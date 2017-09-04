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Текст: Георгий Ядвидчук

«Что за дела? Pavel снова это сделал. Как долго это будет продолжаться?»

Про него говорят, что он — русский бог Hearthstone.
4 сентября 2017, понедельник. 19:30 Киберспорт

10 побед и 0 поражений —так завершил выступление действующий чемпион мира Павел «Pavel» Бельтюков. Позади у него осталась групповая стадия, проводившаяся по швейцарской системе (самый подходящий формат для карточных соревнований), и серия плей-офф. При этом в европейской квалификации на чемпионат летнего сезона Hearthstone Championship Tour участвовали лучшие из лучших. Всего около 80-ти киберспортсменов.

Но ни Александр «Kolento» Мальш, ни Евгений «Neirea» Шумилин, ни Тайс «Thijs NL» Молендайк, ни Фредерик «Hoej» Нильсен, победивший в весеннем турнире HCT, ни многие другие знаменитости не смогли даже и близко подобраться к россиянину. Только Йон «Orange» Вестберг из Alliance вклинился в ряды молодых и перспективных киберспортсменов. В какой-то момент зрители ожидали их встречи с Павлом в финале, но все пошло по другому сценарию.

Когда Бельтюков вышел из группы с семью победами и нулем в графе поражения, он был единственным, кто ни разу не проиграл по ходу отборочных. В четвертьфинале он разложил норвежца Hunterace в четырех партиях и обеспечил себе место в основной стадии соревнований. Но Павлу этого казалось мало. Его аппетиты всегда сложно утолить.

Алексей «Shtan Udachi» Барсуков, который комментировал его встречу с норвежцем, восхитился результатом девятнадцатилетнего екатеринбуржца. За своих всегда радуешься. «Он все время в одном и том же кардигане. Надо у него будет взять погонять», — отметил игрок Team Spirit. Барсукову тоже понадобится удача на самом главном турнире года.

Проглотив норвежца, Павел Бельтюков пошел дальше: сначала он с трудом справился с украинцем Борисом «Old Boy» Хлотовым, а в финале сломил поляка Amyks. И там, и там счет 3:2.«Возможно, мы еще не скоро увидим нечто подобное в Hearthstone», — сказал после финала комментатор Дэн «Frodan» Чоу. В таблице турнирной статистики красовалась цифра 10.

«Эх, это было чертовски впечатляюще», — написал Уильям «Amnesiac» Бартон из NRG. Тот самый американец, который после поражения от россиянина на Blizz Con 2016 сначала защищал его, а потом при случае мечтал «лично стереть ухмылку с лица».Теперь каждый «твит» в сторону Павла не пропускается сообществом.

«Что за дела? Pavel снова это сделал. Как долго это будет продолжаться?» — удивился финский киберспортсмен Янне «Savjz» Микконен из Team Liquid в «Твиттере». Один из его подписчиков так и ответил: «До тех пор, пока для него не останется больше титулов чемпиона мира».

В «Твиттере» до сих пор появляются сообщения: «Он бог» и «Теперь-то хейтеры заткнутся». Повод был. Титул, добытый на Blizz Con 2016, по-прежнему воспринимается как нелепая случайность. Но вот проходит один турнир, другой, и Павел приезжает на соревнования с нестандартным набором колод. Он не всегда держится на вершине из-за жесткой конкуренции в регионе, не всегда блистает на других соревнованиях, но на важные чемпионаты настраивается по-особенному.

«Победил в летней европейской квалификации HCT. Определенно счастлив попасть в топ-4 и на чемпионат, но быть номером один также здорово», — написал Бельтюков. Ему помогали готовиться одни из лучших игроков СНГ и Европы. Он никого не забыл упомянуть после победы.

В своей карьере екатеринбуржец всего добился еще в 18 лет. Дома стоит самый главный трофей в Hearthstone, а на банковском счету красуются семизначные цифры. Но ему и этого мало. Он бросил учебу после школы ради Hearthstone. И теперь он хочет стать двукратным чемпионом мира, чего еще ни разу не удавалось ни одному киберспортсмену.

Миллионер из трущоб. История чемпиона мира в Hearthstone
Екатеринбуржец Павел Бельтюков – новоиспечённый обладатель одного из самых престижных трофеев в киберспорте.
«Это турнир на $ 250 000, почему проблемы с интернетом в 2017 году?»
Репортаж с отборочных на летний турнир Hearthstone Championship Tour.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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