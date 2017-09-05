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Текст: Яна Медведева

«Состав укомплектовали, теперь надо сыграться пару лет»

Комментаторы, аналитики и пользователи крупнейших форумов — о новом составе Natus Vincere по Dota 2.
5 сентября 2017, вторник. 09:45 Киберспорт

Годы идут, команды и игроки меняются, но интерес к новому составу Natus Vincere остается неизменным. Анонс обновленной пятерки в этот раз не вызвал массового ажиотажа в социальных сетях, но зато заставил вспомнить о старых традициях и задуматься о важности молодых игроков, тренеров и капитанов.

В основном комментаторы и аналитики с сомнением и опасной отнеслись к анонсу новой пятерки. Преждевременных выводов о скором развале состава и топ-1 TI8 делать никто не стал.

По мнению Дмитрия «Inmateo» Филинова решающую роль сыграет тренер команды.

Старания Владимира «RodjER» Никогосяна оценил комментатор Дмитрий «Crystalmay» Корчевинин.

О новом керри Natus Vincere известно не так много. Алексей «Bafik» Бафадаров похвалил организацию за смелое решение. Студия Starladder на открытых квалификациях к разным турнирам часто следила за командами, в которых играл Crystallize.

Конечно, не обошлось и без традиционных шуток о том, что Natus Vincere опять увела игрока из Team Empire.

А Сованн «Skim» Ким не стал оценивать новый состав, а разочаровался формату анонса. Раньше было круче. И трава была зеленее.

«Помните, когда-то Na'Vi была настолько большой, что разделяла анонсы игроков на несколько дней, и это было крупное и сумасшедшее событие».

Reddit

Основное обсуждение обновленного состава развернулось на крупнейших форумах. Англоязычные пользователи тоже осторожно отнеслись к анонсу. Они совершенно ничего не знают о новом керри Na'Vi, но были впечатлены выступлением RodjER на TI7. Правда, им очень хотелось, чтобы Данил «Dendi» Ишутин сменил игровую роль.

urwaifuisshitt: «Эта команда выглядит совсем не устрашающе».

5a656e6f4f6643697469: «Такой состав предполагает, что слухи оказались правдой. Не могу сказать, что я полон надежд, но мне хотелось бы, чтобы они доказали, что я не прав».

Asylbetrueger: «Я просто хочу, чтобы Dendi пошел по стопам s4 и сменил роль».

Это первый раз за несколько смен составов, когда люди не скажут «эта команда выглядит сильно на бумаге». На самом деле, она вообще не выглядит сильно. Если, конечно, этот мальчик-Crystalize не окажется Miracle и не будет тащить состав на себе. Ставка на молодого неизвестного игрока сработала в OG, почему бы ей не сработать в Na'Vi?

MorgadoBR: «Начал играть в Dota 2 через несколько месяцев после TI4, но я посмотрел несколько видео о Na'Vi и был впечатлен. С тех пор я их фанат. Так и не видел Na'Vi на тир-1 уровне».

Kidies: «Sonneiko на 5-й позиции. Не уверен в этом. Возможно, мы увидим еще один случай, как у Cr1t, хотя он последнее время не так впечатляет и на 4-й позиции. Rodjer — это нормально, но были у него сомнительные выступления и на TI. Надеюсь, в будущем он сможет улучшить свою игру. Совсем не мощный состав, но нужно работать с тем, что есть».

Turbo2x: «Принимаю ставки на смену состава через 3 месяца».

mykola_r: «О боже. Теперь Na'Vi не отличается от любой тир-3 команды в СНГ».

BGTheHoff: «А мне кажется, что получилась достойная команда, если тебе нужны игроки только из СНГ, а VP не меняет состав».

MortalKonga: «Я просто надеюсь, что комментаторы перестанут кричать «Na'Vi is back» после одной или двух выигранных серий».

ProDota

Русскоязычный форум отнесся к анонсу более скептически. Естественно, ждут провалов и поминают добрым словом «загубленную карьеру» RodjER. Но и здесь не обошлось без тех, в ком теплится надежда на успех.

krevedro: «Седого тоже тестили, но решили взять Кристалайза. Посмотрим, правильно ли решили».

КЕТАЙСКИЙМОРЖЭ:2: «Ну, состав укомплектовали, теперь надо сыграться пару лет».

Уасилий: «Такое впечатление, что все ждали GH и Universe».

Sociohate: «А можно сразу следующий состав? желательно без Денди».

Krekerz: «Наконец-то достойный соперник DoubleDimenshion подоспел».

wunderbar: «Когда Рамзика Гоблак вытаскивал в Spirit, тоже все кричали «авхвахавах малого притянул». Тут кот в мешке, надеюсь, заиграет. Жду игр».

Undecim: «Земля пухом Роджеру».

TimeFuck: «Лучший состав Na’Vi после кика Puppey, как по мне».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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