вместе с саппортом организацию покинул Питер «PPD» Дагер, который оставил пост генерального директора и отправился в свободное плавание.

— Как человек, который следит за EG со времен SADBoys, могу сказать, что уход Zai — это самая большая потеря. Любая команда, которая его получит, может быть счастлива.



— Так будет лучше для обеих команд. Cr1t никогда не сможет использовать потенциал Zai, как это делал PPD. А самим EG нужна настоящая пятерка, чтобы Cr1t мог играть на комфортной роли.



— Я все еще скептически отношусь к возвращению Fear. К старту TI8 ему будет 30, и он сказал, что состояние его руки близко к критической точке, когда заканчивал карьеру.

— Возраст — это просто цифры. А еще надеюсь, что его рука вылечилась.



— Интересно посмотреть за драфтами Fear. В случае неудачи, будут ли реддиторы нападать на Fear или продолжат обвинять во всем Cr1t?



— Остался только один легендарный игрок EG, который должен вернуться. Помоги нам, PPD, ты наша единственная надежда.



— Cr1t возвращается на 4-ю позицию. Он был на уровне GH во время выступлений за OG



— Кто-то играет ради денег. Кто-то играет ради славы. Кто-то играет, чтобы быть лучшим. Кто-то играет ради мемов. Кто-то играет ради признания. Кто-то играет для болельщиков. И только один человек играет ради нового стола — Fear.



— Fear — это идеальное решение. Единственный человек, который может управлять этой командой и стать ее лидером. У EG был весь талант этого мира, но не хватало капитана. Я сомневаюсь, что на этой планете есть человек, который может лучше помочь RTZ и Sumail, чем Fear. Просто надеюсь, что у него все хорошо со здоровьем.

OG

В тот же день обновленный состав представила OG. Здесь все просто — на место Анатана «Ana» Фама пришел Роман «Resolut1on» Фоминок. Отличное усиление для и без того сильной команды.

— Думаю, Reso выбирает между OG и стаком PPD. OG уже устаканилась. PPD — проверенный капитан уровня TI и Misery тоже в этом составе. Варианты равны. Но OG безопасней.



— Мне кажется, что он лучше всего подходит Secret. Последний состав секретных был слишком пассивным, а с Reso они получат самоуверенность для побед. OG нужен мидер, но мне кажется, что стиль Reso команде не подойдет. PPD больше не в EG, и я сомневаюсь, что PPD захочет играть с Reso.



— Думаю, я теперь фанат OG. Я очень люблю Reso, его выступление на TI7, вероятно, позволило ему попасть в этот состав. Кто еще мог не пройти квалификацию на TI, все равно попасть туда, выбить EG и занять 7-8 место?



— Reso был просто монстром на миде до того, как перешел на роль керри. Он тащил на себе Empire своим невероятным Invoker.



— Reso отлично подходит этой команде. Надеюсь, он позволит OG использовать что-то кроме стандартного лайнапа, раз он может сыграть на любом из 100 своих комфортных героев.



— Ну если OG с этим составом не выиграет TI, то я уже и не знаю…

Слухи о DC.SA

Пока одни анонсируют составы, другие команды существуют только на уровне слухов. Один из южноамериканских источников уверен, что у Digital Chaos появится вторая команда, состоящая из бразильских и перуанских игроков. А дополнит пятерку Доминик «Black» Рейтмайер. Сам Black постарался опровергнуть эти слухи, но студи BTS анонсировала новый турнир, в котором действительно примет участие состав DC.SA…

— Na'Vi Black^ в 2018 году. Запомните мои слова.



— Если бы как в Китае Black находил себе по девушке в каждом регионе, он бы мог собрать команду из своих детей к TI18.



— Легчайшие квалификации на каждый турнир от SA-региона. Ну разве что-то какая-то еще команда не переедет сюда. Они просто поедут на 10+ мэйджоров в этом году. Легкие деньги для Black.



— DC могут позволить себе две команды, а C9 провалились даже с одной. Как вообще это все работает?



— Как они собираются общаться? Колесом чата и «пингами»?

Alliance

Шведская организация решила не торопиться со сбором новой команды. Alliance покинули все игроки, а новую пятерку будет собирать Джонатан «Loda» Берг. Он даже готов сменить позицию, если это понадобится для блага команды. Когда соберется состав, неизвестно. Alliance готовы даже пропустить первые квалификации, чтобы не ошибиться в выборе. Правда, из кого выбирать после квалификаций?

— Я думаю, Loda делал перерыв, чтобы найти способ клонировать себя и собрать идеальную команду.



— Честно говоря, я не возражаю против формирования состава вокруг Loda. Маловероятно, что Alliance снова станет тир-1 командой. Но я лучше посмотрю на средненькие выступления состава Loda, чем на провал NIP. Они попытались собрать команду вокруг Limmp и Era, а в результате заняли место на квалификациях к TI ниже, чем когда-либо. Хуже уже не будет. Я надеюсь.



— Создавать команду вокруг Loda — это еще более идиотская идея, чем собирать состав вокруг Dendi.



— Alliance нужно успокоиться со своим исключительно шведским идиотизмом и поискать игроков вокруг.



— Я хочу разъяснить. Заявление о том, что их «кикнули», неверно. Просто у них закончились контракты, и мы не стали их продлять, потому что планируем переформировать состав.



— Похоже, я единственный, кто рад этим новостям. Мне нравится, что команда не торопится со сбором состава и говорят, что они должны быть семьей.

Team Spirit

Первые анонсы появились и в СНГ. Цвета Team Spirit в новом сезоне будут представлять iLWT и Biver. Будем надеяться, что у них не будет проблем с коммуникацией.

— iLTW невероятно хорош. Он будет следующим открытием СНГ. Запомните мои слова.



— Все, кто следит за СНГ-дотой, знают, что iLWT быстро становится одним из лучших керри в регионе, наравне с Chappie и Aloha. Biver тоже впечатлил многих во время игры в Na'Vi и является серьезным усилением после Vanskor. У этого состава есть потенциал, но я все еще сомневаюсь в DK Phobos как в игроке.



— Iceberg — это типичный 8k-мидер, который творит невероятные штуки на Invoker\Tinker, но легко «тильтует». Он напоминает Cancel в СНГ.



— Интересно, что будет с коммуникацией. Biver может говорить на русском или они будут говорить на английском?



— Надеюсь, хотя бы тут покормят Biver.

Бывшие MVP

Хоть в SEA уже и стартовали первые отборочные этапы, еще не все анонсы были сделаны. QO в «Твиттере» сообщил о возрождении бывшего состава MVP.Phoenix. Только представлять они будут другую организацию.

— Перевод: «Qo mp forev febby dubu sabaody archipelago». Sabaody Archipelago — это остров в мире One Piece, где главные герои объединились, после того как тренировались 2 года и стали сильнее.



— Их игры были бесконечным экшеном. Может, не самый идеальный или доминирующий стиль, но это была веселая дота.



— Уже кто-то говорил, что будет корейская команда в другой организации, не в MVP. Есть много организаций, которые захотят вложиться в состав, который уже выигрывал международные турниры. Может, они получат спонсорство Jin Air или SKT.



— Они собрали достаточно информации и стратегий с других регионов за этот год, так что время воссоединиться и выиграть TI.



— Есть какие-то новости, в каком регионе они будут играть? Они могут играть и в SEA и в NA. А еще поздравляю Dubu с помолвкой!



— RIP шансы EE на квалификациях.

EHOME

Китай как всегда дольше других тянет с анонсами. EHOME стала первой организацией, представившей обновленный состав. Изменения совсем небольшие — место Garder на позиции саппорта занял Hym.

— Я помню, как Cty обвиняли в том, что он «бог 5-ти минут». Он мог выиграть свою линию, а потом облажаться и проиграть всю игру.



— Надеюсь увидеть побольше Dark Seer от CTY.

— Hym был одним из многообещающий игроков 4-й позиции в Китае, когда он играл в составе VG в 2016 году. Но потом провалился на квалификации на TI6, но теперь в него не слишком верят. Хотя его Pudge и Earth Spirit достаточно хороши.



— Это та же команда, что играла на квалификациях в TI7? Я был очень разочарован их выступлением, ведь возлагал на них большие надежды. Надеюсь, что Faith_Bian вернется в форму.



— Вот черт, этот состав выглядит очень круто. У них есть топ-3 оффлейнер мира, два победителя TI и два крутых игрока на кор-позициях. Я забыл про Hym, но кому-то важно, возможно, это лучший состав EHOME со времен TI6.



— Cty — это китайская версия EE. Всегда круто смотреть за его сумасшедшей игрой.

Косплей недели

Не все на форуме Reddit хвастаются стандартными косплеями с откровенными костюмами. Один из пользователей вспомнил, что Legion Commander раньше был мужчиной и сделал потрясающий костюм этого героя.

Косплей героев, которые не похожи на людей — это сложно. А косплей существ, которые похожи просто на светящийся шар — это пространство для креатива.

Арт недели

The International с морской тематикой закончился, но пользователи продолжают вдохновляться и творить.

Момент недели

Что отличает лучших мидеров мира? Отменная реакция, умение предсказывать действия соперников и немного удачи. Какой-то из этих критериев помог Владимиру «Noone» Миненко в этом игровом моменте.

Провал недели

Этот игрок — мастер создания пространства. А погоня за Vengeful Spirit уже вошла во многие хайлайты недели.