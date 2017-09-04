Сверхновая эра. Кто будет играть в новом составе Natus Vincere

Новички Na’Vi, которые должны дать команде то, чего ей так не хватало в течение прошлого сезона.

Любая перестановка в Natus Vincere — это повод для новых надежд и очередной партии мемов. Но с каждым трансфером второе все больше превалирует над первым. В этот раз Na'Vi постарались учесть все ошибки и пожелания с прошлого сезона. Рассказываем о новых игроках «рожденных побеждать» и о том, что они могут дать команде.

Владимир «RodjER» Никогосян (саппорт)

Дота-сцена в СНГ очень переменчива, но некоторые вещи остаются неизменны. Например, игроки из Team Empire постоянно оказываются в составе Natus Vincere.

Владимир «RodjER» Никогосян — уже не новое лицо для СНГ. Он выступает на профессиональной сцене с 2013 года и за это время проделал путь от «буста» аккаунтов и Star Ladder Pro Series до сцены The International. А начиналось все в составах Cleave Gaming и Aware Gaming, обитавших на последних строчках любых квалификаций.

За время выступления в составах Pro Dota Gaming, FlipSid3 Tactics, а позже Effect, RodjER стал одним из самых заметных саппортов региона. Как вообще можно не обратить внимание на парня, который играет на «роумящем» Pudge в СНГ-регионе? А при необходимости он даже выступал на замене на кор-позициях.

Звездный час RodjER практически случился на квалификациях к киевскому мэйджору в составе Effect. Команде не хватило одной победы, чтобы побороться за выход из группы. Через несколько месяцев результаты состава стали снижаться, и руководство решило обновить состав и обменяться игроками с Team Empire. Так Владимир получил свой билет на международную сцену.

Андрей «Ghostik» Кадык в одном из интервью говорил, что именно RodjER стал залогом успеха свежего состава «Империи». Он привнес в команду новые идеи и дал возможность Ярославу «Miposhka» Найденову сосредоточиться на пятой позиции. Team Empire получила саппорта «по моде» — активную четверку, способную выигрывать карты в первые 15 минут.

На The International 7 Владимир стал чуть ли не ключевым игроком состава, а его выступление в матче против Evil Geniuses можно назвать эталонным. Earthshaker в первой карте, который нанес урона не меньше, чем хардлайнер. А потом Nyx Assassin буквально выигравший для Team Empire матч своими перемещениями и поиском целей. Даже в серии против Team Liquid именно RodjER стал главной занозой для Маруна «GH» Мерхея, постоянно мешая ему фармить в лесу. Владимир по достоинству занял место среди самых ярких открытий TI7, а ведь это был его первый крупный турнир на большой арене.

Что он даст Na'Vi: как и в случае Team Empire — это серьезное улучшение в паре саппортов. Сейчас без сильной «четверки» построить команду невозможно. С Акбаром «SoNNeikO» Бутаевым их связывает давняя дружба — на ранних порах они играли вместе в одной связке и им уже не понадобится время для притирки. К тому же по словам партнеров по команде у Владимира интересное видение игры и множество разнообразных идей в голове. Может, он и не зарекомендовал себя как сильный лидер, но свежая голова старый состав точно не испортит.

Владислав «Crystallize» Кристанек

«Скоро Crystallize станет новым Рамзесом, почему-то я это чувствую», — говорил Дмитрий «Undershock» Большаков в интервью Cyber.Sports после квалификаций на The Kiev Major. Тогда Double Dimension, команда, в которой играл Влад, прошла открытые квалификации, но в основном отборочном этапе смогла выиграть только одну карту. Зато молодые игроки коллектива получили чуть больше, чем просто горький опыт поражений.

Владиславу 17 лет и он родом с Украины. Не слишком разговорчивый, парень сначала зарабатывал «бустом» (прокачкой) аккаунтов, а потом попал в команду Team Slark, когда-то собранную популярным блогером Ильей Мэддисоном, стал завсегдатаем открытых квалификаций на мэйджоры. В определенный момент добирался до топ-20 европейского рейтинга MMR, да и сейчас держится в числе первых 50 лучших игроков региона. В основном именно по пабам его и знают зрители доты.

Из серьезных достижений в карьере — пара сравнительно успешных месяцев составе Double Dimension, выступление в составе под названием LLlMeJlb на открытых квалификациях к TI7 (поражение от M19 в полуфинале). Ну и слава «возьмите этого парня в хорошую команду!», заработанная благодаря выступлениям в рейтинговых играх.

В основном Влад играет на керри, любит покатать на Slark, Lifestealer и Mirana, а сейчас не обходится без надоедливого Monkey King. Молодой парень, который умеет учиться и слушать, игрок «нового поколения» — может, это то самое приобретение, о котором так долго твердил Дмитрий «Light of Heaven» Куприянов? Многие команды с мировым именем уже успешно испытали практику построения игры вокруг неопытного молодого игрока с огромным потенциалом. Настал черед Natus Vincere.

Что он даст Na'Vi: запал юного игрока, на котором сейчас строятся коллективы с мировым именем. Роман «RAMZES666» Кушнарев тоже когда-то был просто мальчиком из паба и небольших команд, но как только попал в правильную обстановку — раскрылся и стал одним из сильнейших керри. Многие видят в Crystallize такой же потенциал. Влад не будет перетягивать на себя бремя стратегических решений и не будет конкурировать с SoNNeikO. А это залог продуктивной и рабочей атмосферы. Да и как показывает опыт OG или EG — коллективная забота о юном даровании объединяет не только в игровом плане, но и работает как часть тимбилдинга.

Что дальше?

Новая эра, как без нее. Зрители придут на трансляции, чтобы посмотреть, какую команду построил тренер Александр «XBOCT» Дашкевич и выигрывает ли мид Даниил «Dendi» Ишутин при поддержке RodjER.

По своей структуре Natus Vincere теперь напоминает топовые мировые команды — тут и опыт, и молодые игроки. Недостаток все тот же — отсутствие ярко выраженного лидера, который смог бы разрешить возникающие проблемы, а не замыкаться и искать решения в перестановках. На капитана и тренера ляжет ответственность повыше, чем на того же Crystallize, которому уготовано «тащить».

Этой пятеркой Na'Vi не создали монстра на СНГ-сцене, но показали стремление к развитию. И раз уж они пошли по этому пути, то состав не должны испугать и возможные поражения на первых порах, ведь юному керри понадобится немного времени для адаптации.